Islamističke mreže: Ko su grupe poput Muslim Interactiv?

Oko1000 ljudi se, prema procjenama, se krajem aprila okupilo na demonstracijama u Hamburgu. Na njih je pozvala grupa "Muslim Interaktiv”. Na demonstracijama se uzvikivalo Bog je veliki, a na transparentima je pisalo: “Kalifat je rješenje” i “Njemačka = diktatura vrijednosti”. Reakcije nakon ovih demonstracija su bile ogromen. Pozivi na zabranu rada ovoj organizaciji su bili sve glasni.

Brojni su bili iznenađeni ovim demonstracijama. Čak i Necla Kelek. Ova sociologinja je predsjednica Sekularne islamske udruge, sa sjedištem u Hamburgu. Zajedno s drugim udruženjima organizirala je protudemonstracije. "I sami smo bili iznenađeni demonstracijama u organizaciji Muslim Interactiva", kaže ona za DW. "Ovo je prije svega organizacija koja se organizira putem društvenih medija kao što je TikTok. To je čini još opasnijom. U džamiju biste barem mogli otići i raspitati se", kaže ona.

Grupa Muslim Interactiv (MI) je na radaru sigurnosnih službi, spominje se i u izvještaju Službe za zaštitu ustavnog poretka. Osnovana je 2020. godine, u izvještaju se navodi kao grupa bliska organizaciji Hizb ut-Tahrir (HuT), koja je zabranjena 2003. jer je zagovarala upotrebu nasilja i pozivala na ubijanje Židova.

Prema navodima Službe za zaštitu ustavnog poretka, nakon zabrane osnovane su "neformalne HuT mreže” poput Muslim Interaktiva. Također postoje i druge u Njemačkoj. Služba za zaštitu ustavnog poretka tu također ubraja grupe "Generation Islam” i "Realnost Islam”, dakle u u ogranke povezane s HuT-om.

"Sigurno ekstremistički”

Muslim Interactiv Ured za zaštitu ustavnog poretka vodi kao "sigurno ekstremističku". To je, između ostalog, zato što grupa poziva na globalni kalifat i time odbacuje demokraciju i njezin temeljni ustavni poredak u Njemačkoj. "Ovo je istinski politički program koji se ovdje provodi, koji je doduše temeljen na islamu i šerijatskom pravu. Ovo je, neutralno formulirano, revolucionarni politički pokret koji teži temeljnom preoblikovanju odnosa moći, ne samo u islamskom svijetu, već i u cijelom svijet", rekao je za DW Andreas Jacobs, voditelj odjela za socijalnu koheziju u Fondaciji Konrad Adenauer.

Pri tome, kako on kaže, za razliku od drugih islamističkih pokreta poput salafista, konkretna pravila ponašanja su manje važna. “Manje se raspravlja o životnim stilovima, poput: mogu li dirati ženu i slično.” Umjesto toga, Jacobs ovu organizaciju opisuje kao "identitarni kult mladih", analogan desničarskim ekstremističkim identitarnim pokretima kao što su takozvani Građani Reicha.

Insceniranje na društvenim mrežama

Pogled na društvene mreže podupire ovaj dojam: Grupa ima više od 20.000 pratitelja na TikToku. Video zapisi su profesionalno napravljeni, istaknuti voditelji se predstavljaju na moderan i elokventan način.

Čini se da se poruka naslućuje: u internetskom magazinu t-online, jedan učitelj anonimno govori o tome kako su vodeće ličnosti Muslim Interaktiv slavljene poput pop zvijezda, a njegovi učenici žele ići na demonstracije samo da bi upoznali svoje "heroje" tamo.

Grupa se često nadovezuje na društvene rasprave: progon Ujgura u Kini, spaljivanje Kur'ana u Švedskoj, moguća zabrana nošenja marama u Njemačkoj. A Muslim Interaktiv uvijek muslimane predstavlja kao diskriminirane i isključene – pogotovo od terorističkog napada Hamasa na Izrael, početka rata u Gazi i globalnih prosvjeda. Jezik koji ova grupa i druge od tada koriste sada je postao mnogo jasniji, rekao je za DW Navid Wali, edukator u nevladinoj organizaciji Violence Prevention Network.

"Muslimanski Interaktiv također koristi dobro poznate influencere koji mogu dijeliti njihov sadržaj bez oklijevanja i kažu: gledajte, mi muslimani bismo se sada trebali svi zajedno držati u borbi protiv ove islamofobije. Ovo je izgovor da pokušavate namamiti druge i da sami pobijedite", objašnjava Wali.

Wali opisuje Muslim Interactive kao "političku sektu". Svi video zapisi ove grupe su na njemačkom jeziku, a sadržaji su prilično kratke analitičke poruke. "Muslim Interactive je usmjeren na studente, čak i na one sa završenim fakultetom. No, pokret nije u prvom redu usmjeren na regrutiranje potencijalnih sljedbenika, već na to da postane što je moguće poznatiji. Provedba planova slijedi ionako kasnije preko male grupe koja je inaugirana."

Zabrana – da ili ne?

Strateški gledano, Jacobs i Wali se slažu da nije mudro da Muslim Interaktiv ponovno izađe na ulice – i provocira nove zahtjeve za zabranom.

"Ali grupa je pravno dobro pozicionirana. Predvidio bih da u ovim novim demonstracijama neće biti ekstremizma. Glavna briga grupe sada je pažnja", kaže Wali. Na prvim prosvjedima krajem aprila mogli su se vidjeti džemperi na kojima je bio iscrtan obris države Izrael s riječju kalifat iznad njega.

Zakonski proračunat pristup grupe Muslim Interactive otežava zabranu. Slično desnim ekstremističkim, identitarnim pokretima, čini se da tačno znaju okvir unutar kojeg se smiju kretati. Zahtjev za kalifatom, sve dok je samo teoretski izražen, u Njemačkoj nije zabranjen.

No, Navid Wali se plaši da će zabrana igrati na ruku upravo narativu žrtve koji grupa tako često slijedi. "Tada bismo vjerojatno u našem radu s mladima morali objašnjavati da nije riječ o tome da se zabrani muslimanski život. Bilo bi bolje, umjesto zabrane, mladima pokazati alternative onome kako muslimanski život još uvijek može izgledati u Njemačkoj."

Islamolog Jacobs posebno kritizira nedostatak znanja o grupama poput Muslim Interactiv. "Do sada je bilo relativno malo sistemskih istraživanja o ovim grupama: o veličini, procjeni videoportala, poruka upućenih Hizb ut-Tahriru. Ova je još uvijek u povojima u usporedbi s drugim islamističkim skupinama."

S njegove točke gledišta, zabrana bi također imala prednosti: "Prvo, poslala bi važan signal, a drugo, mogla bi dati vremena sigurnosnim vlastima da pomnije promotre strukture i razmisle kako se nositi s organizacijama nasljednicima. "

Za predstojeći vikend nisu planirane novi protuprosvjedi, kaže Necla Kelek iz Hamburga. Civilno društvo, kaže, poslalo je signal da je sada red na političare da djeluju.

