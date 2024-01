Iskorištavaju li desničari proteste poljoprivrednika?

"Mi ćemo 8. januara biti svuda prisutni, na način koji ova zemlja nikada ranije nije doživjela", rekao je predsjednik Udruženja njemačkih poljoprivrednika Joachim Rukwied na skupu krajem prošle godine. Sada je 8. januar pred vratima i zemlja se zapravo suočava sa situacijama koje već dugo nije doživjela.

U četvrtak uveče, više od 100 demonstranata spriječilo je pristajanje trajekta u Schlüttsielu, u Schleswig-Holsteinu, na kome se nalazio savezni ministar privrede i vicekancelar Robert Habeck (Zeleni). Jedan broj prisutnih demonstranata, njih 25-30, pokušali su da probiju policijsku blokadu i domognu se trajekta.

Prizor demonstranata koji su spriječili pristajanje trajekta na kome se nalazio ministar Robert Habeck Foto: picture alliance/dpa/WestküstenNews

Oko 30 policajaca moralo je koristiti biber sprej kako bi spriječili eskalaciju. Istog dana u podne su putem platforme X, nekadašnjeg Twittera, kao i Telegrama, objavljeni pozivi na „građanski dijalog" sa ministrom Habeckom. Agitatori tog poziva dolaze iz krugova bliskih „Identitarnom pokretu".

Nakon incidenta, oglasio se i ministar Habeck, koji je tom prilikom izrazio zabrinutost zbog atmosfere prisutne u njemačkom društvu. "Ono o čemu razmišljam, što me čak zabrinjava, je da je atmosfera u zemlji toliko uzavrela”, rekao je vicekancelar. On je istakao i da je kultura protesta u Njemačkoj „vrijedna imovina" i da se ona prisilom i nasiljem uništava. Tome se, kako je rekao, treba suprotstaviti riječima i djelima.

„Oživljavanje nacionalističko-patriotskog protestnog pokreta"

To nije prvi put da se desničarske grupe pojavljuju na protestima poljoprivrednika. Na velikim demonstracijama u Sttutgartu krajem prošle godine, jedan semafor (simbol vladajuće semafor-koalicije) simbolično je visio na vješalima. Crna zastava pokreta poljoprivrednika „Landvolk" takođe je bila istaknuta na više traktora.

"Ovo je oživljavanje nacionalističko-patriotskog protestnog pokreta koji je ranije imao terorističke elemente", objašnjava Axel Salheiser, naučni direktor Instituta za demokratiju i civilno društvo u Jeni. "Svako ko pokazuje ove simbole sa plugom i mačem, svako ko se svrsta u ovu tradiciju, simbolizuje oblik reakcionarnog otpora."

Cilj desničarskih ekstremističkih grupa je da pokrenu narodni ustanak protiv navodne diktature u Berlinu Foto: Imago

Proteste ne bi trebalo „delegitimisati" od strane desnice

Salheiser već duže vrijeme posmatra proteste i primijetio je da grupe od nacionalističko-patriotskog do desničarsko ekstremističkog spektra pokušavaju iskoristiti proteste: "Oni to koriste kao sredstvo za svoje fantazije o svrgavanju", kaže Salheiser. Cilj desničarskih ekstremističkih grupa je da pokrenu narodni ustanak protiv navodne diktature u Berlinu, pojašnjava on i konstatuje da su "pozivi na društvenim mrežama više nego jasni.”

Na protestima u Sttutgartu pojavili su se i simboli stranke "Heimat”, nasljednice NPD-a. Šta to pak znači za predstojeću protestnu sedmicu poljoprivrednika?

„Kao udruženje poljoprivrednika, nedvosmisleno se distanciramo od radikalnih pozicija i nasilja", kaže Hans-Benno Wichert, potpredsjednik Saveza poljoprivrednika Baden-Württemberga. "Nema se tu o čemu raspravljati. Za to nema mjesta ni prostora na našim okupljanjima. Ako se takvi sadržaji pojave, oni moraju biti uklonnjeni." Naravno, kako pojašnjava, da ima i onih koji će to pokušati iskoristiti, ali proteste ne treba delegitimisati akcijama iz desnog spektra, jer to šteti nastojanjima i ciljevima poljoprivrednika.

Udruženje poljoprivrednika nedvosmisleno se distancira od radikalnih pozicija i nasilja Foto: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA Press Wire/picture alliance

"Ljude to pogađa do srži, nema dovoljno novca.”

Poljoprivrednici su već ostvarili dio svojih prvobitnih zahtjeva. Savezni ministar poljoprivrede Cem Özdemir (Zeleni) je sa kolegama na državnom nivou u četvrtak postigao dogovor da šumarska i poljoprivredna mehanizacija ostanu oslobođene poreza na vozila. A subvencije za poljoprivredni dizel ne bi trebale odmah biti ukinute, već bi se postepeno trebale smanjivati tokom više godina.

No, za poljoprivrednike to nije dovoljno. "Ovakvi politički rezovi predstavljaju očit pad prihoda. Mi se tome ne možemo tako brzo prilagoditi ", kaže Wichert u intervjuu za tagesschau.de. "Ljude to pogađa do srži, nema dovoljno novca." I zato će, kaže, mnogi poljoprivrednici iduće sedmice izaći na ulice.

Poljoprivrednicima je potrebna pouzdanost i sigurnost planiranja Foto: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Poljoprivrednici se žale na gubitak sigurnosti planiranja

Wichertu prije svega smeta što se poljoprivreda više ne može osloniti na politiku: "Ako izgradimo jednu štalu, onda se mora očekivati ​​da će ona izdržati narednih 20 godina. Potrebna nam je pouzdanost i sigurnost planiranja. To je za nas od životnog značaja, ali se tokom posljednjih godina izgubilo u politici."

Axel Salheiser smatra da su protesti legitimni. Međutim, kako pojašnjava, mora se pažljivo posmatrati ko im se sve priključuje: "Vidjeli smo da mobilizacija za proteste dolazi ne samo od strane Njemačkog udruženja poljoprivrednika, već i od mreža koje su mobilisale svoje pristalice tokom pandemije korone i energetske krize. Oni se jednostavno sami priključuju protestima."

