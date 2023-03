Iran: Nove mjere za prisilno nošenje marame

"Naši planovi za hidžab će uskoro biti provedeni efikasnije nego do sada", najavio je zastupnik u parlamentu Hossein Jalali u nedjelju (26. marta). Konzervativni klerik Jalali je član Odbora za kulturu u iranskom parlamentu. Prema Jalalijevim riječima, taj odbor je tokom proteklih nekoliko mjeseci imao 300 sastanaka s predstavnicima Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojima se razgovaralo o novom "Planu za čednost i hidžab". Navodi se da je postignut dogovor o novim kaznama protiv žena koje odbijaju zakonom propisanu obavezu nošenja marame u javnosti.

Ukoliko se plan provede, te žene bi se u budućnosti mogle suočiti s kaznama u iznosu od oko 60.000 eura. Planirani paket kazni uključuje i poništavanje njihove vozačke dozvole i pasoša. Vlada bi, prema Jalalijevim riječima, za jednu do dvije sedmice trebala podnijeti nacrt tog zakona. Nadzor, dokumentovanje i kažnjavanje će se provoditi putem automatizovanog sistema za praćenje i upotrebom vještačke inteligencije. Ubuduće, naglašava Jalali, neće biti "fizičkih obračuna" sa ženama koje odbijaju da nose marame.

"Oni o tome govore kao da je naš problem samo 'fizička konfrontacija'", kaže Zahra u izjavi za DW. Ova mlada žena trenutno se nalazi na odmoru na Kaspijskom moru u Iranu. 13-dnevni praznici u Iranu još traju. U Iranu je godina počela 20. marta s proljetnim festivalom, poznatim pod nazivom Newroz. "Mnogi Iranci poput nas su trenutno na odmoru. Ovdje na sjeveru na Kaspijskom moru svuda oko sebe vidim žene koje, kao ni ja, ne nose marame. Ima nas dosta. Ne mogu nas prisiliti da ponovo nosimo marame."

Zabrana snimanja upotrebe nasilja i ugnjetavanja?

I druge žene, poput Zahre, govore o sličnim situacijama. Na mrežama se mogu vidjeti brojne fotografije i video snimci žena koje se nalaze na odmoru negdje u Iranu i koje se u javnosti pojavljuju bez marame. Trenutno se skoro ne primjećuje prisustvo Moralne policije, koja kontroliše pridržavanje pravilima oblačenja za žene i u slučaju da ih neke od njih prekrše hapsi ih, često nasilno.

Nakon tragične smrti Jine Mahse Amini u policijskom pritvoru u septembru prošle godine, iranska Moralna policija skoro se potpuno povukla iz javnosti. Vlasti do danas demantuju upotrebu nasilja prilikom hapšenja ove 22-godišnjakinje. Amini je ubrzo nakon hapšenja pala u komu i kasnije je u bolnici zvanično proglašena mrtvom.

Njena smrt bila je povod za talas protesta koji je trajao mjesecima. Mnoge žene su na sopstvenoj koži iskusile koliko je tamošnja Moralna policija nasilna. Aktivistkinje na internetu postavljaju video snimke koje su tajno snimili prolaznici i oni dokazuju koliko je brutalan način hapšenja žena.

Ubuduće bi snimanje tih hapšenja trebalo biti zabranjeno. Parlament radi na nacrtu zakona kojim bi se zabranilo javno snimanje "svakodnevnih događaja" i dijeljenje tih video snimaka na društvenim mrežama, objavili su iranski mediji u decembru.

Emancipacija u Iranu

„Vlastodršci rade na perfidnom planu“, pribojava se Mahdieh Golroo u intervjuu za DW. Ova aktivistkinja koja se bori za prava iranskih žena od 2020. godine živi u Švedskoj. "Glavna svrha novih kaznenih mjera je povećanje troškova koji bi opteretili cijelu porodicu. To znači da otac ili muž koji treba da plati tu kaznu ubuduće mora paziti šta radi njegova kćerka ili supruga."

Kazna od oko 60.000 eura bila bi skoro tri puta veća od novčane kazne za ubistvo, koju, po islamskom zakonu, porodica počinioca isplaćuje porodici žrtve kao odštetu. To što je kazna za nenošenje marame veća od naknade za ljudski život pokazuje koliko je sada očajan politički sistem, kaže Golroo.

"Ta metoda zastrašivanja korištena je i neposredno nakon Islamske revolucije 1979. godine. Tada su vjerski nasilnici u javnosti fizički napadali žene koje nisu nosile maramu. U strahu za sopstvenu sigurnost, mnogi muškarci su tada prisiljavali svoje supruge i kćerke da nose marame. Takva metoda sada neće funkcionisati. Mnoge žene su danas dobro obrazovane i finansijski nezavisne. Pogledajte statistiku razvoda u Iranu: broj razvoda se učetvorostručio u posljednjih 40 godina. One će dobiti podršku od majki i baka, koje su nakon Islamske revolucije morale gledati kako se njihova prava ograničavaju."

Novi "Plan čednosti i hidžaba", smatra Mahdieh Golroo, neće uspjeti. Činjenica da su se tvrdolinijaši u parlamentarnom Odboru za kulturu i predstavnici Visokog vijeća za sigurnost morali sastati 300 puta kako bi razgovarali o tom planu pokazuje razjedinjenost među članovima političkog vrha.

Današnje društvo u Iran nije isto kao i ono nakon Islamske revolucije 1979. Foto: Piero Tenagli/IPA/picture alliance

"Promjena se neće dogoditi linearno"

"Činjenica je da se u Iranu dogodila promjena," kaže za DW Mariam Salehi, koja se bavi proučavanjem konflikata. Ekspertkinja iz Centra za interdisciplinarno istraživanje mira i konflikata na Slobodnom univerzitetu u Berlinu istražuje, između ostalog, političke preokrete na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi. "Stanovništvo u Iranu neće više sve dopuštati. Promjene se ne odvijaju linearno. Dolazi i do koraka unazad. No, društvo više neće prihvatati ovaj pritisak. A ako sistem već ima pukotine, on ne može više nastaviti djelovati kao i prije. Stoga je pitanje vremena kada će doći do sloma." Salehi ukazuje i da vjerski vođa Ali Hamenei ima već 83 godine i da bi promjena na državnom vrhu mogla bi dovesti do prekretnice u Iranu.

Šef države, Hamenei, ima posljednju riječ po svim pitanjima u zemlji. U svom godišnjem govoru povodom iranske Nove godine 20. marta, on je priznao da postoje "slabe tačke" unutar trenutnog sistema koje bi se trebale popraviti. Ali u isto vrijeme, Hamenei je naglasio da su pozivi na promjene političkog sistema dio neprijateljske zavjere usmjerene brisanju ključnih simbola Islamske Republike i potčinjavanje zemlje Zapadu.

