Panorama Sjedinjene Američke Države

Invazivne vrste - zašto ih ne bi naprosto jeli?

Amanda Coulson-Drasner

30.10.2024 30. oktobar 2024

Invazivne životinjske i biljne vrste često se nekontrolirano šire u svom „novom domu“ i uzrokuju ogromne štete. No, ponegdje one završavaju na tanjuru. I to može biti jedan od načina zaštite okoline.