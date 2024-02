Intervju u korist Vladimira Putina

Misija Tuckera Carlsona, ultradesničarskog bivšeg voditelja Fox Newsa, je jasna: da se američkoj javnosti konačno predoči šta se zaista događa u Rusiji i Ukrajini. Jer, to je prema Rusiji prijateljski nastrojen Carlson već pojasnio u ranije objavljenom videu: Informacije koje su mediji u SAD širili kontrolisala je vlast i one su najodvratnija propaganda, rekao je on.

Kremlj je očigledno rado prihvatio zahtjev za intervju ovog saveznika bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se rado bavi i širenjem narativa teorija zavjere. Za ruskog predsjednika Vladimira Putina bila je to perfektna prilika da milionima Amerikanaca prenese svoju poruku.

I to u vrijeme kada je dalja pomoć SAD-a Ukrajini više nego neizvjesna. Kongres o tome još nije uspio postići dogovor - jaz između demokrata i republikanaca je previše dubok.

Vladimir Putin tokom snimanja intervjua Foto: Tucker Carlson Network/REUTERS

Putin: "Rusija nije agresor"

I tako su dva muškarca, obojica u tamnim odijelima i kravatama, sjedili jedan naspram drugog u Kremlju više od dva sata. Putin je započeo razgovor istorijskim monologom koji je trajao više od 20 minuta.

Putin je potom još jednom naglasio da Rusija nije agresor, već da brani svoj narod, zemlju i njenu budućnost. Govorio je o nužnosti zaštite stanovnika Ukrajine koji govore ruski, te da je morao spriječiti da Ukrajina, nakon eventualnog ulaska u NATO, predstavlja sigurnosnu prijetnju za Rusiju.

"Nema interesa za Poljsku"

Moderator Carlson je slušao sa ozbiljnim izrazom lica, naboranih obrva i želio je da zna da li Putin može da zamisli situaciju u kojoj bi Rusija sa svojim trupama umarširala u Poljsku. „Ne", odgovorio je Putin, „samo u jednom slučaju: ako bi Poljska napala Rusiju."

Ruski predsjednik je tada objasnio da Rusija nema interesa za Poljsku, Letoniju ili druge zemlje. Zemlje NATO-a su, dodao je, samo pokušale da zastraše sopstveni narod - imaginarnom ruskom prijetnjom.

Putin smatra da SAD imaju obavezu da učestvuju u pregovorima o Ukrajini

Da li bi novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich, optužen za špijunažu u Rusiji, mogao biti oslobođen? Dogovor o tome bi se mogao postići, rekao je Putin. Međutim, pojasnio je, postoje određeni uslovi o kojima se razgovara između tajnih službi. Putin je indirektno rekao da može zamisliti puštanje američkog novinara u zamjenu za Rusa koji je osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva u Berlinu 2021. godine.

I u pogledu na Ukrajinu, Putin je takođe istakao da je spreman na pregovore te pojasnio da ako bi Sjedinjene Države zaista htjele prekinuti borbe, prvo što bi trebale učiniti je da prestanu isporučivati ​​oružje Ukrajini. Onda bi sve bilo gotovo za nekoliko sedmica, rekao je on.

Tucker Carlson Foto: Tucker Carlson Network/AP Photo/picture alliance

Upozorenje na saradnju Carlsona i Putina

Eksperti za Rusiju, poput Janisa Klugea iz berlinske Fondacije za nauku i politiku upozoravaju na postojanje saradnje između Carlsona i Putina. "Carlson je pametan i njegov plan je jasan. On i Putin će izvrsno sarađivati na širenju lažnog narativa o Ukrajini, oslabiti Bidena i ojačati Trumpa", napisao je Kluge na platformi X još u srijedu.

"Ova koprodukcija može biti najefikasniji i najotrovniji propagandni klip ikada napravljen. "Lijepo je za Putina da pronađe korisnog idiota kao što je Gerhard Schröder, ali pronaći korisnog cinika je svakako mnogo bolje", dodao je Kluge.

"Tucker Carlson nije novinar, on je propagandista", napisao je politolog Ian Bremmer. „Zato ga je Putin i prihvatio kao partnera za intervju." Na platformi X oglasio se i češki politolog Jakub Janda. „Tucker Carlson je, za sve namjere i svrhe, korisni idiot Rusije", napisao je on. Kritičar Kremlja i bivši svjetski šampion u šahu Gari Kasparov objasnio je da nije iznenađujuće što "pravi novinari” do sada nisu dobili nijedan termin za intervju sa šefom Kremlja. "Svaka emisija koju vodi neki ozbiljan novinar neprihvatljiva je za diktatora poput Putina", rekao je on. "Zašto bi inače proveo dvije decenije vršeći pritisak na slobodne medije?”

Intervju nije slučajnost Foto: Tucker Carlson Network/Zuma Press Wire/dpa/picture alliance

Propagandni poklon za Putina

Djelovalo je kao da se Isus vratio u Moskvu, komentarisao je glavni urednik nezavisne ruske televizije u egzilu TV Rain Tihon Dzyadko, prenosi Spiegel.

To nije slučajnost, kao ni tajming Putinovog sastanka sa američkim komentatorom. To se dugo pripremalo. Prije više od dvije godine, glavna urednica državnog emitera RT, Margarita Simonyan, zatražila je od Kremlja mogućnost za intervju sa Carlsonom. Njen kolega Vladimir Solovjov, Putinov glavni propagandista, čak je ponudio desničarskom agitatoru i mrzitelju Bidena posao nakon što je izbačen iz američke televizije Fox News. Takođe je jasno da ruski državni propagandisti Carlsona doživljavaju kao jednog od svojih, rekao je on.

Tako je Putin je komentatoru, koji je u ruskim državnim medijima opisan kao „najpopularniji američki voditelj", dao intervju. Za Putina je to propagandni poklon. Njegova želja je da za nešto više od mjesec dana ponovo bude izabran na svoju sadašnju funkciju. Desničarski američki komentator sa milionima svojih sljedbenika koji relativizira i banalizira ruski agresorski rat - niije potrebno više dokaza da se domaćoj publici pokaže koliko su SAD i Zapad zapravo podijeljeni, piše Spiegel.

To nije ništa novo, Putin je te teze širio višestruko u svojim govorima i člancima. Carlson je ipak ostavio izjave šefa Kremlja onakve kakve jesu. Nije pitao za ratne zločine koje je počinila ruska vojska u Buči i drugim mjestima u Ukrajini, kao ni za ukrajinsku djecu koja su odvedena u Rusiju, zaključuje se u tekstu njemačkog sedmičnika.

fs/ARD/Spiegel/agencije