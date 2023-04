Ingo Schulze član Akademije nauka i umjetnosti BiH

„Odavno se nisam osjećao tako dobro kao na ovom svečanom prijemu u Sarajevu. Bosanskohercegovačka intelektualna elita na jednom mjestu ali i par nas iz inostranstva koji su postali novim članovima ove ugledne institucije. Lijepa diploma koju sam dobio naravno ne treba visiti samo na zidu, ona me već sad obavezuje,“ kaže Ingo Schulze eksluzivno za DW.

Pozitivno je iznenađen i pažnjom javnosti za ovaj događaj, no njega je još posebno obradovao susret sa sarajevskim studentima te sa čitalačkom publikom. Njegova bih. izdavačka kuća Connectum je nanovo prezentirala njegovu knjigu „Čestite ubice“, objavljenu 2021. godine. Ovo nije prvi boravak ovog pisca u BiH. U junu prošle godine je u organizaciji Goethe instituta imao literarne večeri u Sarajevu i Brčkom.

Nedostajao mu Dževad Karahasan

Ingo Schulze na 70. rođendanu Dževada Karahasana Foto: Begzada Kilian/DW

Jedina osoba koja mu je ovaj puta nedostajala, dodaje, je njegov dobar prijatelj Dževad Karahasan. „ Da, to je čudno, ja u Sarajevu, a Dževad na Sajmu knjiga u Leipzigu u Njemačkoj, no nadam se da ćemo se uskoro sresti nanovo u Berlinu. Bili smo zajedno kad je on bio gost u Berlinskoj akademiji nauka i umjetnosti 25. januara ove godine za njegov sedamdeseti rođendan. Kroz Dževada sam i ja postao prijatelj ove zemlje, koja ima tako tešku povijest. To istorijsko breme je postalo na neki način i moje, no Dževad mi kroz svoj angažman i literaturu daje nadu da BiH ima bolju budućnost. Ja sam sebi, kao prvi budući zadatak zacrtao da njegove romane još više približim njemačkoj čitalačkoj publici, ali ne samo njegove. Ima ovdje mnogo dobrih pisaca“, priča Ingo Schulze.

Njemačko istorijsko breme

„I Njemačka ima svoje istorijsko breme i to kakvo. O tome ne moramo pričati. Ne zaboravlja ga, ali je preuzela svoju istorijsku ulogu za bolju budućnost svijeta“, smatra ovaj ugledni književnik i kulturni radnik. Ingo Schulze je rođen 1962. godine u Dresdenu, u Honeckerovoj Demokratskoj Republici Njemačkoj. Živi u Berlinu. Nakon studija klasične filologije i germanistike u Jeni je radio kao pozorišni dramaturg i urednik novina.1995. godine objavljuje prvu knjigu „33 trenutka sreće“, koju su i kritičari i publika veoma pozitivno ocijenili.

Ingo Schulze, Dževad Karahasan i Sigrid Löffler u Berlinu Foto: Begzada Kilian/DW

Nakon ove knjige slijede: „Simple Storys" (1998.), koja je uvrštena u njemačku školsku lektiru, „Novi životi“ (2005), zbirke priča „Mobilni" (2007.) i „Narandže i anđeli“ (2010.) kao i romani „Adam i Evelyn" (2008,) i „Peter Holtz. Njegov srećni život koji pripovijeda on sam“ (2017).

Taj roman je dobio književnu nagradu regije Rheingau te ušao u širi izbor za Njemačku književnu nagradu. U proljeće 2020. godine objavljen je i roman „Čestite ubice“, koji je bio nominiran za Nagradu Sajma knjiga u Leipzigu. Te godine je Ingo Schulze odlikovan i Ordenom Savezne Republike Njemačke za svoj angažman kao politički autor i umjetnik. Zadnja knjiga, napisana u proljeće 2022. je „Amerikanac koji je prvi otkrio Kolumba". Njegova djela su odlikovana i brojnim međunarodnim nagradama i prevedena na 30 jezika.

Prijevodi nekih drugih knjiga na bh. jezicima?

Ingo Schulze Foto: Jutta Müller-Tamm

Ingo Schulze se nada da će čitalačka publika na području BiH, a i šire regije, imati priliku da čita i neke druge njegove knjige. Roman „Adam i Evelyn" je objavljen na srpskom jeziku u Novom Sadu.Njega bi posebno obradovalo kad bi neko od domaćih izdavača bio spreman da prevede i roman „Peter Holtz. Njegov srećni život koji pripovijeda on sam“.

„To bi bio malo zahtjevniji projekat, jer je taj roman dugačak 800 stranica. Tu je i pitanje finansija. Knjiga ni u Njemačkoj nije jeftino zadovoljstvo,a kamoli ovdje gdje ljudi imaju daleko manje novca na raspolaganju“, dodaje Ingo Schulze. Njegovi planovi za budućnost? „Imam ih mnogo, no prvo uživam u sadašnjosti. Tokom ovog boravka u BiH ću posjetiti i Mostar.“

Pratite nas i na Facebooku , na Twitteru , na YouTube , kao i na našem nalogu na Instagramu