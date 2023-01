Indija: Raste pritisak na kršćane

Gnjev je očigledno bio velik, gnjev koji je hinduističke ekstremiste u saveznoj državi Chhattisgarh u središnjoj Indiji natjerao da napadnu jednu katoličku zajednicu. Stotine ekstremista su početkom prošlog tjedna upale na područje na kojem se nalazi jedna crkva u okrugu Narayanpur. Nakon toga su bacali kamenje prema crkvi i uništili kompletni interijer, uključujući i oltarsko raspelo.

Nije to bio prvi takav napad u toj regiji. Prije nekoliko tjedana su radikalni hindu-nacionalisti iz okruga Kondagaon napali ukupno 33 sela i protjerali su žitelje iz njihovih domova. Radilo se o domorodačkom stanovništvu Indije, o takozvanim adivasijima, u koje se ubraja pripadnike različitih etničkih skupina.

Novi napadi na crkvene ustanove u regiji su vjerojatni, citiraju mediji nadležnog biskupa iz Jagdalpura, Josepha Kollamparambila.

Nakon napada je uhićeno pet osoba, među njima je i lokalni predstavnik vladajuće stranke Bharatiya Janata Party (BJP), stranke premijera Modija. BJP je priopćio kako nema nikakve veze s prosvjedom hinduističkih nacionalista protiv indijskih kršćana, čije je održavanje prethodilo napadu.

Kakva je situacija na području cijele Indije? Po navodima iz izvještaja koji su zajedno objavile indijske organizacije "United Christian Forum" i "Association for Protection of Civil Rights" te američka inicijativa "United Against Hate" u prvih devet mjeseci 2021. je bilo registrirano najmanje 305 slučajeva nasilja nad kršćanima.

Težak položaj domorodačkog stanovništva

Napadi samo zrcale specifičnu demografsku situaciju u saveznoj državi Chhattisgarh, kaže za DW stručnjak za Indiju i politolog Pierre Gottschlich sa Sveučilišta u Rostocku. On podsjeća da udio adivasija u ukupnoj populaciji u Chhattisgarhu iznosi oko trećine, što je znatno više od prosjeka za cijelu zemlju.

Ruševine crkve koju su hinduistički nacionalisti srušili 2008. godine

Adivasiji se nalaze u kompliciranoj situaciji, i konfesionalno, ali i politički: neki pripadnici te plemenske zajednice su tijekom vremena prešli na hinduizam, a drugi su se okrenuli kršćanstvu. "To je dovelo do toga da se adivasiji nalaze usred bitke za svoju konfesionalnu i kulturnu pripadnost. Često se na njih kao kolektiv gleda sa skepsom: jesu li hinduisti ili nisu hinduisti? To nepovjerenje se uvuklo i unutar njihove etničke zajednice. Napadnuti kršćani su pripadnici adivasija.“

No, kako dodaje Gottschlich, kod tih se konflikata ponekad radi i o sasvim drugim stvarima. „Pod krinkom religije se spori oko zemljišta. U igri su sasvim opipljivi materijalni interesi."

Politika i religija

Nije slučajnost da su se napadi dogodili upravo sad, tvrdi Gottschlich. "Bili su to dani božićne proslave, kada su kršćani mnogo vidljiviji nego inače. A to potiče nezadovoljstvo kod nacionalista." U Chhattisgarhu se samo oko dva posto stanovništva izjašnjava kao kršćani. A osim toga u studenom ove godine u toj se saveznoj državi održavaju izbori. A to opet, priča Gottschlich, već sad dodatno podgrijava političku atmosferu.

Broj napada je porastao od 2014., kada je vlast preuzeo BJP, stranka Narendre Modija. Sudeći po jednom izvještaju indijske nevladine organizacije "Persecution Relief", broj kaznenih djela usmjerenih protiv kršćana se više nego udvostručio u razdoblju između 2016. i 2019.

Broj napada je porastao od 2014., kada je vlast preuzeo BJP, stranka Narendre Modija

"Mi vidimo da politička klasa i dalje slijedi svoj san o tome da Indiju pretvori u hinduističku naciju", kaže James Panavelil, zamjenik voditelja župe u crkvi sv. Jurja (Georgea) u mjestu Cherthala u saveznoj državi Kerala. Još je otvoreno, kaže on, kako će se na kršćane i muslimane odraziti predizborna kampanja. Prvi učinci nasilja već se vide: jedna obitelj koja je prije 22 godine konvertirala na kršćanstvo sada je odlučila vratiti se hinduizmu, piše indijski list News Riveting u svom izdanju od 6.1.2023.

Prigovor navodnog misionarenja

Jedan od motiva napada je osim toga i prigovor da kršćanski adivasiji pokušavaju privoljeti svoje hinduističke sugrađane da prijeđu na kršćanstvo. U Indiji su naime na snazi dosta strogi zakoni kojima se želi otežati promjenu religijske pripadnosti.

"Često se u Indiji može čuti prigovor o misionarenju od strane kršćana", kaže Pierre Gottschlich. „Često uopće nije važno da li se pritom radi o istini ili ne, dovoljna je puka sumnja." Što se tiče pravne regulacije, granice su dosta stroge. Pod "misionarenjem” ili pokušajem misionarenja se može protumačiti čak i kada se samo priča o kršćanskoj vjeri, dodaje naš sugovornik.

Na drugoj strani hinduistički nacionalisti pokušavaju motivirati adivasije na “povratak” hinduizmu. To se temelji na stavu da su kršćani zapravo samo konvertirani hinduisti, kaže Gottschlich. "Takvo mišljenje je naravno iznimno dvojbeno. Jer u Indiji postoje jako stare kršćanske zajednice, na primjer u Kerali na jugu zemlje. Kršćanska crkva u Indiji je jednim dijelom starija od one u Europi.”