Ilon Mask vrijeđa njemačke političare

U Njemačkojje počela „vruća“ faza predizborne kampanje – izbori za novi saziv Bundestaga održavaju se 23. februara. Desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) u kojoj njemačka Služba za zaštitu poretka vidi ekstremističke elemente, može da računa s podrškom jedne poznate ličnosti – Ilona Maska. Taj blizak prijatelj Donalda Trampa od prije nekoliko dana otvoreno podržava stranku Alternativa za Njemačku, a osim toga, on provocira i napada i predsjednika i kancelara Njemačke.

Predsjednik Štajnmajer vidi „opasnost za demokratiju“

Na platformi Iks, Mask je poslednjeg dana stare godine njemačkog predsjednika Frank-Valtera Štajmajera (SPD) nazvao „nedemokratskim tiraninom“ uz dodatak – „sram ga bilo“.

Štajnmajer je 27. decembra u govoru povodom raspuštanja Bundestaga upozorio na opasnost od manipulisanja izborima u Njemačkoj: „Spoljni uticaj je opasnost za demokratiju – bilo da je skriven, kao nedavno na izborima u Rumuniji, ili otvoren i neuvijen, kako se to sada intenzivno radi na platformi Iks“.

Nakon raspada vladajuće koalicije 6. novembra, Mask je na toj platformi bio napao i njemačkog kancelara Olafa Šolca (SPD), napisavši na njemačkom: „Olaf je budala“.

A u magazinu Velt am zontag taj milijarder još jednom je pozvao i na glasanje za AfD. On je napisao da bi Alternativa za Njemačku mogla da spriječi da Njemačka postane sjenka sebe same: „Njemačka se zadovoljila osrednjošću – vrijeme je za odvažne promjene i AfD je jedina stranka koja otvara taj put.“

Prema Maskovima riječima, AfD je „jedina iskra nade za državu“ koja tetura na „ivici privrednog i kulturnog sloma“; samo ta stranka može da oživi njemačku ekonomiju i spriječi gubitak identiteta uvođenjem „kontrolisane imigracione politike“. „Onima koji osuđuju AfD kao desnoekstremističku, kažem: ne dajte se omesti etiketom koja joj se prišiva“. On je ukazao na to da kopredsjednica AfD ima životnu partnerku iz Šri Lanke: „Zvuči li to Vama kao Hitler? Hajte molim Vas!“

Komunikacija između Maska i Alis Vajdel

Sada bi Maskova predizborna pomoć za AfD mogla da postane još konkretnija. Jer, njihovi portparoli navode da njih dvoje planiraju da se sretnu u jednoj televizijskoj emisiji. „O tome se već razmjenjuju informacije preko Iks spejsa, virtuelnog prostora na Iksu za prenose uživo.

Njemački predsjednički ured je na Maskove napade na Štajnmajera reagovao krajnje uzdržano. Kažu da su Maskov komentar primili k znanju – i to je sve. Isto tako se ponijela i njemačka vlada.

Zahtjev za pravno postupanje protiv lažnih vijesti

Utoliko jasnije je reagovala vladajuća Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD). „To ne može tako“, napisao je šef SPD Lars Klingbajl na Instagramu. Prema njegovim riječima, Mask stalno iznova „koristi svoj uticaj da bi uticao na tokove svjetske politike“. On je zatražio da se tome usprotivi i Evropska komisija.

Klingbajl: „Potrebni su nam pravni instrumenti protiv lažnih vijesti, a i da bi se slomila moć pojedinih osoba. Zato u Evropi moramo da dignemo zadnjice“. Što se tiče Maskovog teksta u Veltu am zontag, Klingbajl ocjenjuje da Mask hoće da „surva Njemačku u haos“. „Ilon Mask ne pokušava ništa drugo do ono što radi i Vladimir Putin. Obojica hoće da utiču na naše izbore i ciljano podržavaju neprijatelje demokratije iz AfD.“

Šef poslaničkog kluba SPD Rolf Micenih je za magazin Špigel rekao da bi trebalo razjasniti i „da li je to izražavanje bez respekta, klevetanje i miješanje u predizbornu kampanju radi nešto što se čini u ime nove vlade SAD“. Micenih je optužio Maska da je prekoračio „granicu između prijateljskih država“.

Kopredsjednica SPD Zaskija Esken je za novinsku agenciju Rojters Maskove iskaze nazvala „napadima bez nivoa" na kancelara i predsjednika: „Oni su nedostojno prekoračenje granice i pokazuju nepostojanje poštovanja za našu demokratiju. Ilon Mask diskvalifikuje sebe svakim slijedećim prilogom“.

Šef CDU Fridrih Merc govori o „nasrtljivom“ ponašanju Maska, a ministar privrede Robert Habek (Zeleni) izjavio je da Maskovi napadi imaju „logiku i sistem“ i da ciljaju na slabljenje EU.

Maskov napis u Veltu alarmirao je i Njemački savez novinara DJV. Predsjednik te organizacije Mika Bojster upozorio je sve redakcije da ne dozvole da u predizbornoj kampanji budu instrumentalizovane i da oprezno postupaju sa tekstovima koje pišu spoljni autori. „Njemački mediji ne smiju da budu zloupotrebljeni kao megafoni autokrata i njihovih prijatelja“.

Kancelarski kandidat CDU Merc je rekao: „Ne mogu da se sjetim da smo u istoriji zapadne demokratije imali neki takav slučaj miješanja u predizbornu kampanju jedne prijateljske zemlje.“

Moguća strategija Ilona Maska

Najbogatiji čovjek na svijetu vjerovatno ima u vidu prije svega sopstvene ekonomske interese. U svom tekstu za Velt am zontag on je pohvalio AfD zbog planova te stranke za „smanjenje prekomjerne državne regulacije, smanjenje poreza i deregulaciju tržišta“. To bi koristilo između ostalog i njegovom pogonu Tesle u Brandenburgu – prvoj fabrici nekog američkog proizvođača električnih automobila u Evropi.

No, Mask sa svojih 200 miliona pratilaca širom svijeta slijedi i globalnu političku agendu sa ciljem pružanja podrške desničarskim snagama. Priča se da je britanskom desničarskom populisti Najdželu Faražu stavio u izgled 95 miliona evra kao donaciju za njegovu stranku.

Uz to Mask održava tijesne kontakte sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni i njenom strankom Braća Italije. Povodom sudske odluke da se vladi ne dozvoli da migrante smješta u Albaniji, na Iksu je napisao: „Te sudije moraju da odu“.

