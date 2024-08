Ilja Jašin: “Želim učiniti sve da oslobodim svoj narod”

Ruskioporbenjak Ilja Jašin bio je među političkim zatvorenicima koje je Moskva oslobodila u sklopu velike razmjene sa Zapadom. Jašin je bivši moskovski općinski zastupnik, suborac kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog, koji je preminuo u zatvoru, ali i ubijenog oporbenog političara Borisa Nemcova. Moskovski sud ga je u decembru 2022. osudio na osam i pol godina zatvora zbog "širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci”. Tužiteljstvo je svoje optužbe temeljilo na njegovim izjavama o umiješanosti ruske vojske u ubojstvo civila u Buči u Ukrajini.

U razgovoru za DW Jašin, koji je sada u Njemačkoj, govori o tome kako želi koordinirati rad oporbe iz inozemstva te kako Europa može pomoći ruskoj oporbi.

Deutsche Welle: Gospodine Jašin, kakvi su Vaši prvi dojmovi o Berlinu i prve dvije sedmice na slobodi?

Ilja Jašin: Postoje proturječni osjećaji. Zrak slobode je opojan. Nakon dvije godine zatvora jako je lijep osjećaj moći ići gdje god želiš. Biti u mogućnosti jesti što god želiš, kad god želiš. Moći vidjeti svoje voljene i zagrliti svoje prijatelje. I jednostavno moći zgrabiti telefon i nazvati nekoga bez dopuštenja.

Ipak s vremena na vrijeme pomisao da sam sad slobodan osjetim kao udarac, jer su moji drugovi ostali iza rešetaka. To je teško. Ponekad se osjećam kao slijepi putnik, zauzimam tuđe mjesto u avionu, iako me niko uopće nije pitao. Shvaćam da nisam ja kriv. Ali to je vrlo bolan osjećaj.

"Egzil je novo iskustvo"

Kakve planove imate?

O tome ne mogu ništa reći – ne zato što ne želim, već zato što još ne znam. Egzil je za mene novo iskustvo. Ranije sam bio oporbeni političar u Rusiji, uključujući i zatvor. Sada sam oporbeni političar u inozemstvu. Nije mi sasvim jasno kako to može funkcionirati.

Kako je biti političar u zatvoru?

Moskovski sud je Ilju Jašina u decembru 2022. osudio na osam i pol godina zatvora zbog "širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci” Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Pa vidjeli ste kako sam bio u zatvoru. Sudnicu sam pretvorio u političku pozornicu. To je bila moja strategija - svaki proces se pretvorio u pozornicu. Na sudskim ročištima nisam govorio o detaljima kaznenog postupka, nego o ratu Rusije protiv Ukrajine. Putina sam nazvao ratnim zločincem. U posljednjim riječima prije izricanja presude govorio sam o ratnim zločinima u Buči i pozvao na povlačenje vojske iz Ukrajine. Tvrdio sam na sudovima da ne potpadam pod status "stranog agenta". Inzistirao sam na tome da sam ruski patriota. Uvijek sam kritizirao Putina i rat protiv Ukrajine. U današnjoj Rusiji sudovi su gotovo zadnje mjesto, gdje ljudi još mogu slobodno govoriti. Pokušao sam iskoristiti tu priliku.

Gotovo da nema zapadnih novina koje nisu objavile intervju sa mnom. Bilo mi je jasno da riječi iz zatvora imaju mnogo veću težinu nego iz berlinskog kafića.

"Najvažnije je spasiti Ukrajinu"

Vjerojatno će Vas pozivati ​​na sastanke sa zastupnicima u Bundestagu i Europskom parlamentu i pitati kako Zapad može pomoći ruskoj oporbi. Što ćete im reći?

To su me već pitali - u avionu iz Ankare za Köln bio je predstavnik njemačke vlade koji je to tačno želio znati. Moj odgovor je bio: Najvažnija stvar koju možete učiniti za rusku opoziciju je spasiti Ukrajinu.

Jer, ako Europa dopusti Putinu da pokori Ukrajinu, to će biti udar na cijeli europski sigurnosni sistem i izazvati velike probleme većini europskih zemalja. Jer cijela stvar neće biti ograničena samo na Ukrajinu. Apetit dolazi dok jedete, a Putin neće stati, on će nastaviti. Povijest poznaje cijeli niz sličnih primjera.

"Da biste promijenili Rusiju, morate biti u zemlji"

"Vjerujem u svoj narod. Zaslužuje bolji život od onog pod današnjom Putinovom vojskom", kaže Ilja Jašin Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Je li povratak Alekseja Navaljnog u Rusiju bio greška?

Navaljni se vratio u Rusiju iz istih razloga, zbog kojih sam ja do kraja odbijao napustiti zemlju. I Navaljnom i meni bilo je savršeno jasno da ako želite promijeniti Rusiju, morate biti u zemlji. Moj prioritet je utjecati na javno mnijenje u Rusiji.

Što Vam daje nadu da će se situacija u Rusiji promijeniti za našeg života?

Prvo, uvjerenje da ste u pravu. Znam da su vrijednosti za koje se zalažem usmjerene prema budućnosti. To su vrijednosti humanizma, napretka, slobode i pravde. To su vrijednosti koje ljudima donose dobrotu i svjetlo. Svijest o tome daje mi snagu. A drugo, tu su ljudi. Vidim koliko ljudi u Rusiji dijeli moje stavove. Tokom dvije godine u zatvoru dobio sam oko 30.000 pisama i razglednica, gotovo sve iz Rusije. Čak i ovdje u emigraciji vidim da ima mnogo takvih Rusa. Samo u Berlinu na susret s oporbom došlo je više od 3.000 ljudi.

Vjerujem u svoj narod. Zaslužuje bolji život od onog pod današnjom Putinovom vojskom. Želim učiniti sve da oslobodim svoj narod i dam mu priliku za normalan život.

"Bitka između slobode i tiranije"

Što je najvažnije što ste naučili o Rusiji tokom boravka u zatvoru?

Shvatio sam da se s ljudima može i treba razgovarati. Ne smiješ gledati ljude s visine. Ne možeš se bojati ljudi, moraš im prići. Sve ove priče o tome da smo mi elita i da najbolje znamo što narod treba – takvim stavom ne možete promijeniti Rusiju. Da biste promijenili državu, morate razgovarati s ljudima i prenijeti im svoje stajalište.

Rat u Ukrajini nije etnički sukob, već borba između slobode i tiranije, između humanizma i mizantropije. Linija fronte prolazi ne samo kroz Ukrajinu, već i kroz Rusiju, gdje se ljudi zatvaraju, a ponekad i ubijaju. To je globalna konfrontacija. Vladimir Putin je vođa opskurnih sila. A ja sam predstavnik snage progresa i humanizma.

Razgovor vodio Vladimir Esipov.

