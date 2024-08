Super Mario protiv depresije?

Prema studijama, video igrice imaju pozitivne efekte na osjećaj blagostanja i smanjuju stres. Igrice čak mogu pomoći u liječenju depresije u psihoterapiji. Ali, to zavisi od prave količine.

„Pozitivni efekti su jasno primjetni kada se igranje igrica koristi za smanjenje stresa ili unapređenje mentalnog zdravlja“, kaže Moric Bergman. Neuropsiholog i njegove kolege u Univerzitetskoj bolnici u Bonu već nekoliko godina istražuju kognitivne performanse kod osoba sa psihijatrijskim oboljenjima.

Bergman je nedeljama koristio video igricu na pacijentima sa depresijom: U igrici „Super Mario Odiseja", poznati vodoinstalater se vodi kroz živopisni 3D svijet. „Uspjeli smo da pokažemo da trening na video igricama kao dodatna opcija liječenja bolničkom liječenju ljudi koji pate od depresije može da dovede do poboljšanja njihovih kliničkih simptoma i vizuelno-prostorne memorije“, objašnjava Bergman.

Igranje za blagostanje

Zajedničko igranje video igrica je takođe danas veoma važno za društveni osjećaj blagostanja, posebno za mlade, kaže Zilke Luks. Ona je viša psihološkinja u Univerzitetskoj klinici u Bonu. "Mladi se igraju sa svojim vršnjacima, razgovaraju o igricama kao o zajedničkom interesu i proširuju svoje interakcije i odnose", kaže Luks. "Igre tako promovišu interakcije u stvarnom svijetu." Pokazalo se da igre za više igrača poboljšavaju kvalitet odnosa, socijalnu podršku i psihosocijalno blagostanje.

Ali, studije takođe pokazuju da ljudi koji se već osjećaju usamljeno mogu postati još usamljeniji igrajući video igrice. „Uticaj video igara u velikoj mjeri zavisi od individualnih okolnosti i konteksta igara", naglašava Luks.

Protiv svakodnevnog stresa

Video igre nude igračima priliku da odvrate pažnju od svakodnevnog stresa i uđu u stanje „toka" (flow), objašnjava neuropsiholog Bergman. Ovo je vrsta fokusirane svjesnosti u kojoj je osoba potpuno apsorbovana u aktivnost, osjeća se snažno fokusiranom i može doživjeti intenzivan osjećaj radosti i ispunjenosti.

„U stanju flowa ljudi su često posebno produktivni i kreativni. Negativne misaone spirale se prekidaju i stimuliše se pronalaženje inovativnih rješenja", kaže Bergman. Studije pokazuju da video igrice mogu smanjiti nivo stresa i povećati samopoštovanje.

Video igrice su oštro kritikovan ezbog nasilja, ali i zbog previše vremena provedenog pred ekranom Foto: picture-alliance/Bildagentur-online/AGF-Foto

Igranje u bihejvioralnoj terapiji

Psiholog Benjamin Štrobel istražuje video igrice više od deset godina i govori o svojim nalazima u psihološkom podkastu „Iza ekrana" (Behind the screen). „Postoji nekoliko igara koje su posebno razvijene za upotrebu tokom psihoterapijskih sesija", kaže on. Igrice „Potraga za blagom" i „Riki i pauk" sa Univerziteta u Cirihu koriste se kao dio bihejvioralne terapije za djecu i mlade sa raznim oboljenjima. Depresivni mladi ljudi na Novom Zelandu takođe imaju mogućnost besplatno da igraju onlajn "igru uloga” SPARKS, za koju su studije pokazale da ima sličan uspjeh kao i konvencionalna psihoterapija za liječenje depresije.

U prošlosti su se video igre često posmatrale vrlo kritički, kaže Štrobel. U fokusu kritike su bile potencijalne opasnosti kao što su dugo vrijeme ispred ekrana, izloženost nasilju i rizik od zavisnosti od kompjuterskih igrica. Nove studije pokazuju da video igre, ako se koriste svjesno i umjereno, mogu imati pozitivne efekte na osjećaj blagostanja.

