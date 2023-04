Igrica nastala u ratu - Šerlok Holms: Probuđeni!

„Ne možemo samo da stojimo skrštenih ruku", tvitovao je ukrajinski studio za proizvodnju video igara „Frogwares" nekoliko sati nakon što je Rusija napala Ukrajinu toga jutra 24. februara 2022. Od tada, studio sa sjedištem u Kijevu, koristi svoje platforme društvenih medija ne samo za trejlere i najave video igara već dijeli i informacije o tome kako je živjeti i raditi u ratnim uslovima.

Među slikama, koje su podijeljene na njihovom nalogu, nalaze se porodične fotografije i snimci uništenih zgrada, ljudi u maskirnoj odjeći i civili skriveni u skloništima i oknima metroa. Tu su i slike žena i djece u bjekstvu i ljudi koji rade sa svojim laptopima u kadi ili sjedeći na podu.

Tu su takođe i lične priče, poput one umjetnice Svitlane Gunčenko, koja već 20 godina radi kao 2D umjetnica u Frogwares-u, koje pokazuju svakodnevni haos života u Ukrajini od početka invazije. Ona pokazuje pretrpana skloništa, projektil koji je letio pravo prema njenoj kući i skrenuo sa kursa malo prije nego što ju je pogodio, bijeg i na kraju eventualne povratke kućama.

„Mi smo nekako željeli da iskoristimo našu platformu i našu poziciju da bacimo malo svjetla na ono što se dešava", kaže Sergej Oganesjan za DW preko Zoom-a.

„I pošto smo kompanija za igrice, posebno smo željeli da dopremo do gejmera i da im prenesemo užas, koji se svakodnevno dešava u Ukrajini", nastavlja on. Ovaj 33-godišnjak živi i radi u Kijevu kao šef odjela za publiciranje pri nezavisnom studiju za razvoj video igrica Frogwares, koji je u utorak 11. aprila pustio u promet jezivu detektivsku avanturu „Šerlok Holms: Probuđeni“ (The Awakened).

Detalj iz igrice Foto: Frogwares

Horor igrica iz Ukrajine

Kijev nije samo glavni grad Ukrajine, već je i centar ukrajinske informatičke IT- industrije. Više od 250.000 ljudi radilo je u IT i tehnološkom sektoru prije ruske invazije u februaru 2022, uključujući desetine hiljada u gejmingu i e-sportu. U stvari, tehnološka industrija cvjeta uprkos ratu. Prema ukrajinskom Ministarstvu digitalizacije, nigdje u Evropi nema više diplomiranih studenata na univerzitetima u oblasti informatičke tehnologije nego u Ukrajini. Očekuje se, prema prognozama, da će se sljedeće godine broj stručnjaka za tehnologiju povećati na 450.000.

Nova igrica „Šerlok Holms", koju su kreirali stručnjaci za avanturističke igre iz Kijeva, nastala je za samo godinu dana i u potpunosti je razvijena tokom rata. Prvobitno je bila planirana nova igrica otvoreni svijet, ali je studio odlučio da uradi rimejk njihovog naslova iz 2007, koji je tada dobio dobre kritike.

Nakon što je rat počeo, studiju je bio potreban projekat koji bi bio održiv i koji bi uspio u teškim uslovima. Činjenica da je priča već imala podlogu olakšala je sprovođenje. Programeri su prikupili dodatnih 250.000 evra (274.000 dolara) putem Crowdfundinga i počeli sa radom krajem marta 2022.

Improvizacija potrebna nakon ruske invazije

Ali, put do sljedećeg projekta nije uvijek bio otvoren. Odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu, studio je privremeno bio zatvoren.

„Kada je invazija počela, odlučili smo da ljudima posvetimo vrijeme i svu podršku koju možemo da im pružimo da im pomognemo da se presele ili napuste zemlju, ili da nađu sklonište negdje na zapadu Ukrajine", objašnjava Ognasjen. On je ljubazan i neposredan, ali rijetko mu se pojavljuje osmijeh na licu. Previše su ozbiljne i tragične stvari o kojima govori. Neki od njegovih kolega priključili su se humanitarnim organizacijama, drugi opet Ukrajinskoj armiji dobrovoljaca kako bi se na frontu borili za svoju zemlju.

Nakon nekoliko nedjelja, preostali saradnici Studija za video igrice u Ukrajini i inostranstvu nastavili su sa radom. Razvijen je hibridni model igrica, pri čemu su neki programirali i dizajnirali u potpunosti od kuće, a drugi su dolazili u kancelariju, u zavisnosti od toga gdje žive, koliko je bezbjedno doći na posao i da li imaju dovoljno struje da uključe računare i pune svoje laptope.

Foto: Frogwares

Mračna avantura: rimejk „Šerloka Holmsa“

Posao im pomaže da ne misle stalno na rat, kaže Sergej Oganesjan. A rad donosi i novac, koji im je hitno potreban. Velika je i njihova spremnost na donacije. Svaki član tima Frogwarera je od početka rata u prosjeku donorao 2.800 eura pomažući tako ukrajinsku vojsku ili davajući novac za humanitarnu pomoć.

Rat i ratna svakodnevica su imali ogroman uticaj na programere, a takođe i na njihovu horor avanturu - video igricu „Šerlok Holms: Probuđeni“.

„Mislim da to nije moguće razdvojiti. Kao umjetnici pokušavamo naša iskustva i ono što doživljavamo prenijeti na djela koja stvaramo", kaže Sergej Oganesjan. „Mislim da bez toga igrica ne bi bila tako mračna kao što jeste.”

Igrači preuzimaju ulogu glavnog detektiva Šerloka Holmsa. Njihov zadatak je da rješavaju krivične slučajeve mudrom kombinatorikom. Uz pomoć sopstvenih zapažanja, pronađenih dokumenata i predmeta, kao i izjava svjedoka i osumnjičenih, rekonstruišu se mjesta zločina i traga se za počiniocima.

Priča počinje 1882. godine u kvartu Šerloka Holmsa. Holms, koji uvijek ima svog prijatelja dr. Votsona pored sebe, je mladi detektiv i odličan posmatrač, koji odiše intelektualnom superiornošću postavljanjem pametnih pitanja i donošenjem logičnih zaključaka. Unajmljuje ga bogati Londonac da pronađe svog nestalog kućnog slugu.

Šerlok Holms u Lavkraftovom univerzumu

Iako naracija počinje na jednostavan način, postepeno skreće u fantastično. Inspirisan mitom o Ktuluu (Cthulhu) američkog pisca horora H.P. Lavkrafta (1890-1937), svijet oko Šerloka Holmsa postaje sve bizarniji i zastrašujući. Ktulu je opisan u Lavkraftu kao vanzemaljsko božanstvo sa licem punim pipaka koje je sposobno da gurne cijelo čovečanstvo u propast.

Šerlok Holms se iznenada nalazi na natprirodnim mjestima i ima poteškoća da razumije misteriozne obrte, zbog čega počinje da sumnja u svoj razum.

Igrači stoga moraju ostati hladne glave i izvući logične zaključke, što nije uvijek tako lako kao što zvuči. Postoji mnogo crvenih haringi (logičkih grešaka – prim. red) i ćorsokaka, što olakšava igračima da upadnu u zamke. Igra namjerno ostavlja igrače uglavnom same da rješavaju misteriju, što ponekad može biti frustrirajuće. S druge strane, detektivska igra, koja ne predstavlja dovoljno veliki izazov za igrače, vjerovatno bi bila prilično dosadna.

„Šerlok Holms: Probuđeni“ pojavio se u utorak 11. aprila 2023. na svim platformama.

