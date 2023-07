I Amsterdam se bori protiv "party - turista"

Amsterdam je desetljećima poznat kao grad sloboda. Konzumiranje seksa i droga privlačilo je turiste iz cijelog svijeta. No sada ih je očito previše.

Zabranjeno pušenje trave! Nove znakove na mostovima i uzduž kanala u četvrti De Wallen, amsterdamskoj četvrti crvenih svjetiljki, je nemoguće izbjeći. Prekršiteljima prijeti kazna od 100 eura. Amsterdam se želi riješiti svog „prljavog" imidža.

Ovo nije prvi znak zabrane kojim glavni grad Nizozemske reagira na sve veći broj party-turista. Daljnje kazne vrijede za one koji piju alkohol na ulici i one koji ne stignu na vrijeme do najbližeg javnog WC-a.

Izlet kanabis brodom

Jedan mladi turist iz engleskog Newcastlea kaže da se želi odmoriti, popušiti travu i zabaviti se. Čeka u Oudesijds Voorburgwalu, na doku gdje pristaje Smoke Boat, točno nasuprot ulaza u luksuzni hotel. Na ovom brodu je legalna konzumacija kanabisa. Nekoliko puta dnevno brod vozi desetak turista na jednosatnu turu po kanalima, uključujući razgledavanje i pušenje kanabisa.

Još jedan Englez, koji je došao u Amsterdam na sajam vrtlarstva i sada uživa u slobodnom danu u Crvenoj četvrti, drži joint u ruci. Zna da je to protuzakonito, ali je uvjeren da nema policajaca koji bi mu dali kaznu.

Party-turisti, odlazite!

Ovog ljetnog dana stara je gradska jezgra puna, gotovo jednako kao i prije pandemije. Amsterdam je atraktivno turističko odredište. Kuće i kanali iz zlatnog doba 17. stoljeća dio su UNESCO-ove svjetske baštine.

I ove godine u Amsterdamu se očekuje 20 milijuna noćenja. No grad je 2021. godine odlučio da ih ne smije biti više. No broj turista je samo jedan od mnogih izazova. Sve veći problem su party-turisti koji noću bučno tumaraju uskim ulicama i mostovima u centru grada.

Kako bi se suzbili ti ekscesi, od veljače ove godine na snazi ​​su nova pravila. Bordeli, barovi i pubovi u četvrti crvenih svjetiljki moraju dva sata ranije nego inače zatvarati svoja vrata.

Postoji i online kampanja pod naslovom/hashtagom "Stay Away". Kao sredstvo odvraćanja posebno nasilnih Britanaca. Prema istraživanju, posjetitelji s otoka posebno su podložni neumjerenom konzumu droga. A takvo ponašanje, upozoravaju spotovi "Stay Away", vodi ka noći provedenoj ili na policiji ili u bolnici.

Zaustavite ludilo

Prvi koraci, ali nikako dovoljni, smatra Els Iping iz inicijative mještana "Stop deekte", na engleskom "Stop the madness". Ističe da mnogi Amsterdamci još uvijek žive u povijesnoj gradskoj jezgri, uključujući obitelji s djecom. Sama Els Iping ovdje živi već 40 godina i često je ujutro morala čistiti svoje vanjsko stubište jer očito neki turisti ne podnose mješavinu alkohola i droge što se manifestira nekontroliranim „pražnjenjem" na tuđem pragu.

Mnogi posjetitelji u centar ne dolaze zbog prekrasnog staroga grada, kaže Els Iping, "nego zbog prostitucije tj. prostitutki u izlozima, kafića i uličnih dilera te da se napiju i doslovno razbiju."

Ona ne prihvaća klišej da su liberalna uporaba kanabisa i prostitucija dio Amsterdama. "Bordeli s izlozima postoje od 1960-ih, ali kad sam se ovamo doselila, to je još uvijek bio rubni fenomen. Tada je ovdje bilo puno drugih prodavača i trgovina. Sada se sve vrti oko seksa, droge i brze hrane."

Pritisci nakon ograničenja

Članovi inicijative stanara "Stop de Gegkte" neko su vrijeme sami obilazili gradsku četvrt te su, opremljeni žutim prslucima upozorenja, upozoravali bučne noćne ptice da u staroj gradskoj jezgri ima i normalnih ljudi kojima je potreban noćni mir. A većina turista bi reagirala pristojno i ispričala se.

Inicijativa stanara nedavno je međutim obustavila svoje obilaske. Lokalni poduzetnici, koji posluju sa seksom, drogom i alkoholom i sada moraju zatvarati dva sata ranije, počeli su stanare okrivljavati za gubitke, maltretirati ih i vrijeđati. Ako se s Els Iping nađete negdje u četvrti De Wallen navečer, neće potrajati dugo prije nego što će netko od zaposlenih u okolnim lokalima započeti s neprijateljskim dobacivanjima.

Turizam u potrošačkom društvu

Geerte Udo voditeljica je marketinške tvrtke Amsterdam & Partners. Ističe da više ne mora raditi nikakav marketing za Amsterdam, grad je sada dovoljno poznat. Ali ona priznaje da su ekscesi masovnog turizma također postali problem u Amsterdamu posljednjih godina.

"U svakom gradu treba poštovati lokalnu kulturu, možda smo to malo izgubili iz vida u zadnjih deset, petnaest godina." Ali u potrošačkom društvu neki su vjerovali da si mogu priuštiti sve jer su to platili.

Ponuda i potražnja

Amsterdam ne samo da se želi napornim party-turistima suprotstaviti zabranama i pravilima, nego također želi promijeniti ponudu. Godinama postoje prijedlozi poput zabrane korištenja kanabisa za turiste i zabrane prostitucije u središtu grada. Do kraja godine konačno će biti određena nova lokacija za seksualne djelatnice u predgrađu Amsterdama. Međutim, ovom planu protive se brojne prostitutke i lokalno stanovništvo, tvrdeći da su ta područja već sad dovoljno opasna.

Što se tiče kafića, stanovnici poput Els Iping traže da grad jednostavno primijeni zakon. Nakon toga, kanabis se može prodavati samo osobama s prebivalištem u Nizozemskoj, za sada je Amsterdam napravio iznimku. Na pitanje jesu li nova pravila i ranije vrijeme zatvaranja išta promijenili, Els Iping je odgovorila potvrdno: "Ljudi koji žive ovdje u srcu crvene četvrti primijetili su da su stvari postale malo bolje, pogotovo noću ."

