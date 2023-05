Huligani, narko-klanovi i predsjednik Srbije

Jedno suđenje u Beogradu drži srpsku javnost u napetosti: Radi se o huliganima koji rade za moćne narko-klanove i vrše brutalna ubistva. Njihove veze navodno sežu do vrha države, piše ARD.

Pred sudom za organizovani kriminal u Beogradu jure crna policijska vozila sa upaljenim rotacionim svetlima. Kroz sporedni ulaz u zgradu uvode optužene - 31 muškarca, koji su optuženi za ubistva, posjedovanje droge, otmice i trgovinu oružjem.

U sudnici zauzimaju mjesta iza sigurnosnog stakla, na dohvat ruke od posjetilaca: mišićavi muškarci s vratovima kao kod bikova, obrjianih glava, tetovirani.

Vođa bande je Veljko Belivuk, vođa huligana Partizana koji spadaju među najbrutalnije u Evropi. Stadion služi kao mjesto za trgovinu drogom i regrutovanje novih članova bande.

Okrutna ubistva

Kriminal za koji se terete navodno su počinili za narko-klan s korijenima u Crnoj Gori, koji već godinama vodi krvavi rat sa drugim klanovima - s brojnim ubistvima ne samo u Srbiji, već i u nekoliko drugih evropskih zemalja.

Kada su početkom 2021. međunarodni istražitelji dešifrovali šifrovani komunikacijski sistem Sky ECC, naišli su na jezive fotografije unakaženih leševa.

Trag ih je doveo do kuće u selu van Beograda, koja ima skrivenu prostoriju kojoj se pristupa samo kroz rupu u zidu. Unutra se, između ostalog, nalazi mašina za mljevenje mesa kojom su kriminalci mljeli tijela kako bi ih kasnije uklonili.

Veljko Belivuk bio je vođa huligana Partizana koji spadaju među najbrutalnije u Evropi Foto: Reuters/M. Djurica

Stevan Dojčinović o vezama Belivukove bande sa politikom

Proces u Beogradu sada otkriva veze ove grupe sa politikom. Istraživački novinar Stevan Dojčinović prati suđenje protiv klana od samog početka.

Prema Dojčinovićevim riječima, Belivuk jetokom procesa izjavio „da je njegova uloga bila podrška demonstracijama za (srpskog predsjednika Aleksandra) Vučića i ometanje opozicionih protesta“. „Nabrajao je političke usluge koje je od njega tražio Vučić.“

Značajnu ulogu igrao je izgleda i policajac Nenad Vučković, još jedan visoki predstavnik huligana. Na jednoj fotografiji se vidi kako pozira sa navodnim serijskim ubicom Belivukom. Međutim, policajac nije samostalno kontrolisao grupu, sve je išlo mnogo više ka vrhu, tvrdi Dojčinović.

U komunikaciji između Belivuka i policajca, koja je dostupna ARD-u, Belivuk piše da se ničega ne boji i da je spreman. Na to policajac odgovara da to on zna, kao i „šef“ a i „veliki šef“. Za Dojčinovića je jasno da je „šef“ bivši ministar unutrašnjih poslova, a „veliki šef" predsjednik Vučić.

Upiti ARD-a upućeni predsjednku ostali su bez odgovora. Takođe, nije htio da se izjasni ni o optužbama protiv svog sina Danila. Na jednoj fotografiji, Danilo Vučić pozira zagrljen s jednim od povjerenika Belivuka, koji se u policiji vodi kao član klana.

Tokom inauguracije Vučića 2017. demonstranti su bili udaljeni od strane nasilnog obezbjeđenja. Jedan od muškaraca je bio identifikovan kao dio Belivukove bande Foto: picture-alliance/AP Photo/D. Vojinovic

Brankica Stanković: „Mora se govoriti o umiješanosti države“

Novinarka Brankica Stanković dobro poznaje ovu scenu. Ona kaže da politika koristi dobro organizovanu huligansku scenu:

„Oni su organizovani i vrlo pogodni za bilo kakvu zloupotrebu. Pretvaraju se u bijesne čopore koje se pokoravaju svakom pozivu struktura moći, bez obzira o čemu se radi."

Na primjer, tokom inauguracije Vučića 2017. demonstranti su bili udaljeni od strane nasilnog obezbjeđenja. Jedan od muškaraca je bio identifikovan kao dio Belivukove bande.

Stanković istražuje huligansku scenu od 2009. i otkriva veze sa organizovanim kriminalom. Nakon toga postaje meta mržnje na stadionu. Tokom utakmice Partizana i Šahtara Donjecka, navijači zlostavljaju lutku Brankice, skandiraju uvrede, prijete joj smrću.

Od tada živi pod policijskom zaštitom. To je promijenilo njen život na način koji je teško zamisliti, priča Brankica:

„Svakodnevni život je nevjerovatno komplikovan i težak. Prestala sam da izlazim. Neko vrijeme se 70 policajaca brinulo o mojoj sigurnosti. To je bilo u vrijeme kada je policija navodno saznala da je nabavljena snajperska puška da bi me ubili.“

Ona suđenje protiv Belivukove bande smatra važnim. Međutim, ništa se neće promijeniti ako se ne razotkriju strukture iza toga i ako se ne govori o umiješanosti države, uvjerena je Stanković.

Sada se proces vodi protiv huligana i bosova srpskog podzemlja. Političari ili policajci do sada nisu bili izvedeni pred sud.

Ana Tilak (Beč) i Niklas Ekert, dr

