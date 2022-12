Hrvatska na SP-u: Inspiracija za polufinale iz ratnih priča

"Nakon eskalacije na utakmici s Nizozemskom, Messi se u međuvremenu primirio. U posljednjem tjednu svog posljednjeg svjetskog prvenstva, najbolji Messi jednog svjetskog prvenstva želi svim sredstvima jedno: finalnu krunu", piše Rheinische Post. Još su samo dvije prepreke ostale na putu do tog konačnog cilja: u utorak Hrvatska i u nedjelju finalni protivnik. "To je plan za Messija i njegovu gospodarskim krizama pogođenu domovinu u kojoj se svaki gol i svaka pobjeda slavi na ulicama a pobjedonosni uzvici dolaze sa svakog prozora svake višekatnice", piše RP.

Više sljedbenika nego Hrvatska stanovnika

No Hrvatska se, kako nadalje nastavlja ovaj dnevnik, ne bi trebala pripaziti samo "najboljeg Messija svih vremena" nego i golmana Emiliana Martineza, možda najzaslužnijeg za pobjedu protiv Nizozemske. "Martinez, sin jednog lučkog radnika i kućne pomoćnice, već je Messiju pomogao da se probije u sljedeće kolo. I to na ljeto prošle godine u polufinalu Copa America protiv Kolumbije. Tada je obranio tri jedanaesterca".

Portal hemiatsport.de prenoseći izvješće agencije dpa ukazuje na razlike u veličini dviju nogometnih nacija koje se večeras bore za ulazak u finale SP-a. "Koliko je zapravo mala sportska zemlja-čudo Hrvatska jasno je na ovom primjeru: argentinska super-zvijezda Lionel Messi ima diljem svijeta 100 puta više sljedbenika nego što suparnik Argentine u polufinalu ima stanovnika. Konkretno: Messija samo na Instagramu prati 387 milijuna korisnika. Čitava Hrvatska ima samo oko 3,9 milijuna stanovnika", piše Heimatsport.

"Moglo bi se reći da imamo isti DNK kao i Real Madrid jer idemo do kraja i nikada ne odustajemo", kaže Luka Modrić

Energija se crpi iz ratnih priča?

Portal se nadalje bavi fenomenom Hrvatskekao sportskog čuda, zemlje koja unatoč činjenici da ima otprilike stanovnika kao i Berlin, redovito daje ne samo nogometaše nego i ostale sportaše svjetskog glasa. I pritom citira Andreja Kramarića iz jednog intervjua koji je dao za nogometni magazin "11 Freunde". "Za ljude izvana je teško shvatljivo. No mi smo svi djeca ratne generacije i odrasli smo uz svijest da su naši poznanici ili rođaci za neovisnost naše zemlje prolili krv, kako bi mi mogli danas živjeti u miru. Mi smo od naših roditelja naučili da za našu zemlju treba ići i kroz vatru i kod svakog tko navuče nacionalni dres to probudi jednu posebnu energiju", rekao je Kramarić.

Slično objašnjenje dolazi od napadača Brune Petkovića, kako prenosi Radio Dresden. "Mi jedna mala zemlja i svatko zna kako smo stekli neovisnost. Naši su nam roditelji uvijek govorili: u životu nećeš ništa postići ako se ne budeš borio. Naravno da posjedujemo i sportske kvalitete. Ali to samo nije uvijek dovoljno", kaže strijelac na utakmici protiv Brazila.

Internetska stranica Fussball.news prenosi dijelove intervjua koji je hrvatski kapetan Luka Modrić dao španjolskom programu El Chiringuito i u kojem hrvatsku nacionalnu momčad uspoređuje sa svojim klubom Real Madrid. "Moglo bi se reći da imamo isti DNK kao i Real Madrid jer idemo do kraja i nikada ne odustajemo", kaže Modrić. Uoči susreta s Argentinom Modrić nije htio u prvi plan staviti samo njihovu zvijezdu Lionela Messija. "Moja je želja da još jedno polufinale odigram protiv jedne velike momčadi. To je ono što želim. Ne želim igrati protiv samo jednog igrača", zaključio je Modrić.

Hrvatska je sportsko čudo

Najiznenađujući finale nekog SP-a

Pay TV Sport Sky na svojoj internetskoj stranici ide korak dalje i gleda na finale, i moguće iznenađenje. "Razlozi za najiznenađujući mogući finale u povijesti Svjetskog prvenstva" je naslov članka u kojem se nabrajaju razlozi zašto finale Hrvatska – Maroko ne bi bilo nezasluženo za obje momčadi. Sport Sky piše kako bi u slučaju neočekivanog sraza u završnici između Hrvatske i Maroka na strani Hrvatske bilo iskustvo koje sa sobom donosi smirenost. "Hrvatska je na ovom i posljednjem svjetskom prvenstvu šest puta išla na pucanje jedanaesteraca i svih šest puta je izišla kao pobjednik", piše Sport Sky.

Najjači argument kod Marokanaca je euforija koja se pojačava iz igre u igru. "Čitav arapski i afrički svijet slavi marokansku momčad koja ovu euforiju prenosi na teren... Radost je ogromna, samopouzdanje također", piše Sport Sky.

Javni servis ARD na svojoj sportskoj internetskoj stranici pod naslovom „Svjetsko prvenstvo je premalo za dva igrača svjetske klase“, govori o dosadašnjim susretima dvojice nogometnih zvijezda Luke Modrića i Lionela Messija: od prvog susreta 2006. u nacionalnom dresu, preko 22 susreta u dresovima Reala i Barcelone, pa sve do današnjeg sraza na Lusail Iconic Stadionu. „Modrić i Messi i na ovom SP-u, najvjerojatnije njihovom posljednjem nastupu na velikoj pozornici, su opet među odlučujućim akterima. Modrić u svojoj momčadi ima ulogu ne samo mozga nego i duše. Svojim nogometnim umijećem odlučuje sportski dio igre, ali je još jači u mentalnom segmentu. To što Hrvatska do sada na ovom prvenstvu još nikad nije vodila 1:0 a usprkos tomu stoji u polufinalu, je prije svega njegova zasluga“, piše Sportschau ARD-a.

nk (dpa, Sport Sky)