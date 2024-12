Hoće li se Trump držati Projekta 2025?

Donald Trump još nije ni predsjednik, a već je bilo mnogo svađa oko članova njegove buduće vlade. O već više osoba koje je želio na ministarskim ili na drugim važnim položajima se povela žestoka rasprava i u kongresu i u medijima.

U studenom se Trumpov prvi kandidat za čelnika pravosuđa Matt Gaetz, povukao nakon prave provale srdžbe i nevjerice. Mediji javljaju kako je Donald Trump objasnio Gaetzu kako "ne može skupiti dovoljno glasova” da bude potvrđen u Senatu. To nije čudno, obzirom na to da se Gaetz posvađao i s nekim republikancima, sad da se niti ne spominje da je bio pod istragom zbog navodnih seksualnih odnosa s maloljetnicom.

Opći dojam jest kako Trump svoje najbliže suradnike ne bira zbog kvalifikacija, nego zbog odnosa s novoizabranim predsjednikom: "Izbor članova kabineta očituje važnost lojalnosti Trumpu, bilo prije ili tijekom kampanje", smatra Michelle Egan, profesorica politologije sa Sveučilišta u Washingtonu.

Lista želja ekstremnih konzervativaca

Neka Trampova imenovanja izazvala su veliki kontroverze, na primer imenovanje Ilona Maska Foto: Jim Watson/AFP

Trump isto tako u svoju vladu želi više osoba povezano s Projektom 2025, ultrakonzervativnim manifestom za budućnost Sjedinjenih Država koji je objavila Heritage Foundation iz Washingtona. "Izvješće na 900 stranica iznosi političke planove koji su utemeljeni na vrlo konzervativnoj društvenoj viziji", sažima Stormy-Annika Mildner sa Instituta Aspen-Njemačka u Berlinu. "Mnogi prijedlozi u izvješću teže još više proširiti moć predsjednika."

Ne samo to: projekt svakako želi smanjiti utjecaj Agencije za zaštitu okoliša (EPA), baš kao i izbaciti odredbe o zaštiti klime iz dokumenata američke vlade. Onda je tu i plan smanjiti broj doseljenika, baš kao i ograničavanje prava na pobačaj.

Tijekom predizborne kampanje se Trump jasno ogradio od te liste želja konzervativnih desničara: "Ne znam ništa o projektu 2025.", objavio je preko socijalne mreže Truth Social. "Ne slažem se s nekim stvarima koje tamo pišu, a neke stvari koje traže su apsolutno smiješne i katastrofalne."

"Ne zna ništa” o Projektu

I nakon izborne pobjede, Trumpovi ljudi su nastavili naglašavati distancu između budućeg predsjednika i konzervativnog manifesta: "Predsjednik Trump nikada nije imao nikakve veze s Projektom 2025.", izjavila je buduća glasnogovornica Trumpa, Karoline Leavitt za agenciju AP. "Svi kandidati i imenovanja u kabinetu predsjednika Trumpa svim su srcem predani programu predsjednika Trumpa, a ne programu neke skupine izvana."

No ostaje činjenica da su neki od autora Projekta 2025. sad važni suradnici budućeg američkog predsjednika. Na prvom mjestu je to Russ Vought koji bi trebao stati na čelo Ureda za upravljanje i proračun (OMB), makar ga Senat mora potvrditi na tom položaju. Po svojoj dužnosti, on je zadužen je za pripremu proračuna koji je predložio predsjednik i općenito za provedbu vladine politike među agencijama.

Vought je napisao poglavlje Projekta 2025. o predsjedničkim ovlastima, za koje vjeruje kako bi trebale biti znatno veće. Isto tako, svoju ulogu u vladi smatra odlučujućom da to i provede: "Ravnatelj mora svoj posao promatrati kao najbolju, najopsežniju aproksimaciju predsjednikova uma", napisao je Vought. Ured za upravljanje i proračun prema njegovim riječima je nešto kao "predsjednikov sustav kontrole zračnog prometa" i trebao bi biti "uključen u sve aspekte političkog procesa Bijele kuće". U idealnom slučaju, nastavio je Vought, to bi postalo "dovoljno moćno da nadjača birokraciju u agencijama o kojima se radi".

Nije po ukusu niti svih republikanaca

Posljedice uragana Helena na Floridi, februar 2024: kako će se Trampov kabinet postaviti prema klimatskim promjenama? Foto: Chandan Khanna/AFP/Getty Images

Tu je onda i Brendan Carr, koji bi po Trumpovoj volji trebao stati na čelo Savezne komisije za komunikacije (FCC), položaj koji ne zahtijeva potvrdu Senata. Carr je pak autor poglavlje Projekta 2025. upravo o agenciji kojom će upravljati i traži veću odgovornost i platformi za sadržaje koji se tamo objavljuju. To znači da bi na primjer YouTube bio i krivično odgovoran za sadržaje tamo objavljene sadržaje korisnika –akar je veliko pitanje, je li to po volji "novog velikog prijatelja” Trumpa i vlasnika platforme X, Elona Muska.

I već spomenuta glasnogovornica budućeg američkog predsjednika, Karoline Leavitt se vidi u videozapisima obuke Projekta 2025. za konzervativce zainteresirane za zaduženja u konzervativnoj vladi, a tu je i Thomas Homan, Trumpov budući "vladar granica" i koji se navodi i kao suradnik Projekta 2025. i kao gostujući suradnik u zakladi Heritage.

S toliko autora i zagovornika Projekta 2025., teško da Trump u svojoj vladi neće htjeti provesti barem nešto iz tog manifesta, misli stručnjak za međunarodne ekonomske odnose Mildner.

Kako "preskočiti” Senat?

Veleposlanike, ministre i čelnike važnih agencija poput Voughtovog obično treba potvrditi američki Senat, gdje republikanci imaju malu većinu od 53 mjesta naspram 47 demokrata.

No postoji način i da se izbjegne taj postupak: Trump bi mogao izvršiti takozvana "imenovanja za vrijeme odsustva", postavljajući članove kabineta dok Kongres ne zasjeda. Već je pozvao republikance da odobre njegov neobičan plan preko socijalne mreže.

"Veliko je pitanje, hoće li Senat otići na odmor kako bi omogućio predsjedniku imenovati svoju vladu bez njegovog odobrenja”, smatra profesor politologije Nolan McCarty sa Sveučilišta Princeton. "Nikada zapravo nismo imali situaciju da su termini odmora korišteni u tako velikoj mjeri. Obično i tek ponekad se koriste za jedno ili dva imenovanja, ali bilo bi zabrinjavajuće imati cijelu vladu sa ljudima koji su imenovani za vrijeme odsustva.”

