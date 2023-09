Hinduistički hram u Berlinu čeka bogove iz Indije

Najveći hinduistički hram u Njemačkoj biće otvoren ove jeseni u Berlinu. Indijska zajednica je to omogućila velikodušnim donacijama. Čeka se još samo da iz Indije stignu kamene statue bogova.

Vilvanahan Krišnamurti je po svemu sudeći srećan čovjek. Taj sedamdesetogodišnjak je prije skoro 20 godina počeo svoj volonterski angažman zalažući se za gradnju hinduističkog hrama u Berlinu. A sada stoji pored nove građevine objašnjavajući boje i materijale. Nada se da će u novembru hram biti svečano otvoren i to šestodnevnim slavljem. „Čekamo na bogove“, kaže on uz osmjeh.

Šareni vjerski život

Dvije decenije je mnogo vremena za građevinski projekat, čak i za berlinske prilike. U tom vremenskom rasponu odvija se i priča o tome kako takozvani gastarbajteri postaju građani Berlina i kako vjerski život u njemačkom glavnom gradu biva šareniji.

Krišnamurti opisuje kako je sa suprugom došao u Zapadni Berlin prije 50 godina i pronašao posao u koncernu AEG „za tri marke po satu". Tada je osnovao udruženje koje je imalo cilj izgradnju hinduističkog hrama.

On kaže da je ovaj hram njegov san: „Kao hindus mogu da sva slavlja obavim kod kuće, ali ne i sa drugim ljudima. Za to je potrebno mesto na kojem bi se slavilo sa prijateljima, sa drugim ljudima i da se tome radujete."

Njemački propisi

Udruženje za izgradnju hrama aktivno je od 2004. Ubrzo po osnivanju dobilo je ponudu lokalnih vlasti da preuzme parcelu između tri gradske četvrti – Krojcberga, Nojkelna i Tempelhofa.

Krišnamurti kaže da je to bio „božji poklon". Bilo je planirano da se počne s izgradnjom 2007, pa je sve odgođeno za 2010. Bilo je nekoliko polaganja kamena temeljca, više datuma okončanja radova je bilo u igri. Novac je bio problem. Krišnamurti priča svoju priču o gradnji hrama na njemačkom sa simpatičnim indijskim akcentom: propisi, dozvole, termini, finansijski koncepti…

Kaže da je sve što je do sada urađeno finansirano sredstvima koje je prikupilo udruženje. „Dovršićemo to sa sopstvenim donacijama, bez podrške berlinskog Senata, okružnih ili saveznih vlasti. Imam razumijevanja za to".

Krišnamurti nije želio da udruženje na čijem je čelu podiže kredite, kako potomstvo ne bi opteretio dugovima. Dodaje da je u posljednjih pet godina porastao obim donacija. Mladi indijski stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija koji su se preselili u Berlin bili su spremni da izdvoje novac iz sopstvenog džepa. Oko 15.000 Indijaca živi u Berlinu, ali postoje i procijene da ih je 20.000.

Indijske donacije

U Berlinu se gradi najviša zgrada njemačke prestonice, poznata kao „Amazon-Tower". Ona nije ni tri kilometra od hrama. Koncern za trgovinu na internetu, „Amazon" smjestiće svoje upravne kancelarije u najvećem dijelu zgrade koja će imati 33 sprata. I u takvim firmama biće potrebni indijski stručnjaci iz oblasti informacione tehnologije.

Krišnamurti kaže da su ljudi iz Indije došli u Berlin da rade, ali bi im prijali njihovi indijski rituali. „Ipak, oboje, i žena i muškarac, rade, pa kod kuće za te rituale nema vremena“, kaže on i dodaje da baš zato željno očekuju otvaranje hrama.

Izdašne donacije su ove godine omogućile brz napredak u gradnji. Ovog ljeta su na gradilištu okupljali i po 50 specijalizovanih majstora za gradnju hinduističkih hramova. Tako je građevina završena i krov je već pod narandžastim osvjetljenjem. A pred građevinom je odavno podignut lijepo obojen kraljevski stub visok 18 metara. Njega vide prolaznici i vozači na ulici sa četiri trake – Hazenhajde.

Nedostaju, međutim, bogovi. Krišnamurti kaže da u Indiji postoji posebna profesija ljudi koji klešu statue bogova. Oni rade po pravilima koja su stara više hiljada godina. Figure se veoma pažljivo izrađuju od tvrdog kamena. Za sada su niše u neoslikanoj unutrašnjosti hrama prazne. Krišnamurti kaže da će takvih figura biti 27.

Šestodnevna svečanost

Ipak, graditelji hrama su zadovoljni napretkom. Dug je transportni put od Indije do Berlina, a poslije bi trebalo i preispitati kamen, recimo višenedeljnim izlaganjem vodi. Planirano je da se hram svečano otvori u novembru, za vrijeme hinduističkog praznika svijetla Divali. Šestodnevna ceremonija se zove „Kumbhabhishekham".

„Vjerujemo u boga koji nas podržava", kaže Krišnamurti i dodaje da je decembar „mjesec u kojem bogovi spavaju", pa otvaranje hrama ne bi bilo moguće.

U mlađim danima je Krišnamurti išao u jedan manji hram u Krojcbergu. Svake godine je hodočastio i u Ham, gdje su Tamili prije dvije decenije podigli do sada najveći hinduistički hram u Njemačkoj. Berlinska građevina će biti viša za oko tri metra. „Kada sve završim biću miran“.

Njemu ipak nisu važni brojevi. Stalno naglašava razgovor i druženje. Dijalog. U nedovršeni hram više ne dolazi samo 20 ili 50 ljudi kao nekad, već ih je već skoro stotinjak. Dolaze da meditiraju ili da dobiju blagoslov. Svake godine dolazi između 60 i 70 školskih razreda da posjete hram.

Šarolik komšiluk

Stari hindus je i vatreni krojcberžanin, koji radosno opisuje multikulturni karakter Krojcberga u kojem žive ljudi sa svih strana svijeta. Spominje i svoj kontakt sa imamom obližnje džamije, sa evangelističkim sveštenikom ili papinim ambasadorom u Berlinu, čija je rezidencija u blizini.

„Ovo je dobro mjesto da se izgradi hram", kaže, „između Tempelhofa, Krojcberga i Nojkelna“.

