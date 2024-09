Haos u parlamentu Tiringije: AfD ugrožava demokratiju

Tiringija je daleko od velike berlinske politike. Stoga je obično mali i njen značaj za njemačku politiku. Ta istočnonjemačka pokrajina sa 1,7 miliona stanovnika nema ni polovinu biračkog tijela, koje ima glavni grad Njemačke.

Tiringija je i simbol slavne njemačke istorije. Tamo je Martin Luter preveo Novi zavjet na njemački jezik. Johan Volfgang fon Gete i Fridrih Šiler učinili su tirinški grad Vajmar centrom njemačke književnosti i filozofije. U Tiringiji je nastala i svjetski poznata arhitektura Bauhaus.

I politički gledano, Tiringija zauzima posebno mjesto u njemačkoj istoriji. U gradu Vajmaru ustanovljena je prva njemačka demokratija: Vajmarska republika.

Cijela Njemačka gleda ka Tiringiji

Međutim, 2024. cijela Njemačka zabrinuto gleda ka Tiringiji. Jer, po prvi put od 1945. godine, dakle od kraja najgoreg poglavlja u njemačkoj istoriji, vladavine Adolfa Hitlera i nacista, tamo je jedna desničarska stranka dobila najviše glasova na izborima za pokrajinski parlament. To je Alternativa za Njemačku (AfD), koja je 1. septembra 2024. godine ostvarila rekordan rezultat osvojivši 32,8 odsto glasova.

Prema presudi suda, šef poslaničke grupe AfD-a u Tiringiji Bjern Heke (Björn Höcke) može se u Njemačkoj nazvati „fašistom Foto: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Izbori nisu došli iznenada. Dugo su pripremani. I mjesecima su pravni stručnjaci, politolozi, sindikati, privredna udruženja i crkve upozoravali na posljedice pobjede AfD-a na izborima. Jer, u brojnim svojim govorima i tekstovima, najviši zvaničnici te stranke su omalovažavali demokratske institucije. Politički protivnici nazivani su „kartel-partijama", a njemačka demokratija klevetana je kao nova diktatura. Nezavisno pravosuđe AfD vidi kao oružje političkog protivnika.

Najviši zvaničnici te stranke stalno koketiraju sa zločinačkim režimom nacista. Vodeći član stranke, na primjer, pozira s rukom na srcu ispred Hitlerovog bunkera. Jedan od vodećih kandidata relativizuje zločine SS-a. Jedan poslanik Bundestaga sebe naziva „prijateljskim licem nacionalsocijalizma". Drugi funkcioner opet šalje slike sa Hitlerom.

Izborna kampanja s nacističkim parolama

A kako bi zaokružio svoje govore u kampanje, predsjednik AfD-a Tiringije, Bjern Heke, koristi slogan zločinačkog Šturmabtajlunga (Sturmabteilung, SA) Adolfa Hitlera: "Sve za Njemačku" ili u slobodnom prevodu „Za Njemačku spremni!". Zbog toga ga je njemački sud dva puta osudio na visoke novčane kazne.

Bjern Heke jedan je od najmoćnijih manipulatora u svojoj stranci. Njegova AfD želi da promijeni ne samo Tiringiju, već i čitavu Njemačku. Bori se za masovnu deportaciju migranata i kao cilj postavlja uništenje konkurentskih stranaka. Zato je fokus cijele Njemačke sada na Tiringiji.

Ovog četvrtka, 26. septembra 2024. godine, AfD je po prvi put bila u prilici da pokaže svoju novu snagu. U glavnom gradu Tiringije, Erfurtu, okupio se novoizabrani parlament. S AfD-om kao najjačom snagom u parlamentu. Ta stranka u svojim redovima ima i najstarijeg poslanika, čiji je uobičajeni zadatak da predsjedava parlamentom do izbora njegovog novog predsjednika.

To je zapravo dan ustaljenih demokratskih rituala: parlament se konstituiše, utvrđuje se kvorum i bira predsjednik ili predsjednica, da bi onda parlament mogao da počne s radom.

Konstitutivna sednica parlamenta Tiringije: konsultacije šefova poslaničkih grupa Foto: Martin Schutt/dpa/picture alliance

AfD: jezik desničarskih ekstremista

Ali, prije nego što se to dogodilo, 73-godišnji predsjednik iz redova AfD-a, Jirgen Trojtler, održao je govor. Govorio je o „eliti" koja „prezire narod". Citirao je antisemitskog pedagoga Eduarda Šprangera, kao jednog od „važnijih nemačkih mislilaca". Špranger se recimo pobrinuo da Jevreji budu isključeni iz Geteovog društva 1938. godine i branio je nacionalsocijalističku revoluciju pod Adolfom Hitlerom. To je jezik desničarskog ekstremizma.

Kada je Trojtler završio govor, počela je predstava, koju su stručnjaci za ustavno pravo predvidjeli: AfD je pokušala da preuzme tumačenje poslovnika parlamenta i iskoristila je svog najstarijeg poslanika da parališe parlament.

Riječ je o donekle komplikovanoj proceduri izbora predsjednika pokrajinskog parlamenta. U Njemačkoj je običaj da ta funkcija pripadne najjačoj poslaničkog grupi u parlamentu. Onaj ko obavlja tu funkciju, taj kontroliše skupštinske procese. I može da popuni važna mjesta u administraciji parlamenta. Sada AfD, koju je Služba za zaštitu ustava okarakterisala kao „provjereno desno ekstremističku", želi da imenuje predsjednika. Zato što je najjača stranka. Ali, pošto AfD nema većinu u parlamentu, sve ostale stranke žele taj izbor da spriječe.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da poslovnik parlamenta ostavlja određeni prostor za slobodno tumačenje. A u isto vrijeme, parlament još nema kvorum. Takva situacija je savršena prilika za haos i veliku predstavu. Na to su stručnjaci već mjesecima upozoravali stranke.

Direktor parlamenta Tiringije Jerg Hopfe (Jörg Hopfe-lijevo) objašnjava vd predsjedniku parlamenta Jirgenu Trojtleru odredbe poslovnika Foto: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Od početka sjednice, najstariji poslanik, AfD-ov Trojtler, odbija da prihvati prijedloge drugih stranaka. Atmosfera postaje napeta. Poslanici CDU-a govore o „otimanju vlasti", jer se uskraćuje „sveto pravo" parlamentaraca da se sami organizuju, a AfD, kao manjinska stranka, sabotira većinsko mišljenje u parlamentu.

Dolazi do stalnih prekida i višečasovnih konsultacija između šefova poslaničkih grupa. Kako postupiti? 73-godišnji Trojtler čvrsto se drži svog govora, kao da mu je neko sve to napisao. Uglavnom, čini se da uopšte ne sluša kada direktor parlamenta Jerg Hopfe uporno objašnjava pravne detalje svim učesnicima. Trojtlerova nezainteresovanost je iznenađujuće očigledna.

Dok političar AfD-a nastavlja da čita svoj govor, direktor parlamenta ga nekoliko puta prekida. Hopfe je kvalifikovan pravnik i vrhunski poznavalac parlamentarnog i ustavnog prava Tiringije. U skupštinskoj upravi radi već 33 godine. Stalno se iznova se s poštovanjem, ali odlučno obraća predsjedniku. Ukazuje mu na navodne proceduralne greške. Sve dok taj političar AfD-a nije viknuo: „Ne prekidajte me!" Na to mu Hopfe odgovara: „To je kršenje ustava!" Ali političar AfD-a Trojtler ipak nastavlja. To je do sada neviđen događaj.

Tako je prvi dan plenarnog zasedanja, nakon višesatnih prepirki i prekida, završen bez rezultata. Sada bi Ustavni sud Tiringije trebalo da odluči šta i kako dalje.

Time se ostvarilo ono što je AfD godinama i gotovo s uživanjem ponavljala: došlo je do nesposobnosti demokratskog sistema da obezbijedi konstruktivan rad.

I prije odluke sudija Ustavnog suda, mnogi pravnici kažu da je predsjednik Trojtler daleko prekoračio svoja ovlašćenja i postupio nedolično.

Na kraju haotičnog dana oglasio se vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Tiringije: socijaldemokrata Georg Majer. Ponovo se založio za zabranu AfD-a. „Današnji događaji u parlamentu Tiringije pokazali su da AfD agresivno napada parlamentarizam. Mislim da su ispunjeni uslovi za postupak zabrane", napisao je uveče političar SPD-a na platformi Iks.

