Haos na demonstracijama u Lützerathu

Niko nije očekivao tako veliki broj učesnika: ni RWE, ni policija, a ni organizatori. Prema navodima policije, više od 15.000 ljudi došlo je u mjesto Keyenberg uprkos stalnoj kiši i jakim naletima vjetra, kako bi protestirali protiv evakuacije mjestašca Lützerath. Organizatori govore da je na demonstracijama učestvovalo oko 35.000 ljudi. Među demonstrantima je bilo i stotine aktivista koji su nedavno bili u samom Lützerathu koje je policija kasnije otjerala.

Među demonstrantima mnogo lokalnog stanovništva

Opasan poduhvat. Demonstranti na litici površinskog kopa

Međutim, većina učesnika demonstracija održanih u subotu (14. januara) bili su stanovnici okolnih mjesta i borci za zaštitu okoliša iz svih dijelova Njemačke. Porodice sa djecom kao i mnogi mladi ljudi su prošetali Keyenbergom. Zapravo je bilo planirano da se nakon marša kroz Keyenberg kolona sa demonstrantima zaustavi ispred bine koju su organizatori postavili na otvorenom, nekoliko kilometara od Lützeratha.

Međutim, većina demonstranata je ranije napustila kolonu. Trčali su preko obrađenih i neobrađenih polja do ruba površinskog kopa Garzweiler. Niko ih nije spriječio da odu do ruba litice, ni policija ni organizatori. Prijetilo je izbijanje haosa jer je riječ o opasnom poduhvatu zato što je kiša, koja je u posljednjih nekoliko dana neprekidno padala, omekšala zemlju. Ljudi na ivici su mogli pasti u veliku jamu koja je nastala zbog površinskog kopa. Čudo se nije dogodilo.

Greta Thunberg: „Borba nije završena"

Klimatska aktivistica Greta Thunberg na bini ispred okupljenih demonstranata

Samo su neki od demonstranata stali ispred bine na otvorenom gdje su istaknuti klimatski aktivisti držali govore. Glavni govornik na skupu bila je švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg. "Lützerath je još uvijek tamo, i sve dok je ugalj još u zemlji, ova borba nije gotova", rekla je 20-godišnjakinja. Njoj je neshvatljivo da će se ugalj i dalje vaditi i paliti 2023. godine, iako je poznato da klimatske promjene uzrokovane time koštaju ljudske živote u mnogim dijelovima svijeta.

"Njemačka, kao jedan od najvećih svjetskih zagađivača, ima ogromnu odgovornost", upozorila je Thunbergova i pozvala bučne demonstrante da pruže otpor. Portparol organizatora nije upozorio na opasnosti koje vrebaju na stmim padinama površinskog kopa. Naprotiv. Pozvali su demonstrante da urade ono što smatraju da je "prikladno", uključujući odlazak u Lützerath. Tako su ohrabrili demonstrante da krše zakon.

Uglavnom maskirani aktivisti su tada pokušali doći do Lützeratha. Na putu im je stajala policija sa vodenim topovima i psima. Izbili su žestoki sukobi i tuče. Uhapšen je do sada nepoznat broj aktivista. Sada je teško doći do Lützeratha jer je grupa RWE ogradila zaselak ogradom u dužini od 1,7 kilometara.

Deložacija se nesmetano nestavlja

Sukobi između demonstranata i policije u Lützerathu

U Lützerathu se nastavlja čišćenje napuštenih objekata. Kuća, koja je do prije nekoliko mjeseci još uvijek pripadala farmeru Eckardtu Heukampu, sada je srušena. Nekoliko aktivista još uvijek se boravi u kućicama na drveću ili tunelu. Ali, većina je napustila Lützerath.

Predstavnici drugih političkih pravaca iskoristili su demonstracije u Keyenbergu da se predstave kao alternativa Zelenima. Posebno su upečatljive bile brojne crvene zastave stranke "Die Linke". U stvari, mnogi demonstranti su razočarani "Zelenima" jer su glasali za evakuaciju Lützeratha.

Demonstracije su prekinute oko 16:30 kada je pao mrak.

