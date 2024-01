Habeck upozorava na uzavrelu atmosferu u Njemačkoj

Nakon blokade trajekta od strane bijesnih poljoprivrednika, savezni ministar privrede Robert Habeck želi razgovarati s poljoprivrednicima - iz regije, ali i na saveznoj razini. To je izjavila njegova glasnogovornica. „To je dio njegovog stila da se obraća izravno ljudima“, rekla je ona. Sam Habeck je nakon incidenta izrazio zabrinutost zbog atmosfere u društvu u Njemačkoj. “Ono o čemu razmišljam, što me čak zabrinjava, je da je atmosfera u zemlji toliko uzavrela”, rekao je vicekancelar. On je rekao da je protestovanje u Njemačkoj „vrijedna imovina“. Prisilom i nasiljem se to, kako je rekao, uništava. “Trebali bismo se suprotstaviti riječima i djelima”, rekao je Habeck.

Između 25 i 30 ljutitih poljoprivrednika spriječilo je vicekancelara Roberta Habecka (Zeleni) da se iskrca iz trajekta u Schlüttsielu u Schleswig-Holsteinu. Oni su, kako je saopšteno iz tamošnje policije, blokirali pristanište. Habeck, koji je ujedno i ministar privrede, stoga se morao vratiti u Hallig Hooge.

Prema podacima policije, na tom protestnom okupljanju učestvovalo je više od stotinu poljoprivrednika. Skup je obezbjeđivalo oko 30 policajaca koji su, zbog napete situacije, koristili i biber sprej, rekao je portparol policije. Za sada nije poznato da li je bilo povređenih.

Habeckova glasnogovornica je tokom večernjih sati saopštila da je ministar rado želio razgovarati sa poljoprivrednicima. "Nažalost, sigurnosna situacija nije omogućila razgovore sa svim poljoprivrednicima, a ponuda ministra Habecka da razgovara sa pojedinačnim sudionicima demonstracija, nažalost, nije prihvaćena."

Robert Habeck, njemački ministar privrede Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Savezna vlada: blokada je "sramotna”

Iz Savezne vlade su ovu protestnu akciju ocijenili kao sramotnu. "Uz svo razumijevanje, za živu kulturu protesta, nikome ne bi trebalo biti svejedno zbog takve brutalizacije političkih običaja", napisao je portparol vlade Steffen Hebestreit na platformi X, nekadašnjem Twitteru. Blokada Habeckovog dolaska u trajektnu luku Schüttsiel "je sramotna i krši pravila demokratskog suživota", naveo je on u objavi.

Ministar pravde Marco Buschmann (FDP) je na X-u napisao: „Činjenica da se ponekad ljutimo, nije strašna. Ali jedno je jasno: nasilju nad ljudima ili stvarima nema mjesta u političkoj debati! To diskredituje nastojanja mnogih poljoprivrednika koji mirno protestuju."

Istim povodom na X-u se oglasila i ministarka vanjskih poslova Annalena Baerbock (Zeleni), koja je istakla: „Tamo gdje su riječi zamijenjene uvredama, a argumenti nasiljem, demokratska granica je pređena."

Ministar poljoprivrede Cem Özdemir (Zeleni) je na istoj platformi je napisao: "Uvijek primjenjujem iste mjere, bilo da je riječ o lijepljenju za ceste klimatskih aktivista ili o poljoprivrednicima u trajektnoj luci: nasilje i prisila su vrijedni prezira i štete zahtjevima onih koji protestuju.”

Bivši generalni sekretar CDU-a Paul Ziemiak objasnio je na X-u da se ovdje pređena granica. "Svak ko glasno kritikuje postupke semafor-koalicije sada ne smije šutjeti. To tako ne ide!"

Protesti poljoprvrednika u Günzburgu (Bayern, 4. januar) Foto: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Protesti poljoprivrednika se nastavljaju

Njemački poljoprivrednici su, naime, već sedmicama ogorčeni zbog planiranog smanjenja subvencija vladajuće semafor-koalicije. Savezna vlada je u četvrtak reagovala na masovne proteste poljoprivrednika: Koalicija želi da odustane od ukidanja oslobađanja poreza na poljoprivredna vozila.

Ukidanje poreskih olakšica za poljoprivredni dizel trebalo bi se razvući i provesti u više koraka, saopštio je glasnogovornik Savezne vlade u Berlinu. Međutim, Udruženje njemačkih poljoprivrednika smatra te mjere neadekvatnim - i ostaje pri svojim namjerama održavanja protestnih akcija planiranih za predstojeći ponedjeljak.

"Dosta! Tražimo potpuno povlačenje ovih povećanja poreza bez ikakvih ´ako i ali´. Očekujem da će desetine hiljada traktora širom Njemačke doći na naš protestni skup", izjavio je predsjednik Udruženja njemačkih poljoprivrednika Joaching Rukwied za list "Bild". Podrazumijeva se da bi to izazvalo i obustavljanje saobraćaja.

Poljoprivrednici su i juče u nekoliko gradova u Bayernu protestovali protiv planova vlade o smanjenju subvencija. Poljoprivrednici su se na 100 traktora okupili u Untergriesbachu (okrug Passau) da bi kasnije krenuli prema Passauu. Kako je saopštila policija, tamošnji skup je prekinut i nije bilo incidenata, a oko 50 učesnika sa 32 traktora protestovalo je protetnom okupljanju i u Bad Birnbachu u okrugu Rottal-Inn. Ni ovdje nije zabilježen nijedan incident. Najveći skup bio je u Straubingu. Tamo je oko ponoći oko 3.000 ljudi sa 1.500 traktora izrazilo nezadovoljstvo ukidanjem subvencija. I tu je sve protekao mirno, uz poremećaje u saobraćaju i buku, saopštila je policija.

Uwe Jahn/Tim Aßmann/fš/ARD

