Muškarci koji su na televizijskim snimcima prikazani kako stoje jedan pored drugoga djeluju kao da su međusobno povezani. Jedan od tih muškaraca je Jörg Meuthen, tada još uvijek jedan od dvojice lidera AfD-a. "Tu stojim ja. Pored mene stoje Höcke, Poggenburg i Kalbitz, a ja se ljubazno smiješim", prisjeća se Meuthen šest godina kasnije svoje posjete takozvanom Kyffhäusertreffenu 2018. godine. To je bilo mjesto gdje su lideri ekstremno desnog krila AfD-a uvijek izražavali posebno ekstremne stavove.

Bivši lider stranke, višestruki posjetilac tih sastanaka, danas se želi distancirati od tih slika. "To je Kainov znak na mom čelu. Nikada ga se neću osloboditi. Ali upravo tog dana (…) donio sam odluku: Oni su opasni. Sada ću se boriti protiv njih." Meuthen je kasnije zaista započeo da se bori za moć s Höckeom i njegovim pristalicama, ali tu bitku je na kraju izgubio.

Joerg Meuthen Foto: Stefan Boness/Ipon/imago images

Ekstremna desnica u AfD-u već je imala toliki uticaj da se tadašnji savezni portparol stranke početkom 2022. povukao i napustio AfD. U izjavama za NDR i WDR u dokumentarcu "Höcke - i njegovi saveznici" iz proljeća 2024. godine, Jörg Meuthen je upozoravajući izjavio: "U osnovi smatram da su ciljevi koje Höcke i njegovi pristalice slijede svakako opasni za demokratiju."

Iz Meuthenovih izjava proizlazi da i on smatra da nije uspio zaustaviti sve veći Höckeov uticaj na cijelu stranku u trenutku kada je unutar AfD-a još uvijek postojalo dovoljno veliko umjereno krilo. Godine 2017. odbio je postupak za isključenje iz stranke protiv Höckea, koji je pokrenula njegova tadašnja zamjenica Frauke Petry. "To je bila pogrešna odluka s moje strane," kaže Meuthen danas. Zajedno s Petry, možda je mogao zaustaviti Höckea i desničarski zaokret stranke: "Trebao sam tada podržati njen prijedlog za isključenje Höckea iz stranke."

"Tada bi se mnogo toga drugačije odvijalo. I to je nešto što sebi prebacujem." Ne samo Meuthen, već i mnogi drugi funkcioneri AfD-a su se u borbama za moć više puta oslanjali na uticaj i glasove Höckeovog krila. "Mislio sam da je to marginalno, da oni nikada ne mogu postati dominantna struja. To je bila moja najveća zabluda. Da, oni to mogu i jesu postali", kaže Meuthen.

"Bake protiv desnice" na istoku Njemačke To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mreža iza Höckea

Kada kaže "oni", bivši lider stranke misli na mrežu koja stoji iza Höckea, i koja je korak po korak strateški uspjela preusmjeriti AfD. Riječ je o takozvanoj "Novoj desnici", ekstremno desnoj struji koja postoji desetljećima i koja je u Njemačkoj, najkasnije od 2000. godine, enormno ojačala. Höcke, prema istraživanjima WDR-a, NDR-a i Süddeutsche Zeitunga, još odavno gaji simpatije prema idejama "Nove desnice". Sa AfD-om, osnovanim 2013. godine, čini se da je "Nova desnica" konačno pronašla političku stranku za kojom je dugo tragala.

Ključnu ulogu u ovoj mreži ima ekstremno desničarski izdavač Götz Kubitschek i njegov obrazovni centar u Schnellrodi (Sachsen-Anhalt). Höcke ga je u više navrata hvalio, ističući da iz misli koje nastaju u Schnellrodi crpi "duhovnu snagu". Njih dvojica se, kako sami kažu, poznaju već desetljećima.

U novom TV-dokumentarcu, WDR i NDR su rekonstruisali koliko su Höcke i njegov prijatelj Götz Kubitschek blisko sarađivali i kako je nacionalsocijalistička i novodesničarska ideologija postepeno prodirala u AfD.

Höcke djeluje kao jedna vrsta "posterboy-a" koji utiče na AfD i oblikuje njegovu politiku. Već 2013. godine, ubrzo nakon osnivanja AfD-a, Götz Kubitschek je pisao o tada dominantnoj temi kritike eura: "Jer ovo je suptilna tema, tema koja otvara vrata, a naše teme (...) će uslijediti ako samo uspijemo dovoljno brzo i konsekventno staviti nogu da se ne mogu zatvoriti vrata."

Götz Kubitschek Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/picture alliance

"Potpuno udesno"

Očito je da su Höcke i Kubitschek od samog početka radili na tome da ideje iz Schnellrode prenesu u novoosnovanu frakciju AfD-a u Thüringenu, kako su u ovom dokumentarcu izjavila dva bivša člana stranke. Höcke je u decembru 2014. godine organizirao sastanak frakcije u Schnellrodi kod Kubitscheka, kako bi se, kako je stajalo u njegovoj pozivnici poslanoj putem e-maila, razmotrile mogućnosti saradnje.

Tadašnji zastupnik AfD-a, Oskar Helmerich, prisjeća se: "Većinom je govorio Kubitschek. Sjedili smo tamo i slušali ga (...) A kada se to pažljivo sasluša, bilo je jasno u kom pravcu sve to ide." Njegov tadašnji kolega iz frakcije, Siegfried Gentele, namjerno je izostao sa sastanka jer mu je bilo jasno "kuda plovi ovaj brod, naime, skroz udesno." Nakon toga, Höcke je takođe dijelio knjige iz Kubitscheve izdavačke kuće. Gentele i Helmerich su napustili stranku.

Kod Höckea se mogu uočiti mnoge političke strategije Kubitscheka: Kriza kao šansa i zaoštravanje pojmova, napisao je jednom prilikom Kubitschek. "Provokacija je pogodno sredtvo za to." Höcke, koji često javno povlači svoje kontroverzne izjave, očigledno slijedi još jednu Kubitschekovu strategiju, poznatu kao "samobagatelisanje": pokušaj da se optužbe protivnika odbace prikazivanjem vlastite bezopasnosti. No, ova pitanja su ostala bez odgovora, jer su i Höcke i Kubitschek odbili dati intervju za ovaj dokumentarac.

Kubitschek je izgleda veoma zadovoljan s Höckeom. 2022. godine, u intervjuu na marginama kongresa "Junge Alternative" (JA), rekao je da je sa ljudima s kojima je "na putu" „tipovao na pravog konja". JA, koja je klasifikovana kao ekstremno desničarska, predstavlja važnu osnovu moći za Höckea i "Novu desnicu".

Höcke stalno staje u odbranu JA: "Sve što vodi ka odvajanju JA naići će na moj odlučan otpor." Neki pak JA nazivaju "Höckeovom omladinom". Mnogi članovi JA dobijaju svoju političku osnovnu obuku kod Kubitscheka, te nemali broj njih kasnije postaju saradnici u biroima AfD-a.

Björn Höcke je uvijek davao podršku svakom u JA bez obzira na to koliko je taj neko bio ekstreman desničar Foto: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

Tajni vladar AfD-a?

Bivši lider stranke Meuthen upozorava: "Sljedbenici dolaze kod njega u Schnellroda, gdje se održavaju sastanci. To je jasan nacionalsocijalistički svjetonazor, koji je on etablirao u stranci." Meuthen dodaje: "On (Höcke) je uvijek davao podršku svakom u JA ma koliko je taj neko bio ekstreman desničar, kada je rekao: 'Ja sam vaš zaštitnik.' Za to on očekuje da ga slijede, što naravno i dobija." Tokom glasanja na stranačkim kongresima, ističe on, to ide u korist Höckeovog lagera. "Oni su dobro umreženi, vrlo su brzi sa svojim mobitelima i veoma su aktivni tokom glasanja," kaže Meuthen.

Bivši lider stranke vjeruje da je Höcke, iako je formalno bio samo lider stranke u Thüringenu, zapravo tajni vladar AfD-a – uprkos tome što se na nedavnom saveznom kongresu stranke krajem juna u Essenu držao po strani . "Mislim da vjeruje da mu je predodređeno nešto veliko, (...) za što mu je potrebna strpljivost, dok ne dođe njegovo vrijeme."

Autori: Jana Heck, Katja Riedel, Hannes Vogel i Willem Konrad (WDR/NDR)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu