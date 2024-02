Gubi li Njemačka kredibilitet u Briselu?

Posljednjih mjeseci je njemačko ponašanje u Briselu nekoliko puta dospjelo na naslovnice. Mnogi kompromisi su bili ugroženi. Sada je to slučaj sa Zakonom o lancu snabdijevanja. Koliko je Njemačka pouzdana kao partner EU?

Kada Lara Volters (Wolters) pomisli na FDP, sjeti se svog dvogodišnjeg sina kako bijesno baca igračke iz kolica. „Ako ovako nastavimo u Evropi, onda nećemo moći da postignemo nikakav napredak“, kaže holandska socijaldemokratkinja u intervjuu za njemački javni servis ARD u Briselu.

Ona je, naime, preuzela vođstvo u pregovorima o Zakonu o lancu snabdijevanja - činilo se do konačnog kompromisa. Međutim, projekat bi ipak mogao propasti. Lara Volters smatra da je za to odgovoran njemački FDP. Njemački Liberali su nedavno zaustavili vladajuću koaliciju u Berlinu (tzv. Semafor-koalicija) u nakani da glasa za zakon, tako da će se savezna vlada uzdržati od konačnog glasanja 27 država članica EU, koje je predviđeno za petak (9.2.) - a to se računa kao konačno "Ne".

Koliko je Njemačka pouzdana kao partner u EU?

Zakon o lancu snabdijevanja nije izolovan slučaj. Posljednjih mjeseci, njemačko ponašanje u Briselu je nekoliko puta dospjelo na naslovne strane. Bilo da se radi o planu da se nakon 2035. godine ne dozvole nikakvi novi automobili sa unutrašnjim sagorijevanjem, ili o prvoj svjetskoj regulativi vještačke inteligencije ili, nedavno, o novim standardima emisije štetnih gasova za kamione i autobuse.

Premišljanja su opet došla od ministara FDP-a. Zelena ministarka spoljnih poslova Analena Berbok (Annalena Baerbock) javno je rekla - i to upravo u pravcu Liberala FDP-a: „Ako prekršimo riječ koju smo dali u Briselu, izgubićemo kredibilitet. To šteti našoj pouzdanosti kao partnera i našoj težini u Evropi".

„Njemačko glasanje”

Koliko je uopšte najveća ekonomija EU pouzdana kao partner? Činjenica da njemačke koalicione vlade ne pronalaze na vrijeme zajedničku liniju u glasanju u EU i stoga su suzdržane, nije nova pojava i poznata je kao „njemačko glasanje“ (German Vote). Ali posebno nezadovoljstvo - i to ne samo kod Holanđanke Volters, izaziva zapravo kašnjenje u zakonodavnom procesu.

Da pojasnimo: Konačni rezultat se često nalazi u takozvanom trilogu. Sastaju se pregovarači iz tri institucije: Parlamenta EU, sadašnjeg predsjedništva Savjeta EU i Evropske komisije. A krajnji rezultat je kompromis o kojem Savjet i Parlament moraju ponovo da glasaju.

Evropska unija je takođe poznata kao gigantska mašina za kompromise. Dok se 27 zemalja i njihovi izabrani predstavnici u Evropskom parlamentu dogovore, može da prođe poprilično vremena. S vremena na vrijeme se ispriječi neka zemlja koja vidi potrebu za promjenom. To samo po sebi nije drama i ne praktikuje se samo u Njemačkoj.

U početku je vladajuća koalicija u Berlinu željela da obezbijedi „jedinstven nastup prema evropskim partnerima i institucijama“… A danas? Nakon odbijanja Zakona o lancu snabdijevanja, ministar rada Hajl (Heil) optužio je Liberale za „ideološki motivisanu blokadu". FDP, s druge strane, navodi suštinske razloge za odbijanje. Jer, cilj bolje zaštite ljudskih prava i životne sredine u lancima snabdijevanja se treba podržati. Ali postoji prijetnja, između ostalog, od „dodatnih birokratskih opterećenja“. I: „U borbi za naše vrijednosti i nama kao EU potreban je novi realizam tako da se ne smijemo se lažno vezati birokratskim propisima“, naveli su još iz ove partije.

Novu ljutnju je izazivala činjenica da je Bušman (na slici) još jednom poslao obrazloženje svim državama EU Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Ovo su napisali ministar finansija Lindner i ministar pravde Bušman (Buschmann). Novu ljutnju je izazivala činjenica da je Bušman još jednom poslao obrazloženje svim državama EU. „Neusklađenim“ pismom i „lažnim izjavama“ ministar FDP-a pokušava da promijeni mišljenje drugih zemalja, piše poslanik SPD-a Tiemo Velken (Woelken) na Iksu: „To je otrcano i opasno“.

Nepredvidljivost u vremenima krize

Njemačka je posljednjih mjeseci u više navrata izazivala slijeganje ramenima, odmahivanje glavom, pa čak i bijes u evropskoj četvrti Brisela. Nepredvidivost svakako nije ono što se očekuje od savezne vlade u vremenima krize.

A kancelar? Na specijalnom samitu u Briselu, Olaf Šolc (Sholz) je naglasio da je EU Zakon o lancu snabdijevanja „naravno nešto što smatramo ispravnim“. Povodom koalicionog spora rekao je: „Ponekad se napredak kreće kao puž". No, još nema naznaka da on sam želi da ubrza puža u kratkom roku.

Autor: Kristijan Feld, ARD Brisel uz saradnju Olge Hladkove