Green Mobility Summit – podrška Njemačke zapadnom Balkanu

Samit zelene mobilnosti (Green Mobility Summit) okupio je eksperte i lidere radi poticanja diskusije i razmjene znanja o zelenom transportnom sektoru i njegovom održivom razvoju. Namjera je promoviranje inovativnih i održivih transportnih rješenja. Samit je upriličen je u organizaciji Stalnog sekretarijata Transportne zajednice i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

Parlamentarni državni sekretar iz njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Niels Annen smatra da je Samit opravdao očekivanja – razgovaralo se o temama bitnim za budućnost, kao što su zelena mobilnost i transformacija saobraćaja. „Ministarstvo za koje radim posvećeno je transformaciji i implementaciji zelene mobilnosti u regionu i podršci da se dođe do rješenja bitnih za budućnost“, rekao je Annen.

Niels Annen, parlamentarni državni sekretar iz njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Foto: Samir Huseinovic/DW

Niels Annen: „U projektu učestvuje 25 gradova i općina iz regije“

To je važna tema za Sarajevo, ali i druge gradove jer zagađenje zraka ima direktan uticaj na kvalitetu života građana. „Za implementaciju tih ambicioznih projekata veoma je bitna saradnja sa vladama i civilnim sektorom i drago mi je da mogu reći da u tom projektu učestvuje 25 gradova i općina u regionu“, kazao je Annen.

Bez zapadnog Balkana, smatra Annen, Evropska unija (EU) neće moći postići cilj – da postane prvi karbonski neutralan kontinent do 2050. godine. „Pred izbore za Evropski parlament, želim naglasiti koliko je važna saradnja država regije s članicama EU i koliko smo posvećeni podršci našim partnerima da ispune svoje obaveze potrebne za pridruživanje EU, čime se podstiče regionalna integracija“ zaključio je Annen.

Transportna zajednica bilježi napredak u regiji

Intencija je, kaže direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek, pronaći najbolja rješenja za transport. On smatra da će do 2050. godine emisije zagađenja biti udvostručene, što su kao problem detektirali i donosioci odluka – lokalne vlasti. „Nažalost, već svjedočimo velikim klimatskim promjenama širom Evrope, a to pogađa i region zapadnog Balkana. Bili smo svjedoci velikih poplava koje su nanijele veliku štetu infrastrukturi, te kategoriji transporta. Zato smo ovdje kako bi tražili rješenja i prevenirali problem“, kazao je Zakonjšek.

Napredak u regionu već je vidljiv. U Tirani se grade velike biciklističke staze, u Srbiji su duž puteva i ulica postavljene stanice za električno punjenje, dok se u Sarajevu uvode novi tramvaji i električni autobusi. „Dobra vijest je da vidimo dobre primjere i napredak širom regije. Sretni smo što možemo pomoći vlastima da nastave ovaj važan posao. Sveukupno, to je još jedan korak ka održivoj zelenoj budućnosti kojoj mi težimo“, naglašava Zakonjšek.

Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Foto: Samir Huseinovic/DW

Sarajevo kao primjer „zelene tranzicije“

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (BiH) Edin Forto podsjeća da se Samit o zelenoj mobilnosti održava nakon regionalnog Samita o digitalnoj transformaciji koji je „cijelu regiju spojio sa EU". „Mislim da BiH ima šta pokazati i u smislu svoje transformacije. U Sarajevu, glavnom gradu BiH, možemo vidjeti jedan od ključnih elemenata zelene mobilnosti, a to je javni prevoz koji prolazi kroz potpunu revoluciju“, kaže Forto.

Da je Sarajevo „najbolji primjer napretka i realizacije projekata zelene tranzicije u regiji", potvrđuje premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk. On podsjeća da je glavni grad BiH u konkurenciji EU za „klimatski neutralne gradove". „To nam pruža priliku da budemo partneri sa različitim međunarodnim organizacijama posredstvom Delegacije EU u BiH“, rekao je Uk.

Problem individualnih ložišta

Kantonalna vlada radi na smanjenju emisije zagađenog zraka ulaganjem u javni gradski prijevoz. „Završavamo ozbiljan investicijski poduhvat u javnom gradskom prijevozu rekonstrukcijom tramvajske pruge, izgradnjom nove tramvajske pruge, kupovinom novih trolejbusa i tramvaja te otvaranjem novih trolejbuskih linija. To je jedan od segmenata koji će reducirati zagađenost zraka u Sarajevu“, kazao je Uk.

Sarajevo je visokopozicionirano na listi najzagađenijih gradova, ali kantonalni premijer tvrdi da se radi na zamjeni individualnih ložišta na čvrsta goriva koja struka ocjenjuje kao jedan od „gorućih“ razloga lošeg kvaliteta zraka. „Ovo je prilika da građani Kantona Sarajevo apliciraju za sredstva i zamijene indvidualna ložišta. Sve su to možda mali aspekti, ali prave veliku priču, a to je klimatski neutralan grad Sarajevo, glavni grad BiH“, poručuje Uk.

Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo (lijevo) i Adnan Šteta, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Foto: Samir Huseinovic/DW

Novi tramvaji, trolejbusi i električni autobusi

„Urbana mobilnost, zelene politike, ekološki prijevoz su neke od najbitniji stvari za društvo i državu, a mi intenzivno radimo na tome i danas već vidimo velike promjene. Idemo u kupovinu dodatnih novih tramvaja, a prvi put ćemo ići u kupovinu električnih autobusa“, najavio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta. Prema njegovim riječima, cilj je da do 2030.godine građani koriste ekološki javni prevoz, tramvaje, trolejbuse, voz i električne autobuse.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Adebayo Babajide smatra da je Samit zelene mobilnosti veliki benefit za regiju jer je budućnost „tranzicija na zelenu održivu energiju“. „EU ima zajednički cilj da do 2050. godine umanjimo emisiju svih štetnih gasova, ali i da pomognemo regiji u tranziciji ka održivom razvoju i umanjenju emisija“, poručio je. „Ponosni smo na rekonstrukciju električne mreže i ostalog što je vidljivo u Sarajevu. Napori na zapadnom Balkanu zahtijevaju sinergiju i rad između vlada različitih država, privatnog i javnog sektora u cijelom regionu“, istakao je Babajide.

Deklaracija o zelenoj mobilnosti

Na značaj urbane „zelene mobilnosti" ukazuje i glavna direktorica za mobilnost i transport u okviru Evropske komisije Magda Kopczynska. „Samit daje odgovore na pitnaja zašto su toliko bitni čisti ekološki vozni parkovi, zašto je važno unapređenje biciklizma u gradovima i na koji način te transformacije mogu dovesti do unapređenja kvaliteta života“, kazala je Kopczynska.

Samit je završen usvajanjem sveobuhvatne Deklaracije o zelenoj mobilnosti koja obavezuje na promicanje mobilnosti s nultom emisijom, jačanje otpornosti transportnih mreža na klimatske promjene i poticanje regionalne saradnje za održiva transportna rješenja. Partneri iz jugoistočne Evrope, zajedno sa posmatračima iz Ukrajine, Moldavije i Gruzije, potvrdili su opredijeljenost za integraciju regionalnih transportnih tržišta u transportno tržište EU, što promovira mobilnost s nultom emisijom i digitalizaciju transporta. Deklaracija predviđa uspostavu infrastrukture za alternativna goriva, e-punjače i usvajanje planova održive urbane mobilnosti.

Smjernice Berlinskog procesa

Transportna zajednica i BMZ, kroz „Regionalno klimatsko partnerstvo između Njemačke i Zapadnog Balkana“, prioritet daju ekološki prihvatljivim investicijama u transportni sektor, primjenama infrastrukture za alternativna goriva i ekološki prihvatljivim inovacijama. Samit zelene mobilnosti sastavni je dio Regionalnog klimatskog partnerstva između Njemačke i Zapadnog Balkana. Ovo partnerstvo je pokrenuto putem „Zajedničke deklaracije o namjeri“, koja je dobila podršku lidera Zapadnog Balkana i Njemačke u oktobru 2023. tokom Samita Berlinskog procesa u Tirani.

