Grad u kome je AFD još uvijek u povojima

"Cijeli Münster mrzi AfD", uzvikivalo je oko 5.000 demonstranata na Prinzipalmarktu u središtu Münstera. To se dogodilo u januaru ove godine i bilo je usmjereno protiv šefa tiringijskog AfD-a Björna Höckea, koji je upravo učestvovao na novogodišnjem prijemu njegove stranke u gradskoj vijećnici. Na bini ovog protestnog okupljanja govorili su, između ostalih, predstavnici sindikata, Zelenih, SPD-a, te Protestantske crkve i katoličke omladine. U publici su bile zastupljene sve generacije.

A to nije bio nikakav izuzetak. U Münsteru je u međuvremenu protest protiv desnice postao duboko ukorijenjen. "Ovdje imamo vrlo budno političko građanstvo, koje vrlo brzo postaje aktivno", kaže Carsten Peters iz Zelenih. On je portparol alijanse „Ni metra nacistima" (Kein Meter den Nazis), koja je i organizovala demonstracije.

Još 2015. godine "Pegida" je pokušala osnovati svoju filijalu u Münsteru, barem su se širile glasine o tome na društvenim mrežama. I samo to je bilo dovoljno za pokretanje kontra-protesta. Oko 10.000 ljudi okupilo se tog ponedjeljka naveče kako bi spriječili moguće osnivanje te filijale, prisjeća se Peters. A 2020. godine u Münsteru je postojala i kancelarija za članove gradskog vijeća AfD-a. Od trenutka njenog osnivanja, predstavnici jedne građanske inicijative su se u znak protesta okupljali pred njom jednom mjesečno. Sada je taj ured AfD-a zatvoren, jer je u gradskom vijeću samo jedan zastupnik te stranke.

Univerzitetski grad i malo straha od propadanja društva

Na pokrajinskim izborima u NRW-u 2022., AfD je u Münsteru osvojio samo 2,2 posto glasova, dok su CDU i Zeleni dobili više od 30 posto. Na saveznim izborima 2021., AfD je ovdje uspio dobiti 2,9 posto, a četiri godine ranije 4,9 posto glasova. Isti trend važi i za mjesta u okolini Münstera.

Objašnjenja za takvo ponašanje glasača u Münsteru se mogu brzo pronaći: u ovom univerzitetskom gradu živi građanski nastrojeno i dobro obrazovano stanovništvo u kome je malo straha od propadanja društva, obzirom da grad doživljava ekonomski prosperitet, pojašnjava Martin Florack, naučnik u čijem fokusu su političke stranke. U njemu postoji i konzervativna katolička tradicija, "crni Münster", koja je CDU učinila jakom u poslijeratnom periodu i koja se udaljila od desničarskih stranaka - sve su to "imunizirajući efekti protiv jačanja AfD-a", ističe Florack.

"Građanski ponos"

Markus Lewe je političar CDU-a i obnaša funkciju gradonačelnika. On to naziva "građanskim ponosom", ukrštanjem rastuće socijalne odgovornosti, koja u gradu postoji od njegovog osnivanja u srednjem vijeku, te alternativnih kršćanskih grupa iz mirovnog pokreta. No, on ne želi da se zaustavi na toj bazi.

Lewe je ovu dužnost preuzeo 2009. godine, a sada je i predsjednik Udruženja njemačkih gradova. Njemu je jasno da čak i u Münsteru brzo može doći do rasta straha od neuređenog useljavanja. "O tome se mora otvoreno govoriti i diskutovati i taj problem se ne može gurnuti pod tepih", kaže on.

Za razliku od mnogih drugih gradova, u Münsteru je 1990-ih razvijen koncept decentralizovanog smještaja izbjeglica, i to u svakom njegovom okrugu. „U to vrijeme je bilo potrebno dosta napora oko moderiranja, ali je takođe dovelo do toga da je ta tema naišla na veliko odobravanje javnosti." I danas se pitanja izbjegličke politike prvo razvijaju kao koncept, a zatim se obuhvatno usvajaju konsenzusom stranaka u gradskom vijeću.

Aktivna udruženja mladih

"Mnogi glasači AfD-a osjećaju nemoć i vjeruju da AfD ima pravi odgovor", kaže Anna-Lena Vering. Ona radi za Udruženje katoličke omladine (BDKJ) u münsterskoj biskupiji i nadležna je za oblast komunalne politike za mlade.

I BDKJ je podržao proteste protiv Höckeovog pojavljivanja u januaru. Tamo gdje je crkva još uvijek dobro posjećena, ona može djelovati. Ovdje postoje brojna udruženja mladih koja nude kampove za odmor, na primjer, gdje se puno diskutuje i mladi ljudi uče kako da preuzmu odgovornost. „Mladi ljudi doživljavaju samouvjerenost u svoje djelovanje", kaže Vering i pri tome smatra „da je to što rade važno". Katolička omladina se ne boji ni političkih poruka, 2021. je ona je pozvala: "Mi glasamo! Ne AfD".

Münster je mjesto u kome se teško mogu osvojiti glasovi za njegovu stranku, svjestan je toga i predsjednik AfD-a Sjeverne Rajne-Vestfalije Martin Vincentz. Ovaj 37-godišnjak nastupa pragmatično i umjereno. Djeluje opušteno. Naravno, mnoge AfD-teme u univerzitetskom gradu Münsteru nisu tako hitne kao na nekim drugim mjestima. Ali on šansu vidi u taboru srednje klase da birače pridobije za AfD. "Mislim da tamo gdje se žive posebno ljevičarske ideje, ima i ljudi koji stranjaju i okreću se od toga i onda glasaju za AfD." Na nivou ove pokrajine, sudeći prema anketama, raste popularnost njegove stranke: nakon 5,4 posto glasova osvojenih na posljednjim pokrajinskim parlamentarnim izborima u NRW-u, prema rezultatima ispitivanja javnog mnjenja NRW-trend koje provodi Infratest dimap, u junu je naklonost AfD-u porasla na oko 15 posto.

Gradonačelnik Lewe je stoga oprezan kada je u pitanju otvoreno radovanje zbog aktuelne situacije. Sada je, kaže, važno ne obraćati previše pažnje na AfD, već se koncentrisati na suštinska pitanja stranke, kao što je kako staviti pod kontrolu ekonomsku situaciju u Njemačkoj. "To je ono što birači zaista žele."

