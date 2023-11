Grčka: „U supermarketu se osjećam siromašno"

"Sa novcem, koji danas potrošim u supermarketu da prehranim porodicu tri dana, prošle godine sam mogla živjeti cijelu sedmicu", kaže Anna Petropoulou. Ova 49-godišnja Grkinja je frustrirana. Svaki odlazak u supermarket donosi joj novo, neprijatno iznenađenje. 49-godišnja majka troje djece i njen suprug zarađuju relativno dobro za grčke standarde i imaju stan u privatnom vlasništvu. Ali pošto su hrana i gorivo poskupili, moraju da štede. Imaju osjećaj kao da se vratila kriza iz 2010. godine.

Jedno pakovanje kafe (500 g) košta najmanje dva eura više nego prije godinu dana, mlijeko i jogurt su skuplji preko 50 posto, većina vrsta hljeba 30 posto, a jaja 28 posto. Čak i feta, poznati grčki sir, sada košta preko dvanaest eura po kilogramu, tri do četiri eura više nego prije šest mjeseci. „U supermarketu se osjećam siromašno", kaže Petropoulou. Ona misli da premijer Kyriakos Micotakis odrađuje dobar posao, ali kada na televiziji čuje njegove slogane o Grčkoj kao uspješnoj priči, naljuti se. „Kao da živim u drugoj zemlji“, kaže ona.

"Nesumnjivo uspješna priča”

Micotakis je, s druge strane, uvjeren u ekonomski uspjeh svoje zemlje: "Grčka je danas jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, sa rastućim brojem zaposlenih, smanjenjem nejednakosti i poboljšanim javnim prihodima", rekao je on prošle sedmice (26. oktobra 2023.) na sastanku Vijeća Evropske centralne banke (ECB) u Atini, obraćajujući se šefici ECB-a Christine Lagarde. "Naš ostanak na euru nije bio lak, ali Grčka je nesumnjivo uspješna priča", rekao je Micotakis.

Anna Petropoulou nema skoro ništa od ove priče o uspjehu. Vječno je čekala na povećanje plate, a otkako je konačno zaradila malo više, novac je pojela ogromna inflacija.. Prema podacima grčkog statističkog ureda ELSTAT, stopa inflacije, koja pogađa hranu, iznosila je 9,4 posto u septembru 2023. A prema Eurostatu, inflacija u Grčkoj je u oktobru 2023. porasla za 3,9 posto, što je više nego u cijeloj zoni eura.

Christine Lagarde pohvalila Grčku Foto: Giannis Panagopoulos/Eurokinissi/ANE/picture alliance

Začarani krug

Za Katerinu Kefalu, samohranu učiteljicu, kupovina je postala horor: "Nekada sam uvijek kupovala povrće i voće sa nedjeljne pijace jer je tamo bilo sve jeftinije a i kvalitet je dobar. Ali sada su čak i na pijaci izrazito visoke, luksuzne cijene", žali se ona. I to uprkos činjenici što grčki naziv za sedmičnu pijacu “Laiki” doslovno znači “Za ljude”.

Statistika pokazuje da je Kefala u pravu. Stopa inflacije za povrće je u septembru 2023. iznosila 17,7 posto, a za voće 13,9 posto. Kefala zarađuje nešto manje od 1.100 eura mjesečno i ne može očekivati ​​povećanje plate u skorije vrijeme. Ona, kako god, nema dovoljno novca.

Ali i trgovci na pijaci se žale. Ljeto je bilo prevruće a u septembru je pola zemlje bilo pod vodom - zbog obilnih kiša. To se odrazilo kako na kvalitet tako i na kvantitet žetve, količina mnogih sorti povrća i voća se smanjila , a cijene su eksplodirale. Tome treba dodati i visoku cijenu benzina od dva eura po litru. Kupci to sebi ne mogu priuštiti i kupuju sve manje i manje. Istovremeno ni trgovci ne mogu sebi priuštiti dalje podizanje cijena i vide da im se profit opasno smanjuje. To je začarani krug.

Supermarketi bilježe povećanje prihoda

Lanci supermarketa, s druge strane, bilježe sve veću zaradu, iako se kupci sve više okreću jeftinijim brendovima. Ali, to ne može smanjiti potrebu za svakodnevnim proizvodima, kao što su artikli za higijenu ili deterdžent.

Katerina Kefala je stalno u potrazi za raznim akcijskim ponudama, ali su joj ti proizvodi često preskupi ili vrlo nekvalitetni. "Nekada nisam imala organizacione sposobnosti, ali sada sam prinuđena da sve pažljivo isplaniram", kaže ona. Ona uspijeva rasporediti svoju kupovinu tako da ne mora u istom mjesecu kupovati novi deterdžent i sredstva za čišćenje i maslinovo ulje. To bi joj raznijelo budžet za hranu i vođenje domaćinstva.

Posebno su skupi higijenski artikli Foto: Kaki Bali/DW

Maslinovo ulje kao luksuzni predmet

Najgore je kretanje cijena maslinovog ulja. U Grčkoj je to bazni prehrambeni artikl i gotovo sve se priprema sa njim. U proteklih nekoliko mjeseci, maslinovo ulje je postalo luksuzna roba, a cijene rastu iz sedmice u sedmicu. Litar maslinovog ulja, koji je prije godinu dana koštao 4,80 eura sada je dostupan za 10,60 eura ili čak 11,60 eura, ovisno o supermarketu.

Ovo je maslinovo ulje iz berbe 2022, a ne iz ovogodišnje berbe za koju se kaže da je bila oša. Dakle, očekuju se nova poskupljenja, a ulje će koštati i do 15 eura po litru. Prosečno četvoročlano domaćinstvo u Grčkoj troši 60 litara maslinovog ulja godišnje.

„Kućna korpa"

Stoga je za očekivati ​​da je najveća briga grčkog stanovništva u svim istraživanjima povećanje cijena. U najnovijem istraživanju instituta Pulse (31. oktobra 2023.), skoro devet od deset ispitanika reklo je da su „veoma” (63 odsto) i „donekle” (23 odsto) zabrinuti zbog visokih troškova hrane. Na pitanje, koja vrsta rashoda ih danas najviše opterećuje i brine, skoro polovina je odgovorila da se radi o živežnim namirnicama.

Vlada je odavno svjesna briga, koje imaju Grci. Tome se pokušava suprotstaviti već godinu dana, sa umjerenim uspjehom, što pokazuje trenutna stopa inflacije.

Kako bi pomogla potrošačima, vlada je prije godinu dana uvela „potrošačku korpu". Ovo je lista osnovnih namirnica i higijenskih artikala kao što su riža, mlijeko, jogurt, špageti, mahunarke, brašno, toalet papir, sapun i slično. Tu listu od 51 proizvoda Ministarstvo ekonomije šalje svakom supermarketu. Prodavnice potom moraju navesti najnižu cijenu za svaki od ovih proizvoda i označiti je kako bi je potrošači mogli vidjeti.

Ova mjera je obavezna za sve lance supermarketa sa prometom većim od 90 miliona eura, ali je neobavezujuća za sve ostale prodavnice.

