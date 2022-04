Grčka se sprema na turistički rekord

U oba hotela Nikosa Bouhosa u Kalithei na Rodosu se radi punom parom u pripremama za sezonu. Čitav otok koji je omiljeno odredište i njemačkih turista se dotjeruje, a u mnogim hotelima su radovi već pri kraju. Bouhos za postaju ARD kaže kako već ima i previše rezervacija: „Ljudi čeznu da odu malo na odmor nakon toliko dugo vremena. Izgleda kao da jedva čekaju da pobjegnu!“

Nije tako samo na turističkim odredištima, nego – za razliku od prethodnih godina – buja i gradski turizam, a Atena je već sad, sredinom travnja prepuna. „Sve je puno turista, ne samo Grka nego i stranaca. Mnogo, nevjerojatno mnogo", kaže Jenny, vlasnica kafića u atenskoj četvrti Paka. Rat u Ukrajini se tu čini veoma daleko, a ima dojam da joj posao bolje ide nego čak i od rekordne godine prije pandemije.

I njemački turoperator TUI računa kako će u Grčku dovesti više turista nego 2019. Slično misle i zračni prijevoznici tako da je i na primjer Easyjet za turiste iz Velike Britanije uveo pola milijuna avionskih mjesta više nego u godini prije korone.

Predsjednik udruge grčkih ugostitelja Lisandro Tsilidis to može samo potvrditi: „Doista ove godine vlada velika spremnost dolaska u Grčku, definitivno je veća nego u lošoj prošloj, a pogotovo veća nego u katastrofalnoj pretprošloj godini. Hoćemo li premašiti rekord postignut 2019. to ne znam. Zato bismo trebali veće hotelske kapacitete da bismo smjestili više ljudi.“

No već i broj noćenja kakav je bio 2019. bi bio golem uspjeh za gospodarstvo Grčke. Jer jedva koja država u Europi je toliko ovisna o turizmu: svaki peti euro dolazi od turizma, baš kao što o tome ovisi i svako peto radno mjesto. Vlasnik hotela na Rodosu vjeruje kako će barem dostići rekord: „Da, to sad tako izgleda. Nakon dvije godine ćemo moći otvoriti kako smo i planirali, sredinom travnja i za ljeto još jedva imamo koji krevet slobodan – a potražnja i dalje traje."

Grčka je i službeno proglasila početak turističke sezone nešto ranije: inače bi to bilo tek za tjedan dana na pravoslavni Uskrs, ali termin je pomaknut već na početak ožujka/marta. To znači i drugi, češći vozni red brodova i trajekata, drugo i duže radno vrijeme, ali hotelijeri su ostali zatečeni tom promjenom i još nisu završili s pripremama. Grčki ministar turizma Vasilis Kikilias kaže kako su međunarodni turoperatori i zračni prijevoznici ustrajali u produženju sezone kako bi mogli dovesti više turista u Grčku.

U očekivanju novog rekorda se vidi kako se isplatila državna potpora sektoru turizma u doba korone: zaposleni su poslani na skraćeno radno vrijeme, a hoteli i tvrtke u tom sektoru su dobili potporu i porezne olakšice. Na taj način je i najveći dio hotelskih kapaciteta ostao na životu i sad opet čeka rijeke turista.

To se ne može reći za gastronomiju: iako ona ne živi samo od turista, grčki mediji javljaju kako su od pet ugostiteljskih objekata koji su postojali prije korone, nevolje preživjeli samo njih tri – dva su zauvijek morali zatvoriti vrata. No europska potpora grčkom turizmu još teče: trenutno je to još 320 milijuna eura, između ostalog za izobrazbu osoblja u turizmu, za mjere za zaštitu okoliša i za digitalizaciju.

