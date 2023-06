Globalni medijski forum DW-a želi nadvladati podjele

„Overcoming divisions" ili „Nadvladati podjele" - moto je ovogodišnjeg Global Media Forma (GMF) Deutsche Wellea. Ova bonska medijska konferencija ima velike ambicije: na kraju krajeva, čini se kao da se naš svijet i njegova percepcija sve više razilaze. Rasprave se vode sve kontroverznije, grublje – prije svega na društvenim mrežama. Unutar društava i međunarodne zajednice nastaje jaz. Pojmovi postaju sve ratoborniji i sežu od „borbe kultura" do „borbe sustava". A zaraćene strane pokušavaju propagandom i lažnim informacijama pobijediti u borbi za određivanje narativa.

"Za novinarke i novinare je možda važnije nego ikad prije da uvijek iznova kritički reflektiraju svoj rad", kazao je intendant DW-a Peter Limbourg (na slici) Foto: Ronka Oberhammer/DW

U toj situaciji mediji i njihovi tvorci imaju posebnu odgovornost, ističe intendant DW-a Peter Limbourg. „Lažne informacije, teorije zavjere i populizam su veliki izazovi za našu branšu. Za novinarke i novinare je možda važnije nego ikad prije da uvijek iznova kritički reflektiraju svoj rad." Za intendanta DW-a je upravo ta refleksija jedna od zadaća Global Media Foruma. „Jer ovdje se mogu razmijeniti iskustva i perspektive, možemo učiti jedni od drugih. A ovdje se također vidi da nismo usamljeni sa svojim pitanjima i brigama, nego da se mnogi slično osjećaju."

Otvorenje s "emocionalnim trenutkom"

GMF kao platformu za razmjenu mišljenja i ideja želi iskoristiti više od 2.000 sudionika iz preko 120 zemalja. Global Media Forum je u međuvremenu postao etabliran kao najveća međunarodna medijska konferencija u Njemačkoj. Deutsche Welle ju organizira već po 16. put.

Verica Spasovska očekuje „emocionalan trenutak" već na samom otvaranju medijske konferencije 19. lipnja: kod nastupa zbora Volny Chor. „To je zbor koji je u Bjelorusiji nastupio kao neka vrsta flash moba s maskiranim licima", pojašnjava Spasovska, koja je na DW-u odgovorna za organizaciju GMF-a. „To čine u znak prosvjeda protiv autokratske vlade u Bjelorusiji. Članovi tog zbora u međuvremenu su odselili u Poljsku jer su kod kuće izloženi progonu i – jer su zabrinuti da će posljedice osjetiti i članovi njihovih obitelji."

Ove godine na GMF-u sudjeluju i poznati ratni izvjestitelji kao što je fotograf Ron Haviv. Za riječ će se javiti i političari poput njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock – mada neki samo video-vezom. Iz Salvadora dolazi istraživački novinar Oscar Martinez, kako bi primio ovogodišnju nagradu za slobodu govora Freedom of Speech. A već u prvoj diskusiji sudjeluje dobitnica Nobelove nagrade za mir, liberijska aktivistica za mir i ženska prava Leymah Gbowee.

Verica Spasovska, vodi odjeljenje za organizaciju Global Media Foruma u DW-u Foto: DW

Nadvladati nedostatak komunikacije

Na konferenciji će sudjelovati više od 140 uglednih govornika, među kojima je i ruski novinar Dmitri Muratov, još jedan dobitnik Nobelove nagrade za mir 2021. godine. „Mislim da će to biti vrlo napeto, jer je on veliki kritičar autokratskog režima", kaže Verica Spasovska. „Znatiželjna sam što on može izvijestiti o stanju društva u Rusiji i tamošnjim medijima."

Sudjelovanje Dmitrija Muratova je naišlo na pojedinačne kritike s ukrajinske strane. Za Spasovsku je to dokaz za pojačavanje napetosti. „Prošle godine smo još imali ruske i ukrajinske novinare zajedno na podiju", prisjeća se.

Na konferenciji će učestvovati i Ron Haviv Foto: Getty Images/Neilson

U drugoj godini ruskog napadačkog rata protiv Ukrajine, žali se Peter Limbourg, „doživljavamo da Ukrajinci više ne žele razgovarati s Rusima – i obratno". Taj nedostatak komunikacije postoji i u drugim dijelovima svijeta u kojima postoje sukobi, dodaje intendant DW-a. I upravo tu on vidi posebnu ulogu GMF-a: „Global Media Forum je mjesto na kojem se u prošlosti uvijek uspjelo nadvladati rovove i početi razgovarati. To bih želio i za ovogodišnju konferenciju. Dijalog je temelj za šansu za mir."

Iskustva s proteklih medijskih konferencija u Bonnu su potvrdila tu ulogu GMF-a, kaže Spasovska i dodaje da je za sudionike GMF neka vrsta neutralnog područja. „Tu se susreću ljudi koji se kod kuće ne bi susreli – jer dolaze iz protivničke ili neprijateljske zemlje."

Novinari moraju prilagoditi svoje vještine modernom dobu. Zato će na GMF-u biti organizovane i praktične radionice. Foto: Luis Echeverria/REUTERS

Ne samo diskusije nego i praktične radionice

Na GMF-u se ne održavaju samo diskusije nego i praktične radionice. Tu se može naučiti kako preispitati vjerodostojnost fotografija i videa na internetu, kako reporteri mogu sačuvati svoje psihičko zdravlje kada u svom radu naiđu na šokantne materijale ili kako poboljšati kvalitetu zvuka kod podcasta. No ni GMF ne može mimoići umjetnu inteligenciju, pa će i to biti tema na konferenciji.

Uzbudljivo će biti i na Start-Up-Contestu: svojim inovativnim idejama za medije na natjecanje se prijavilo više od 90 startupova sa svih kontinenata. Tri finalista dolaze u Bonn: Sasha Ivanova, osnivačica organizacije SharpShark koja radi na zaštiti autorskih prava, Gabriel Karsan iz Tanzanije čiji Sema Platform omogućava umrežavanje organizacija i provedbu ispitivanja javnog mnijenja u stvarnom vremenu te Numeral Daka iz Zambije, čiji projekt Community Smart Media koristi umjetnu inteligenciju protiv širenja lažnih vijesti. Pobjednik će biti objavljen 19. lipnja.

