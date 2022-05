Gerhard Schröder: Duboki pad bivšeg kancelara

Rođendan Gerharda Schrödera bio je 7. aprila. Napunio je 78 godina. Bio bi to povod za veliko slavlje. Schröder je od 1990. do 1998. bio premijer njemačke savezne zemlje Donja Saska, a potom i sedmi kancelar Savezne Republike Njemačke - od oktobra 1998. do novembra 2005. godine.

200 uzvanika je prisustvovalo prijemu u gradskoj vijećnici Hannovera kada je bivši kancelar još uvijek bio počasni građanin glavnog grada Donje Saske.

Danas Schröder više nije počasni građanin Hannovera. Dao je otkaz u nogometnom klubu Hannover 96 - koji ga je htio izbaciti - i bilo bi upitno da li bi se uopće moglo naći dovoljno gostiju za organiziranje velike zabave. Bivši kancelar izolirao se svojim ustrajnim odbijanjem da se odrekne svojih mjesta u nadzornim odborima u ruskoj energetskoj industriji i da se distancira od predsjednika Vladimira Putina. Prijatelji i bivši politički suputnici su se distancirali od Schrödera. Više nije dostupan niti prihvata argumente i prigovore, navode oni.

Lokalna zabrana na Norderney-ju

Bivši kancelar također je izgubio simpatije u javnosti i već odavno nije svugdje dobrodošao. Kada je početkom maja bio na odmoru sa svojom petom suprugom So-yeon Schröder-Kim na otoku Norderney u Sjevernom moru, lokalni gostioničar odmah mu je zabranio pristup i uputio zaposlenike u njegova tri restorana u pivovari da Schröderu zabrane ulazak. “Tako dobra i dosljedna odluka”, komentirao je jedan korisnik na Facebook stranici gostioničara. “Vaša pivovara treba biti nagrađena medaljom za ovu hrabru i važnu akciju!”, napisao je drugi.

Berlinski lokal "StäV" uklonio je s jelovnika izraz "Altkanzle-Filet" (file-stari kancelar) koji se koristio za opisivanje currywursta koji Gerhard Schröder voli jesti. Osim toga navodno je uklonjena i Schröderova fotografija.

Gerhard Schröder i Vladimir Putin

Smanjiti državna plaćanja

Politički Berlin odavno se distancirao od bivšeg šefa vlade i sada ide korak dalje. U Bundestagu će Odbor za budžet raspravljati o tome može li se bivšem kancelaru smanjiti financijska sredstva koja mu tokom cijelog života stoje na raspolaganju a koja su predviđena za poslovni prostor, službena vozila i osoblje. Savezni ministar financija i čelnik FDP-a Christian Lindner čak traži da se sredstva u potpunosti povuku. Iz odgovora na pitanje iz Kluba poslanika Lijeve stranke u Bundestagu proizilazi da troškovi za Gerharda Schrödera iznose oko pola milijuna eura godišnje.

Međutim, Schröder trenutno nema više osoblja u uredu. Svi su dali ostavke u martu i prešli su na druge dužnosti u parlamentu. Čak ni njegov dugogodišnji voditelj ureda i pisac govora, koji se može osvrnuti na 20 godina suradnje s istaknutim socijaldemokratom, više nije želio raditi za njega.

Glavni tajnik FDP-a Bijan Djir-Sarai podržava zahtjev da se Schröderu oduzmu sredstva. Osim toga, on i političar Zelenih Reinhard Bütikofer predložili su uvođenje sankcija protiv Schrödera. "Želimo pogoditi one skupine koje profitiraju od Putinovog sustava. I zato je sasvim logično ispitati koliko je Schroeder važan za ovaj sustav", rekao je Djir-Sarai.

Zabrana aktivnosti za Schrödera?

"New York Times", kojemu je Gerhard Schröder nedavno dao duži intervju, piše da bivši kancelar na poziciji u ruskoj energetskoj industriji zarađuje oko milijun eura. 2005. godine, ubrzo nakon što je napustio državnu funkciju, on se pridružio tvrtki plinovoda Nord Stream. Tu je i dalje predsjednik odbora dioničara. Također je i šef Nadzornog odbora ruskog državnog energetskog diva Rosnefta i još uvijek je upisan u nadležni trgovački registar kao predsjednik odbora direktora Nord Stream 2 AG.

Klub poslanika CDU/CSU sada traži da se Schröderu zabrani rad za rusku energetsku industriju. “To je relativno lako učiniti izdavanjem odgovarajuće zabrane aktivnosti”, kaže zastupnik CDU-a Thomas Heilmann, koji je od znanstvene službe Bundestaga zatražio analizu pravnog puta i načina na koji bi se to moglo uraditi. Novčani znosi, koje bi Schröder i dalje dobivao, tada bi morao u cijelosti uplatiti u državnu blagajnu, kaže Heilmann.

Gerhard Schröder je sam napustio nogometni klub Hannover

SPD očajava zbog svog istaknutog člana

U SPD-u mjesecima pokušavaju privoliti Gerharda Schrödera da se odrekne svojih funkcija. Bez uspjeha. Bivši kancelar oduvijek je smatrao da, kako je rekao, živi kako hoće i da se to nikoga ne tiče. Lider SPD-a Lars Klingbeil to vidi drugačije. "S agresorom, s ratnim huškačem poput Putina se ne prave poslovi. Kao bivši kancelar nikada ne djelujete potpuno privatno. Pogotovo ne u situaciji kakva je sadašnja", napisao je on na društvenim mrežama nedugo nakon ruskog napada na Ukrajina.

Schröder nije reagirao, i tako se ponaša do danas. U međuvremenu je u SPD-u 14 zahtjeva za njegovo isključenje iz stranke. Ipak proces je kompliciran i može potrajati. Šefica SPD-a Saskia Esken bi najradije voljela da Schröder samovoljno napusti SPD, ona ga je zamolila za odlazak iz stranke. Lars Klingbeil također je donio svoj sud: "Volio bih da Gerhard Schröder bude na pravoj strani povijesti. Ali on se odlučio za pogrešnu."

Promijenjena osobnost

Schröder ni na to nije reagirao. Umjesto toga, u intervjuu za New York Times je čak izričito uzeo Putina u zaštitu od navoda o masakru nad civilima u kijevskom predgrađu Buča. On vjeruje, rekao je Schröder novinarki NYT-a, da naredbe nisu dolazile od Putina nego "s nižih razina". Bivšem kancelaru očito nije bilo poznato da je Putin naknadno dodijelio medalje vojnicima koji su bili raspoređeni u Buči.

Bivši ministar pravosuđa Donje Saske Christian Pfeiffer - dugogodišnji stranački prijatelj bivšeg kancelara - u Schröderovim izjavama vidi naznake promjene osobnosti koje ga zabrinjavaju: "Čovjek kojeg sada vidimo više nije Gerhard Schröder kojeg pamtimo iz vremena kada je bio kancelar." Njegov stav o Putinovom ratu karakterizira lažna solidarnost i slabost, rekao je Pfeiffer.

Schröder (d) je u intervjuu za New York Times čak izričito uzeo Putina (l) u zaštitu od navoda o masakru nad civilima u kijevskom predgrađu Bucha

Pije li Schröder previše alkohola?

Björn Engholm, koji je početkom 1990-ih kao premijer savezne zemlje Schleswig-Holstein i predsjednik SPD-a, svjedočio o političkom usponu kasnijeg kancelara, kaže: "Gerhard Schröder je zapravo poznavao samo jednu osobu u svom životu, a ona se zove Gerhard Schröder. I to traje do danas." Schröder je, kaže on, uvijek imao "visok stupanj taštine u javnom predstavljanju". Stoga je Engholm polazio od toga da bi Schröder učinio sve da zadrži svoj status i ugled. Pa i da podnese ostavku na mjesta u ruskoj energetskoj industriji. „A to što on to ne čini, to me duboko iznenađuje", kaže Engholm.

Mediji u međuvremenu također špekuliraju o tome da bivši kancelar konzumira alkohol, nakon što je u članku New York Timesa objavljeno da je Schröder u intervjuu pio obilne količine bijelog vina dok se rugao svojim kritičarkama i kritičarima.

2020., dvije godine nakon vjenčanja, So-yeon Schröder-Kim rekla je za NDR talk show da joj je suprug prije braka obećao da će u budućnosti piti samo dvije čaše vina dnevno. Drži se toga, uz nekoliko izuzetaka, rekla je ona. Ona sama, kako kaže rođena Korejka, nije preko supruga postala ljubiteljica vina, „ali ja jednostavno pijem s njim kako bi moj muž manje pio".

