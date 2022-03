Gerhard Schröder: što to radi bivši kancelar?

Što Gerhard Schröder zajedno sa svojom suprugom radi u Moskvi nitko zapravo ne zna točno. Njegov stranački kolega i njemački kancelar Olaf Scholz odbio je na rubu EU-samita u Versaillesu komentirati boravak svog nekadašnjeg socijaldemokratskog mentora u Rusiji. Njemačka vlada je službeno priopćila kako s time nema nikakve veze.

Neki izvori govore o tome da je Schröder u Moskvi već razgovarao sa svojim dugogodišnjim prijateljem Vladimirom Putinom. Navodno je bivši kancelar to učinio na zamolbu Ukrajine. No to nitko nije službeno potvrdio.

Za to vrijeme njegova supruga Sojeon Schröder-Kim na Instagramu objavljuje svoju fotografiju na kojoj se moli, a u pozadini se vidi poznata katedrala Sv.Vasilija, zaštitni znak Moskve. Inače javnosti je Instagram profil Schröderove supruge poznat uglavnom po serijama fotografija iz svakodnevice ovog vremešnog para: zalijevanje travnjaka i obrezivanje ruža. Ne treba naglašavati kako su ovi postovi njemačkim medijima dobar materijal za porugu.

Schröderu svi okreću leđa

No bivši šef Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) u posljednje vrijeme dobiva mnogo pošte. Ne od obožavatelja, nego je riječ o otkazima bliskih suradnika. Nedavno je bivšeg kancelara napustio kompletan tim: njegov ured koji s oko 400.000 eura godišnje financiraju porezni obveznici, ostao je bez zaposlenih. Prvo je njegov dugogodišnji tajnik i autor većine govora Albrecht Funk dao ostavku, a potom su uslijedili i ostali zaposlenici u uredu.

Neomiljen i na mirovnim prosvjedima "Schrödera na listu sankcija"

Oni su, s obzirom na to da su službeno zaposleni pri kancelarskom uredu, premješteni na druga radna mjesta. Službeni razlog nikad nije naveden, ali mediji govore o ogorčenosti Schröderovih suradnika nećkanjem njihovog šefa da se jasno ogradi od svog dugogodišnjeg prijatelja Vladimira Putina te da napusti pozicije u ruskim državnim kompanijama. To je od njega tražila i njegova stranka. Ali uzalud.

No nisu samo suradnici ti koji napuštaju bivšeg kancelara i pravnika po struci. 77-godišnji političar gotovo svakodnevno ostaje bez unosnih pozicija u upravnim odborima mnogih poduzeća. Schröder naime nije samo član upravnih odbora ruskih državnih tvrtki poput Rosnefta ili Sjevernog toka. Njemu sada redom otkazuju suradnju tvrtke poput švicarskog medijskog koncerna Ringiera ili njemačkog proizvođača građevinskih strojeva Herrenknechta.

Kao i kod ostavki suradnika, kompanije službeno ne navode razloge za prekid suradnje. Jedna od rijetkih koje to čine, poput berlinskog projektnog ureda Grönera, bila je više nego jasna: „Suradnja g. Schrödera s ruskim kompanijama koje u velikoj mjeri financiraju rusku državu a time i njezine vojne akcije, ne stoje u skladu s daljnjim angažmanom u našem poduzeću."

Schrödera iz svojih redova udaljuju i sportski klubovi, poput Borussije iz Dortmunda, a Sveučilište u Göttingenu razmišlja o oduzimanju počasnog doktorata socijaldemokratskom političaru.

Dobra zarada u Rusiji

Schröder nikad nije skrivao da rado obavlja unosne poslove u ruskim državnim kompanijama. Odmah nakon gubitka izbora 2005. i odlaska s funkcije njemačkog kancelara, Schröder je preuzeo važne položaje u ruskom energetskom sektoru. Projekt Sjeverni tok je zajedno sa svojim ruskim prijateljem Putinom pokrenuo još tijekom kancelarskog mandata.

Nepunih tri tjedna uoči napada na Rusiju, Schröder je predložen za predsjednika nadzornog odbora Gazproma. Roderich Kiesewetter iz CDU-a smatra da je Kremlj time htio ispitati stav njemačke vlade naspram projekta Sjeverni tok II unijeti razdor u socijaldemokratsko-zeleno-liberalnu vladu. No sve i ako je to bila namjera Kremlja, ona nije urodila plodom. Jedini koji je sebi time naškodio je sam Schröder.

Celebrity par Kim-Schröder

Kritika na račun Moskve još uvijek nedostaje isto kao i nakon ruskih predsjedničkih izbora 2012. OESS je tada uočio brojne nepravilnosti što Schrödera nije spriječilo da uđe u povijest izjavom po kojoj je Putin „čisti demokrat" i kritizira OESS da je „pun predrasuda".Medijski je ostala zabilježena i proslava 70. rođendana na kojoj je jedan od glavnih gostiju bio upravo Putin.

Schröder vidi greške na „obje strane"

Bezrezervna podrška se nastavila čak i nakon napada na Ukrajinu. Schröder je tada doduše osudio rat i zatražio prekid neprijateljstava, ali je izjavio kako „vidi greške na obje strane". Prije toga je Kijevu, zbog zahtjeva ukrajinske vlade Berlinu da isporuči oružje, poručio da prestane „zveckati oružjem". I to u trenutku kada se stotine tisuća ruskih vojnika skupljalo uz granicu s Ukrajinom. Bivši kancelar je i protiv sankcija, sada kao i nakon ruske aneksije Krima 2014.

Schröderovi socijaldemokrati sa zabrinutošću prate aktivnost bivšeg šefa. Problem je u tomu što mnogi danas čelni ljudi SPD-a svoje stranačke karijere duguju upravo bivšem mentoru iz Hannovera. To se ne odnosi samo na kancelara Scholza nego i na novog dopredsjednika stranke Larsa Klingbeila. „S jednim agresorom, ratnim huškačem poput Putina se ne posluje. Bivši kancelari nikad nisu u potpunosti privatne osobe. Pogotovo ne u situaciji poput aktualne", rekao je unatoč prijateljstvu s bivšim šefom Klingbeil. On i mnogi drugi stranački kolege su od Schrödera zatražili da napusti pozicije u ruskim kompanijama.

U stranci se ozbiljno razmatra mogućnost izbacivanja bivšeg kancelara iz stranke. No problem je u tome što takav proces može potrajati godinama.

