Gdje su tisuće nestalih Sirijaca?

U Doumi, predgrađu Damaska, okupila se tek šačica prosvjednika. Nema ih niti stotinjak jer strah još uvijek vlada. Jedva i sami uopće mogu vjerovati da u Siriji mogu prosvjedovati, a da ih smjesta ne pokupe sluge režima. U rukama drže ili fotografije osoba za koje ne znaju gdje su ili zastave nove Sirije. "Mi smo tu i govorimo istinu. Zvuči suludo: mi možemo tu u Siriji čak i prosvjedovati", kaže nam Celine Kasem.

Mnogi od okupljenih su zapravo živjeli u inozemstvu, ali su se vratili nakon pada Asadovog režima. Jasin al Haj Saleh je došao iz Berlina. Prosijedi muškarac drži veliku fotografiju svoje supruge Samire Halil. Ona je svojevremeno bila poznata ličnost jer je djelovala u nevladinoj organizaciji Centre for Documentation of Violation. No to je u Siriji bila opasna rabota: u prosincu 2013. je odvedena upravo tu, u Doumi, zajedno s tri druge djelatnice Centra.

Nova vlast u Siriji je obećala istragu zločina Asadovog režima, ali što je sa zločinima islamističkih milicija? Foto: Kasim Rammah/Anadolu/picture alliance

Svim prosvjednicima, a osobito Salehu, je trebalo mnogo hrabrosti da ovako izađu na ulicu. Jer njegovu suprugu nije odvela Asadova policija, nego islamistička pobunjenička skupina Jaiš al Islam koja je praktički vladala Doumom od 2012. do 2018. Ni Saleh niti drugi prosvjednici ne znaju kakve su bile veze te milicije s ovom koja je sad na vlasti u Siriji.

Ima li razlike između zločina i zločina?

Službeno, njegova supruga i njene kolegice su tek četvero od možda i preko 100.000 Sirijaca koji su proglašeni "nestalima". Za Saleha to nije odgovor koji želi čuti: za njega, supruga mu je još živa - makar je i sam svjestan koliki su izgledi nakon više od jednog desetljeća nakon što je odvedena. "Svima njima nije samo uskraćeno pravo na život, njima je uskraćeno i pravo na smrt. A svima nama je uskraćeno pravo na tugu. Sve to čini i ovaj zločin toliko nečovječnim", kaže suprug nestale.

Sahran Aluš je poginuo još 2015. i bio je vođa skupine Jaiš al Islam. Vjerojatno je barem neko vrijeme bio saveznik islamističke milicije koja je sad na vlasti u Siriji Foto: Getty Images/AFP/A.AlmohibanyGetty Images/AFP/A.Almohibany

Mnogo toga u današnjoj Siriji nije jasno, ali to je i prilika za pravdu koja se ne smije propustiti. Kasem dodaje: "Trebamo mehanizam kojim će građani Sirije saznati istinu i kojim će se postići pravda. Civilno društvo mora sudjelovati u tom procesu. Nakon svih tih godina je najmanje što možemo tražiti da se otkrije što se doista dogodilo."

"Zatvor ovdje nikad nije postojao"

Nova vlast u Siriji je objavila da će istražiti zločine Asadovog režimai kazniti počinitelje ubojstava i mučenja. Ali u ovom ratu su zločine počinili mnogi, uključujući i islamističku miliciju koja je konačno otjerala Asadov režim ili njeni saveznici kao što je barem neko vrijeme bio Jaiš al Islam. O tome do sad nije bilo riječi. Zato i mnogi iz obitelji nestalih strahuju da će ti zločini biti prešućeni.

I u okolici same Doume je otkrivena masovna grobnica. U ovom slučaju je riječ o području koje je bilo pod nadzorom sirijske vojske, Foto: Ugur Yildirim/DIA/IMAGO

Neki od ovih prosvjednika su produžili do ruševine za koju se zna da je bila zatvor upravo milicije Jaiš al Islam. Od betonske višekatnice je ostao samo kostur nakon što je zgradu bombardiralo Asadovo zrakoplovstvo još 2018. Ali i pred tom ruševinom stoji jedno oklopno vozilo i pored njega mladić s dugom bradom.

Čim je vidio prosvjednike, odmah je počeo naređivati: "Nema fotografiranja, inače će imati posla sa mnom". Ne, nikakav zatvor ovdje nikad nije postojao, kaže. Ali kad je izvadio svoj mobitel i počeo nekome javljati što se dešava svim prosvjednicima je postalo neugodno. Jer Jaiš al Islam je još uvijek zakon tu u Doumi.

