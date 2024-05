Gdje je granica američkog oružja u Ukrajini?

I na ministarskom sastanku članica NATO-a u Pragu se raspravljalo o dozvoli Ukrajini upotrijebiti zapadno oružjena ciljeve u samoj Rusiji. Ukrajina već i projektilima domaće proizvodnje napada strateške ciljeve u Rusiji - osim vojnih ciljeva su to i skladišta streljiva, goriva i prometna čvorišta, ali i urbane sredine i to ne samo Belgorod na granici s Ukrajinom. No jedino je Velika Britanija javno objavila kako nema problema ako bi Ukrajinci oružjem dobivenim iz te zemlje napadali i ciljeve u međunarodno priznatim granicama Rusije. Najveći isporučitelj oružja i opreme Ukrajini, Sjedinjene Američke Države, ne želi dopustiti uporabu američkog oružja protiv ciljeva u Rusiji.

Nakon što je i američki ministar vanjskih poslova Antony Blinken uoči dolaska u Prag izjavio kako je Washington "uvijek prilagodio" svoju vojnu pomoć i stanju na bojištu i ponašanju Rusije, američki portal Politico objavljuje naslov "Biden tajno daje Ukrajini dozvolu američkim oružjem napadati unutrašnjost Rusije". Sličan naslov objavljuje i središnji portal vijesti njemačke postaje ARD, Tagesschau: "Američko oružje dozvoljeno i za napade na Rusiju", a zapravo objektivnija od zapadnih medija je čak i ruska novinska agencija TASS koja članak naslovljava "SAD dozvoljava Kijevu korištenje njegovog oružja protiv ciljeva u Rusiji za uzvratnu paljbu" i odmah nakon toga dodaje i službeno priopćenje Pentagona: "Naša politika poštivanja zabrane ATACMS ili dalekometnih napada unutar Rusije se nije promijenila".

Američki ministar vanjskih poslova Antony Blinken uoči dolaska u Prag izjavio kako je Washington "uvijek prilagodio" svoju vojnu pomoć i stanju na bojištu i ponašanju Rusije Foto: Petr David Josek/picture alliance/AP

Moskva prijeti

Tu je najprije riječ o ruskom napadu na Harkiv: taj ukrajinski grad je jedva dvadesetak kilometara udaljen od međunarodno priznate granice s Rusijom i tu nije riječ o strateškom, nego o taktičkom korištenju oružja protiv ruskih snaga u napadu. Ipak, službena Moskva je i ovog četvrtka upozorila Zapad da ne dopušta Ukrajini njihovo oružje koristiti za napade u Rusiji. Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov prijeti kako će "sve to naravno neminovno imati svoje posljedice". Na koncu će "jako štetiti interesima onih država koje kreću putem eskalacije i napetosti", a članice NATO-a i prije svega SAD sa svojim "ratobornim izjavama" namjerno odabiru put u eskalaciju.

Još ovog utorka je i ruski predsjednik Putin upozorio zemlje NATO-a da bi trebale "biti svjesne s čim se igraju" kad govore o napadima na teritorij Rusije. Ako Ukrajina počne koristiti oružje dugog dometa, Rusija će još jednom morati odlučiti o "sanitarnoj zoni" oko svojih granica.

U svemu tome ipak nije mogla izostati niti ruska novinska agencija TASS koja današnji članak naslovljava "Američka zastupnica Bidena zove 'luđakom' zbog njegove dozvole Ukrajini da napadne Rusiju" i citira se komentar na društvenoj mreži ekstremno desno nastrojene republikanske članice američkog Kongresa, Marjorie Taylor Greene. Ona piše kao da je američki predsjednik Kijevu "tajno" dopustio bombardirati i Moskvu: "Biden je tajno dao Ukrajini dozvolu da napada unutrašnjost Rusije američkim oružjem, eskalacija koja nas može dovesti do neposrednog rata s Rusijom. Joe Biden ne samo da je dementan, on je lud! SAD treba tražiti mir, a NE svjetski rat!"

