Gazprom ponovo obustavlja isporuku gasa Njemačkoj

Ruska državna kompanija Gazprom saopštila je da će krajem avgusta na tri dana obustaviti isporuku gasa Njemačkoj kroz gasovod Sjeverni tok 1 koji vodi kroz Baltičko more. Gazprom je sinoć saopštio da gas, zbog radova na održavanju, u Njemačku neće stizati od 31. avgusta do 2. septembra.

U toku ta tri dana trebala bi biti ispitana i remontovana jedina turbina kompresorske stanice Portovaja koja radi. Taj posao bi Rusi trebalo uraditi u saradnji sa stručnjacima iz Siemens Energy-a, čija uprava nije komentarisala najavu Gazproma.

Hoće li obustava biti kratkotrajna?

Povratak na trenutni nivo isporuke nakon servisiranja

Kako je saopšteno iz Gazproma, nakon najavljenih trodnevnih radova na održavanju, 33 miliona kubnih metara prirodnog gasa će se svakodnevno isporučivati S​​jevernim tokom 1 - ako ne bude tehničkih problema. To odgovara 20 posto maksimalne dnevne isporuke, na koju je Rusija prije nekoliko sedmica smanjila dotok, ukazujući na neophodne popravke sistema gasovoda.

Savezno ministarstvo za ekonomiju i zaštitu klime objavilo je da je zaprimilo izvještaj o održavanju. "Pratimo situaciju u bliskoj saradnji sa Saveznom agencijom za mreže. Protok gasa Sjevernim tokom 1 trenutno je nepromijenjen i iznosi 20 posto", navodi se u saopštenju njemačkog ministarstva. Predsjednik Savezne agencije za mreže Klaus Müller dao je sličnu izjavu na Twitteru.

Cijene gasa u Evropi dostižu rekordne vrijednosti

Veliki rast cijena

Najava još jednog prekida isporuke ruskog gasa preko Sjevernog toka 1 dovela je do rasta cijena ovog energenta. Tako je, kao odgovor na najavu Gazproma, na nizozemskom čvorištu TTF-u, referentnom za evropsku energetsku berzu, gas dostigao cijenu od 257, 40 eura po megavat satu - što je do sada najveća cijena do zaključenja dnevnog poslovanja berze.

Cijena gasa je već porasla i tokom dana. Analitičari smatraju da je za povećanja cijena, između ostalog, zaslužna i izjava prvog čovjeka Savezne agencije za mreže Klausa Müllera. On je u intervjuu objavljenom u četvrtak rekao da se teško mogu postići ciljevi za punjenje skladišta gasa koje je postavila njemačka savezna vlada. Planirano je da se skladišta do 1. oktobra napunene 85 posto, a do 1. novembra 95 posto. Postizanje cilja od 85 posto je "već vrlo ambiciozno", a cilj od 1. novembra "teško da možemo postići", rekao je Müller. Najveća cijena gasa zabilježena je 7. marta, ubrzo nakon početka ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine. Tada je gas na evropskoj berzi nakratko koštao čak 345 eura po megavat satu.

fs/ard

