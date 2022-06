Gazprom drastično smanjio isporuke plina Njemačkoj

Ruski energetski koncern Gazprom ponovo smanjuje količinu isporuke plina Njemačkoj kroz gasovod Sjeverni tok 1. Gazprom je najavio da će od četvrtka (16. juna) kroz cjevovod svakog dana biti isporučeno maksimalno 67 miliona kubnih metara plina. Rusko državno preduzeće je još jednom opravdavalo ovaj korak kašnjenjem u radovama na reparaturi gasovoda.

Češka i Austrija su takođe javile da su im se smanjile isporuke gasa iz Rusije.

A Kako je saopštila ruska ambasada u EU, u četvrtak u podne, isporuka gasa gasovodom Sjeverni tok 1 mogla bi da bude obustavljena zbog problema sa remontom - prenosi agencija RIA.

Iz njemačke Savezne agencije za mreže izrazili su zabrinutost i postupke Moskve okarakterisali "tehnički neopravdanim". Gazprom je još u utorak najavio da će smanjiti ranije planiranu dnevnu količinu isporuke za oko 40 odsto, sa 167 miliona na 100 miliona kubnih metara gasa i ukazao na kašnjenje u remontu gasnih kompresora. No, najnovije smanjenje na 67 miliona kubnih metara predstavlja redukciju od oko 60 posto u roku dva dana.

Rusija podstiče neizvjesnost i podiže cijene gasa

"Znak upozorenja"

Činjenica da Gazprom sada smanjuje isporuke kroz Sjeverni tok 1 na oko 40 posto je signal upozorenja, smatra predsjednik Savezne agencije za mreže Klaus Müller. "Nažalost, Rusija podstiče neizvjesnost i podiže cijene gasa", rekao je on za Rheinische Post.

Ukoliko bi Gazprom sedmicama isporučivao samo 40 posto kroz Sjeverni tok 1, Njemačka bi imala problem, rekao je Müller: "To bi našu situaciju značajno pogoršalo. Možda bismo to mogli izdržati preko ljeta, jer je sezona grijanja završena. Međutim, mi sada moramo napuniti rezervoare da prebrodimo zimu - također ruskim gasom."

Na pitanje da li postoji strah da je Rusija ozbiljna po pitanju obustavljanja isporuke gasa, Müller je odgovorio: "Do sada je ruska strana isticala da želi nastaviti s prodajom plina Njemačkoj. Ali ne možemo ništa isključiti."

Kakve su namjere Vladimira Putina i predstavnika ruskih energestkih koncerna?

Predlaže se snižavanje minimalne temperature

Müller je rekao da se sada mora povećati pritisak na privatna domaćinstva i kompanije da štede plin. "U zakonu o stanarinama postoje specifikacije prema kojima oni koji iznajmljuju nekretnine moraju prilagoditi sistem grijanja tokom grijne sezone tako da se postigne minimalna temperatura između 20 i 22 stepena Celzijusa. Država bi mogla privremeno smanjiti te vrijednosti u propisima za grijanje za stanodavce. O tome razgovaramo sa političarima." . Važno je, kako kaže, uštedjeti što je moguće više plina kako bi se prošlo kroz predstojeću zimu.

Kompanije bonusima, ističe, treba ohrabriti da štede gas: "Želimo da uspostavimo mehanizme da bonusom nagradimo kompanije koje dobrovoljno odstupe od gasnih kvota. Uvijek je bolje ako se prilagođavanja vrše putem nagrada nego dirigovanim normama", pojašnjava Müller.

Klaus Müller - predsjednik Savezne agencije za mreže

Prvi čovjek Savezne agencije za mreže očekuje nastavak rasta cijena gasa i značajna dodatna plaćanja: "Cijene gasa za privatna domaćinstva su se već višestruko povećale u odnosu na period prije rata u Ukrajini. Podstanare može čekati gadno iznenađenje kada dospiju zahtjevi za visoke dodatne uplate. Oni mogu iznositi više od hiljadu eura, zemljom će proći šokantni talasi, banke će pojačati svoje poslovanje ratama kredita, posrnulim kompanijama prijeti nelikvidnost."

Prema podacima udruženja za zaštitu potrošača i udruženja stanara, dobavljači energije već prenose nagli porast troškova na potrošače. "Mnogi trenutno doživljavaju enormno povećanje cijena nafte, plina i električne energije", izjavila je Melanie Weber-Moritz, direktorica njemačkog Saveznog udruženja stanara za "Neue Osnabrücker Zeitung". Val poskupljenja stiže do domaćinstava, kaže Udo Sieverding iz Centra za savjetovanje potrošača NRW-a. Komunalna preduzeća su također povećala cijene plina za 100 posto i više u nekim slučajevima.“Prema našim saznanjima, mnogi se suočavaju sa efektom rasta kirija“, ističe Sieverding, koji je pozvao antimonopolske vlasti da istraže poslovanje komunalnih preduzeća „kako bi tako poslale signale industriji za umjereno povećavanje cijena“.

Robert Habeck - njemački savezni ministar ekonomije

Habeck: Rusija namjerava izazvatii podjele

I prema ocjeni saveznog ministra ekonomije Roberta Habecka, Rusija smanjenjem isporuke želi podstaći nemire. "To je očigledno strategija za stvaranje neizvjesnosti i povećanje cijena", rekao je političar Zelenih. Trenutno se gas može nabaviti na tržištu, ali po visokim cijenama. Habeck je pak rekao i da je "sigurnost snabdijevanja zagarantovana" te dodao da su kapaciteti skladišta gasa u Njemačkoj u skorije vrijeme bila oko 56 posto napunjena.

Habeck je ponovo pozvao na uštedu energije. U videu koji je distribuiran putem Twittera zahvalio je stanovništvu i kompanijama na dosadašnjem trudu. Istovremeno, On je apelovao na uštedu energije: "Sada je vrijeme za to. Svaki kilovat sat pomaže u ovoj situaciji." Situacija je ozbiljna, dodao je, ali ne ugrožava sigurnost snabdijevanja Njemačke. Habeck je upozorio: "Moramo biti na oprezu i nastaviti da radimo koncentrisano. Prije svega, ne smijemo dozvoliti da dođe do podjela. Jer to je ono što Putin namjerava izazvati."

fs/tagesschau

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu