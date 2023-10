Gaza: Nada da će pomoć stići

Skoro dvije nedelje nakon terorističkog napada na Izrael od strane radikalnog islamističkog Hamasa, više od dva miliona ljudi u Pojasu Gaze još uvijek čekaju hitno potrebnu humanitarnu pomoć. Sve nedostaje: čista voda, hrana, lijekovi, smještaj...

- pročitajte još: Egipat će dozvoliti isporuku pomoći Gazi

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) govori o „katastrofalnim uslovima“. Ali nisu samo humanitarne organizacije te koje zvone na uzbunu, već se nedavno povećao i politički pritisak da se otvori granični prelaz Rafa. To je jedini prelaz iz Egipta u Pojas Gaze. Kamioni sa tonama humanitarne robe danima čekaju da pređu granicu.

Nakon što je Izrael konačno pristao da, pod određenim uslovima otvori prolaz za humanitarnu pomoć, izgledalo je da je sve riješeno. Ali, putevi su oštećeni nakon izraelskih vazdušnih udara. Sada ih treba popraviti kako bi prvi kamioni mogli da krenu.

Kamioni za Gazu Foto: REUTERS

Otvaranje ovog petka?

O planiranom otvaranju prelaza u Rafi izvijestio je egipatski državni TV kanal Al Kahera News. „Nadamo se da će doći do otvaranja prelaza sutra", rekao je šef SZO Tedros Adhanom Gebrejesus (Tedros Adhanom Ghebreyesus). Istovremeno je upozorio: „Ali na osnovu iskustava posljednjih dana, zabrinuti smo i da li će do toga doći.“

Nema pomoći za Hamas

Otvaranje Rafe dogovorili su američki predsjednik Džo Bajden i predsjednik Egipta Abdel Fatah al Sisi. Prema riječima američkog predsjednika, 20 kamiona će u početku biti dozvoljeno da uđu u pojas Gaze. „Želimo da pošaljemo što je moguće više kamiona", rekao je Bajden na povratku iz posjete Izraelu. Istovremeno je upozorio: „Ako Hamas konfiskuje zalihe ili ih ne pusti da prođu, onda će tome biti kraj“. Izrael je takođe postavio uslov da pomoć ne stigne do Hamasa.

- pročitajte još: Scholzova i Bidenova krizna diplomatija na Bliskom istoku

Međutim, isporuka pomoći stanovništvu u Pojasu Gaze ne bi trebalo da počne sa izraelske teritorije sve dok Hamas, koji tamo vlada, ne oslobodi svih oko 200 talaca kidnapovanih iz Izraela, saopštila je izraelska vlada.

Protest u Tel Avivu rodbine otetih Foto: Tania Kraemer/DW

U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila sa vazdušnim udarima na Pojas Gaze. Bombardovanje i zatvaranje pojasa Gaze odgovor su Izraela na veliki napad Hamasa 7. oktobra, u kojem je ubijeno oko 1.400 ljudi, a više od 200 kidnapovano, uključujući nekoliko Nijemaca. Prema lokalnim vlastima Hamasa, više od 3.785 ljudi je do sada ubijeno u Pojasu Gaze, piše Tagesschau.

Istovremeno sa bombardovanjem i zatvaranjem palestinske teritorije, Izrael je takođe zaustavio isporuku goriva, hrane i vode. Humanitarne organizacije upozoravaju na humanitarnu katastrofu. Egipat i Jordan pozvali su na „momentalni“ kraj blokiranja Pojasa Gaze i govorili o „kolektivnom kažnjavanju" Palestinaca koji tamo žive.

Izrael nastavlja s vazdušnim napadima na palestinske oblasti Foto: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Njemačka povećava pomoć

Ministarka spoljnih poslova Njemačke Analena Berbok (Annalena Baerbock) opisala je humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze kao „katastrofalnu”. Ona je najavila da će Njemačka povećati podršku stradalom civilnom stanovništvu u Pojasu Gaze hitnom humanitarnom pomoći vrijednom 50 miliona evra.

Novac će biti iskorišćen za podršku međunarodnim organizacijama kao što su Svjetski program za hranu, Dječji fond UN UNICEF i, prije svega, Palestinska humanitarna agencija Ujedinjenih nacija (UNRWA), rekla je ona u Amanu. Riječ je o pomoći „Palestincima koji su takođe bili žrtve ovog terorističkog napada Hamasa", rekla je Berbok.

Istovremeno, šef palestinske humanitarne organizacije UNRWA diže uzbunu. Apeli Filipa Lazarinija (Philippe Lazzarinis) odražavaju očaj oko dva i po miliona ljudi zatvorenih u Gazi. „Dok pričam s vama, u Pojasu Gaze ponestaje vode", kaže on. „Nema struje. Gaza se guši i čini se da je svijet izgubio ljudskost.“

Otkako je Izrael na brutalne terorističke napade Hamasa odgovorio vazdušnim napadima na tu oblast, milion Palestinaca je pobjeglo iz sjeverne Gaze u južni dio zemlje. Najmanje 400.000 ljudi traži zaštitu u školama i bolnicama UNRWA. Ova organizacija je jedna od njihovih posljednjih linija snabdijevanja. Ali i UNRWA je na izmaku, upozorava švajcarac Lazarini. „Sada smo na ivici kolapsa.“

Neke prostorije UNRWA zloupotrebljava Hamas Foto: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Spremnost nekih donatora je klimava

Dok zalihe pomoći izostaju u Pojasu Gaze, sve je više skeptičnih donatora. Takođe zbog toga što pomoć za civile stiže i do Hamasa, kaže stručnjak za terorizam Metju Levit (Matthew Levitt) iz Vašingtonskog trusta mozgova Instituta za bliskoistočnu politiku.

UN-ova agencija je više puta osuđivala to što Hamas zloupotrebljava njihove prostorije, kaže Levit. „Oni skladište rakete u školama, i to ne jednom ili dva puta. Oni to jednostavno rade.”

Humanitarna organizacija sa 30.000 zaposlenih ima godišnji budžet od oko milijardu i po evra. Njemačka je drugi najveći donator poslije SAD i dala je ukupno oko 200 miliona evra u 2022. Bilo je nedostataka u finansiranju i prije nove eskalacije sukoba. Vlada tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trampa privremeno je smanjila milionsku pomoć UNRWA.

Ovo je takođe urađeno da bi se izvršio politički pritisak, kaže posmatrač UN Ričard Gouan (Richard Gowan) iz trusta mozgova Krizna grupa. „Ovo je još jedan razlog za tenzije između Palestinaca i Izraelaca. Ali i zemlje poput Kine takođe bi mogle da plate mnogo više za UNRWA kada bi željele.“ Uprkos svim opravdanim kritikama, Gouan kaže: "Ne postoji alternativa ovoj humanitarnoj organizaciji".

U Gazi čeka 13.000 zaposlenih UNRWA

Eksperti se takođe slažu: ako se trenutni sukob u nekom trenutku ponovo smiri, potreba za humanitarnom pomoći u Pojasu Gaze biće posebno velika. Agencija UN za pomoć će postati još važnija nego što je sada. Ali prvo, oko 13.000 zaposlenih UNRWA-e koji su drže pod vatrom u zatvorenom Pojasu Gaze treba da se ojača, kaže portparolka humanitarne agencije Džulijet Touma (Juillette Touma).

Ljudima u Gazi nedostaje svega Foto: Ashraf Amra/AA/picture alliance

Većina ovih zaposlenih su i sami palestinske izbjeglice. Najmanje 14 njih je već izgubilo život: učitelji, vozači, inženjeri - neki su poginuli u napadima zajedno sa čitavim porodicama. Drugi su samo htjeli da odu, kaže Touma: "Uplašeni su. Umorni su. I mole nas: Vadite nas iz ovog pakla!"

tagesschau.de/ss

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu