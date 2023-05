Gastronom i kokain

Specijalna policijska jedinica je 3. maja 2023. godine u četiri sata ujutro uhapsila Maurizija C. On je jedan od 27 osumnjičenih koje su istražitelji uhapsili u Njemačkoj u sklopu globalne operacije kodnog naziva "Eureka". Osim njegovog stana, pretresene su i prostorije njegovih lokala u centru Erfurta.

U fokusu ove akcije su navodni članovi kalabrijske mafije Ndrangheta i osumnjičene osobe iz njihovog okruženja. Oni su navodno u velikom stilu organizovali poslove s kokainom i oprali milione eura samo u Njemačkoj, na primjer kroz restorane ili autopraonice.

Poznati ugostitelj u Erfurtu

C., koji već 25 godina živi u saveznoj pokrajini Thüringen, poznati je ugostitelj u Erfurtu. U njegovom restoranu, koji se nalazi nedaleko od sjedišta pokrajinske vlade, gosti su bile mnoge poznate ličnosti i lokalni političari. C. je porijeklom iz San Lucea, malog sela u podnožju planine Aspromonte, koje se smatra jednim od bastiona Ndranghete. Istražitelji ga povezuju sa porodicom Strangio, poznatom po nadimku Fracascia, kojoj pripada i više glavnih osumnjičenih u akciji Eureka.

Erfurt Foto: Dirk Rueter/Zoonar/picture alliance

Za erfurtskog ugostitelja je Javno tužilaštva u Reggio Calabriji izdalo nalog za hapšenje. Istražitelji vjeruju da bi on mogao biti povezan sa još 10 osumnjičenih u vezi posla sa kokainom, koji je očigledno propao. Navodi se da je među osumnjičenima i nekoliko njegovih rođaka. C. je, kako se smatra, učestvovao u finansiranju tog posla.

Povodom tih optužbi se njegov advokat Matthias Ready nije želio očitovati novinarima MDR-a i "Frankfurter Allgemeine Zeitunga" (FAZ). On je istakao da on i njegov klijent još nisu imali pristup dosijeima.

Putevi kokaina

Kokain je, kako se pretpostavlja, iz Ekvadora poslan u Australiju. To proizilazi iz italijanskog naloga za hapšenje, u čiji sadržaj su MDR i FAZ imali uvid. Australija slovi za zlatni rudnik za trgovce kokainom. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, gram kokaina se u toj zemlji može prodati za oko 219 eura. Ista količina, poređenja radi, u Evropi u prosjeku košta 76 eura.

Kako su istražitelji uspjeli da rekonstruišu iz konverzacije sa kriptovanim mobilnim telefonima provajdera SkyECC, dogovor oko tog posla je tekao otprilike ovako: u junu 2020., kriminalci iz Australije su navodno dali jednom rođaku Maurizija C. ponudu da uđe u posao sa kokainom. U junu 2020. C.-ov rođak je napisao jednom od saučesnika: "Ako želimo da učestvujemo, moramo poslati novac".

Narudžba od 20 kilograma kokaina

Takođe je predložio koliko bi mogli kupiti: oko 20 kilograma kokaina po cijeni od 6.500 dolara po kilogramu, plus troškovi dostave - ukupno 132.000 dolara. Zapravo, grupa oko C.-ovog rođaka krajem juna poslala je 175.000 dolara u Ekvador. Još 370.000 dolara poslano je u saradnji sa drugim osumnjičenim kriminalcima u avgustu kada su iz Australije dobili signal da postoji potencijal za uvoz još veće pošiljke.

Veze sa zloglasnom Ndranghetom Foto: ROPI/picture alliance

Ali odjednom, činilo se kao da je raj posao krenuo po zlu. Jer krajem ljeta 2020. grupa je postala nestrpljiva. Očigledno je bilo pritužbi da u Ekvadoru leži "pola miliona", ali niko ništa konkretno nije znao. Kroz razgovore, istražiteljima je postalo jasno da grupa uz sebe vjerovatno ima nekog od dužnosnika u Australiji, koga je optužila da nije uspio pokrenuti posao s kokainom.

Šurjak ga uveo u posao

Prema istražiteljima, taj čovjek je šurjak Maurizija C. - i navodno ga je on uveo u grupaciju. Zato su ostali očito očekivali da će C. uskočiti umjesto svog šurjaka i vratiti novac koji je bio namijenjen za posao. U jednom chatu je pisalo: "Onaj iz restorana treba zavući ruke u džepove i platiti".

U stvari, grupacija je poslala Michelea M. u Erfurt početkom decembra. On je nećak Maurizija C. i živi u Bavarskoj. Također se sumnjiči da je umiješan u posao sa kokainom. Istražitelji ga terete i da je, između ostalog, prao ilegalno stečena sredstva preko tri autopraonice u Minhenu.

Prisluškivanje razgovora

Stigavši ​​u Erfurt, M. je posjetio svog ujaka Maurizija C. u njegovom restoranu. Dao mu je kripto telefon kako bi mogao komunicirati sa jednim članom grupe. Ostaje nejasno da li je i šta napisao, jer su poruke kasnije izbrisane.

Ali istražitelji su očigledno uspjeli tajnim prisluškivanjem saznati kako ga je supruga M. nakon posjete restoranu pitala koliko mu je ujak dao. "Četiri", odgovara M., a istražitelji sumnjaju da se misli na 4.000 eura. Kako se sve završilo ostaje nejasno.

Ime Maurizia C. se 2008. godine pojavilo u izvještaju Savezne kriminalističke policije (BKA), u kome se ispituju aktivnosti Ndranghete u Njemačkoj Foto: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Već dvije decenije u fokusu istražitelja

"Eureka" nije prvi slučaj u kome se pojavljuje ime Maurizija C. Prije 20 godina u Thüringenu je počela velika istraga protiv mafije pod kodnim imenom "Fido". Slučaj se odnosio na trgovinu drogom i pranje novca. Ali samo dvije godine nakon početka istrage, sve operativne aktivnosti su obustavljene pod okolnostima koje do danas nisu razjašnjene.

Sudeći po podacima iz dosjea, Maurizio C. se nekoliko puta pojavljuje u najbližem okruženju glavnih osumnjičenika. Njegovo ime se 2008. godine pojavilo u izvještaju Savezne kriminalističke policije (BKA), u kome se ispituju aktivnosti Ndranghete u Njemačkoj godinu dana nakon mafijaških ubistava u Duisburgu.

Osuđivan zbog utaje poreza

C. je 2014. zbog utaje poreza od strane okružnog suda u Erfurtu osuđen na devet mjeseci zatvora uslovno. Navodi se da je manipulisao fiskalnim kasama u italijanskim restoranima u Erfurtu, Weimaru i Leipzigu. Četiri godine kasnije, BKA je ponovo u fokusu imala Maurizia C.

Prema informacijama MDR-a i FAZ-a, protiv njega su vođene istrage o pranju novca, a istražitelji su ga očito sumnjičili i u slučaju "Eureka" da je prao nezakonito stečena sredstva. Ta sumnja pak nije bila dovoljno potkrijepljena. C. se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru u Thüringenu.

