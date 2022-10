Gas iz Francuske počeo da stiže u Njemačku

Francuska je počela isporuke gasa Njemačkoj 13. oktobra. U četvrtak u 6 sati ujutru gas je prvi put krenuo iz Francuske u Njemačku preko pograničnog grada Medelshajma, saopštio je francuski operater gasne mreže GRTgaz. Isprva će tako stizati 31 gigavat sata dnevno.

Koliko će gasa tako dolaziti u Njemačku zavisi i od toga koliko pojedini njemački kupci naručuju. U principu, dogovoreno je da ubuduće iz Francuske ka Njemačkoj teče do 100 gigavat sati dnevno. U zavisnosti od sezone, to odgovara dva do pet odsto potrošnje u Njemačkoj.

Francuski predsjednik Emanuel Makron i kancelar Olaf Šolc dogovorili su se početkom septembra ovu energtesku saradnju za narednu zimu. Francuska će izvoziti gas u Njemačku a zauzvrat dobijati struju - ako to zimi bude neophodno. U susjednoj Francuskoj trenutno je u pogonu samo 30 od ukupno 56 nuklearnih reaktora zbog radova na održavanju i tehničkih problema.

Kako funkcioniše ova razmjena?

Za isporuku se koristi gasovod kojim je gas - uključujući i onaj iz Rusije ranije tekao u suprotnom smjeru. To je dio centralnoevropskog gasovoda Megal, koji ide preko južne Njemačke ka Češkoj. Pošto je gasovod prvobitno bio namijenjen isključivo za isporuku gasa iz Njemačke u Francusku, prvo je trebalo izvršiti određene tehničke pripreme.

Sa strujom je, pak, bilo lakše: dvije zemlje su već duže vrijeme povezane evropskom mrežom. Već ovog ljeta Njemačka je tako isporučila svoj višak električne energije.

Puna skladišta - to je potrošeno za dva zimska mjeseca

U međuvremenu, uprkos nedostatku isporuka iz Rusije, punjenje njemačkih skladišta gasa napreduje. Kako je 11. oktobra objavio Operater evropske gasne infrastrukture (GIE), nivo je sada 94,97 odsto. Prema saveznoj uredbi, do 1. novembra sva skladišta u prosjeku moraju biti popunjena 95 odsto.

Međutim, puna skladišta gasa su dovoljna samo za oko dva zimska mjeseca. Stoga, prema Saveznoj agenciji za mreže - uvoz tečnog gasa i štednja energije ostaju na dnevnom redu.

Rusija ponudila da isporučje gas - Njemačka odbila

Rusija je spremna da obnovi isporuke gasa, rekao je Vladimir Putin u srijedu na nastupu na Ruskoj energetskoj nedjelji u Moskvi. Gasovod Sjeverni tok 2 je i dalje upotrebljiv: „Morate samo da otvorite slavinu", rekao je on.

Govoreći na istom forumu, šef Gazproma Aleksej Miler rekao je da s obzirom na postojeće kapaciteta za skladištenje gasa „nema garancije" da će Evropa preživjeti zimu.

Međutim, njemačka vlada je ponovo jasno stavila do znanja da isporuka gasa Sjevernim tokom 2 - ne dolazi u obzir. Na pitanje da li je Sjeverni tok 2 isključen kao opcija, zamjenica portparola vlade Kristijane Hofman je u srijedu rekla:

„Da. Bez obzira na moguću sabotažu dva gasovoda, morali smo da konstatujemo da Rusija više nije pouzdan snabdjevač energijom". Ona je istakla da je gas prestao da protiče Sjevernim tokom 1 prije nego što je oštećen. Sjeverni tok 2 nikada nije pušten u rad jer je Njemačka odustala od dozvole nakon ruske invazije na Ukrajinu.

U toku je istraga

Nakon eksplozija krajem septembra otkrivena su velika oštećenja na dvije cijevi Sjevernog toka 1 i jednoj cijevi Sjevernog toka 2 u Baltičkom moru. Prema dosadašnjim saznanjima, dogodile su se najmanje dvije detonacije koje su dovele do četiri curenja.

Aleksej Miler je rekao da će popravke oštećenih gasovoda trajati najmanje godinu dana.

Njemačka je je pokrenula istragu u vezi sa eksplozijama, i upravo je zavšila sa snimanjem lica mjesta, Švedska i Danska su to već učinile, ali rezultati nisu poznati. Rusiji nije dozovljeno da bude uključena i istragu, što je naišlo na kritiku Kremlja.

A Putin je ponovo optužio SAD za sabotiranje gasovoda Sjeverni tok 1 i 2. Ukrajina, Poljska i SAD imaju koristi od ovog čina „međunarodnog terorizma", tvrdio je on.

Putin je takođe optužio zapadne zemlje da ignorišu jednostavne ekonomske zakone i time ugrožavaju globalno energetsko tržište. Nametnute spot cijene i dogovorena gornja granica cijene gasa sada stavljaju Evropu pod pritisak - cijene će ostati visoke, a to pokreće inflaciju.

Umjesto Baltičkog mora - Crno More

„Mogli bismo da prebacimo ispuruke predviđene da idu po dnu Baltičkog mora u region Crnog mora, i tako stvorimo glavne rutu za isporuku našeg prirodnog gasa u Evropu preko Turske", predložio je Putin Redžepu Tajipu Erdoganu u Astani, na bilaterlanom susretu tokom međunaordne Konferencije o saradnji i mjerama za izgradnju povjerenja u Aziji.

Osim toga, u Turskoj bi mogla da se uspostavi berza gasa za određivanje cijena, rekao je takođe Putin, prenosi interfaks.

Rusija je najveći izvoznik prirodnog gasa u svijetu i drugi najveći izvoznik nafte, poslije Saudijske Arabije.

