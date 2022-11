G20 oštro o ruskom napadu na Ukrajinu

U prijedlogu završne izjave, koju je na uvid dobila agencija Reuters, predlaže se oštra kritika. „Većina članica je najoštrije osudila rat u Ukrajini i naglasila da je on izazvao neizmjerne patnje ljudi te zaoštrio postojeće slabe točke svjetskoga gospodarstva", stoji u tekstu koji bi trebao biti prihvaćen sutra na susretu predsjednika država i vlada 20 najrazvijenijih industrijskih zemalja i zemalja na pragu industrijalizacije. Dvodnevna konferencija pod predsjedanjem Indonezije održava se na indonezijskom otoku Baliju. Najrazvijenije industrijske zemlje trebale bi se osim toga obvezati na pridržavanje cilja o ograničavanju zagrijavanja Zemljine atmosfere na 1,5 stupanj te na slobodnu trgovinu u svijetu.

Dvodnevni susret skupine G20 zasjenila je ruska agresija na Ukrajinu, koja je započela 24. veljače ove godine. Njemački savezni kancelar Olaf Scholz je već prije susreta rekao da se o tom ratu mora govoriti na susretu skupine G20. On je sudjelovao na dva kruga razgovora te priopćio da se uvijek iznova govorilo o ruskom ratu u Ukrajini. Nazire se da će skupina G20 jasno dati do znanja da ovaj rat nije prihvatljiv, rekao je Scholz. Osim toga G20 namjerava jasno poručiti da upotreba atomskog oružja ne dolazi u obzir, rekao je Scholz. „Nazire se konsenzus oko toga", rekao je Scholz dodavši da je to velik napredak, jer se na početku ruskog rata u Ukrajini to nije moglo očekivati. Savezni kancelar je uz to naglasio da je zadovoljan dosadašnjim tijekom susreta „unatoč zabrinjavajućim okolnostima" zbog rata u Ukrajini.

PredsJednici Biden i Xi uoči summita G20

Sigurnosna pitanja utječu na svjetsko gospodarstvo

Na susretu sudjeluju i američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping, koji su se prije toga odvojeno susreli i razgovarali tri sata. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije došao nego je poslao svog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. On je bio nazočan u dvorani i kad se video-vezom uključio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je zahtijevao zaustavljanje rata.

Hoće li prijedlog završne izjave sutra biti prihvaćen u ovom obliku još nije sigurno, zbog otpora Rusije, napominju europski diplomati. Za svaki slučaj se u tekstu kaže: „Bilo je drukčijih gledišta i različitih ocjena situacije i sankcija. Mi priznajemo da G20 nije forum za rješavanje sigurnosnih pitanja, ali uočavamo da sigurnosna pitanja mogu imati velik utjecaj na svjetsko gospodarstvo." Izričito se naglašava da korištenje atomskog oružja nije prihvatljivo, oko čega postoji konsenzus, kako je izvijestio njemački savezni kancelar Olaf Scholz.

U prijedlogu završne izjave se ukazuje na to da je velika većina članica UN-a već osudila ruski napad na Ukrajinu. Osim toga se u prijedlogu završne izjave zahtijeva „potpuno i bezuvjetno povlačenje s ukrajinskog teritorija". Američki predstavnik je rekao da Sjedinjene Države očekuju da G20 osudi ruski rat u Ukrajini i njegov utjecaj na svjetsko gospodarstvo.

Umjesto Putina stigao Lavrov

Krhko svjetsko gospodarstvo, zabrinutost zbog velikog zaduženja

U prijedlogu završne izjave se ukazuje da rat u Ukrajini ograničava gospodarski rast u cijelom svijetu, da potiče inflaciju, prekida lance opskrbe, pojačava nesigurnost opskrbe energentima i hranom i povećava rizike za financijsku stabilnost. „Najdjelotvornije sredstvo za oporavak svjetskoga gospodarstva je kraj ruskoga rata protiv Ukrajine", izjavio je Scholz. Pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne koristi glad kao oružje. Pad cijena hrane nakon ponovnog pokretanja izvoza žitarica iz Ukrajine pokazuje da je rat odgovoran za turbulencije cijena na svjetskim tržištima, rekao je savezni kancelar.

Skupina G20 je izrazila zabrinutost zbog visokog zaduženja zemalja u razvoju i zemalja na pragu industrijalizacije. „Zabrinuti smo zbog pogoršanja situacije sa zaduženjem u nekim ugroženim zemljama", kaže se u prijedlogu završne izjave. Iako se Kinu ne spominje izričito, u prijedlogu izjave se kaže da bi svi službeni i privatni bilateralni vjerovnici trebali surađivati. Osim toga se zahtijeva veću transparentnost, koja bi vrijedila i za privatne i za državne vjerovnike. Pozadina ove zabrinutosti je činjenica da je Kina preko vlade, pokrajina i privatnih tvrtki dala divovske kredite u međuvremenu prezaduženim zemljama u razvoju, a da ni sama nema pregled o obujmu kredita.

Skupina G20 se osim toga u prijedlogu završne izjave zalaže za slobodnu trgovinu u svijetu i suradnju, kako lanci opskrbe ne bi bili prekidani i ako ne bi dolazilo do prekida trgovine. Uz to bi središnje banke zemalja skupine G20 trebale svoj rad usredotočiti na borbu protiv velike inflacije.

