Fudbaler Bajerna neće da se vakciniše – za sada?

Jošua Kimih potvrdio je u subotu za sportski TV-kanal „Skaj“ da još nije vakcinisan protiv kovida 19. Njemački reprezentativac i fudbaler Bajerna iz Minhena dodao je i da „postoji velika mogućnost“ da će se vakcinisati u budućnosti, ali da on lično po tom pitanju ima još „nekoliko nedoumica“, posebno zbog „nedostatka dugoročnih studija“.

Kimih (26) se ujedno ogradio od „negatora korone ili protivnika vakcinacije“, ali, kaže, postoje ljudi koji su iz raznih razloga zabrinuti. „Treba poštovati i to, posebno ako se pridržavate mjera“. Fudbaler još kaže da je šteta što se o toj temi govori samo kroz prizmu „vakcinisani ili nevakcinisani“.

Strah od dugoročnih posljedica

Imunolog Karsten Vacl ukazuje da mnogi pogrešno shvataju šta su to dugoročne posljedice vakcinacije i da taj "nesporazum" uporno opstaje.

Neželjeni efekti, naglašava Vacl, uvijek se javljaju u roku od nekoliko nedjelja nakon vakcinacije, a nakon toga, imunološka reakcija je potpuna i sadržaj vakcine više nije u organizmu.

„Mnogi očigledno pod dugoročnim posljedicama podrazumijevaju to da će se, ako danas budu vakcinisani, neželjeni efekti pojaviti sljedeće godine. To ne postoji! Nikada se do sada nije desilo i neće se desiti ni sa vakcinom protiv kovida 19“, objasnio je Vacl u izjavi za agenciju dpa.

S druge strane, pod dugoročnim efektima vakcinacije podrazumijevaju se neželjeni efekti „koji su toliko rijetki da su ponekad potrebne godine da se dovedu u vezu sa vakcinacijom“.

Velika prednost vakcine protiv korona-virusa je to „što smo je za kratko vrijeme upotrebili na mnogo ljudi“, kaže imunolog. U Njemačkoj je dato više od 100 miliona doza, a širom svijeta više od šest milijardi. Već su dakle poznati mogući i rijetki neželjeni efekti, kao što su tromboza velkih moždanih vena ili miokarditis - upala srčanog mišića.

Karsten Vacl: Neželjeni efekti uvijek se javljaju nekoliko nedjelja nakon vakcinacije, a ne sljedeće godine

„Da smo davali samo deset miliona vakcina godišnje, onda bismo možda te nuspojave uočili mnogo kasnije“, rekao je Vacl i naglasio: „Ako ništa drugo, rijetki neželjeni efekti vakcina protiv kovida već sada su bolje istraženi od nekih drugih vrsta cjepiva."

Tomas Miler: Bolje bi bilo da se vakcinisao

Priču o Jošui Kimihu pokrenuo je njemački tabloid „Bild“ koji je objavio da je među igračima Bajerna šest nevakcinisanih – to ujedno Znači i da je stopa vakcinacije u minhenskoj ekipi veća od 80 odsto.

Kimih je prvi od njih koji je potvrdio da se nije vakcinisao, ali zbog toga ne mora da strahuje da neće igrati u timu Bajerna ili u reprezentaciji. Klub ne može da natjera svoje zvijezde na tako nešto, a ni FIFA ni UEFA nisu uveli obavezu vakcinisanja.

Zamjenik kapitena Bajerna Tomas Miler rekao je da je za njega, „kao prijatelja“, odluka Kimiha „apsolutno prihvatljiva“. Ali, kao „saigrač“, a s obzirom na situaciju, vakcinacija bi, kaže, bila bolja. „Ipak, morate da pokušate da to nekako poštujete. Ovdje je riječ o tankoj liniji, o etičkoj, moralnoj diskusiji“, rekao je 32-godišnji fudbaler.

Ljekar njemačke reprezentacije Tim Mejer, zagovornik je vakcinacije: „Prema trenutnim naučnim saznanjima, zaštitni efekat vakcinacije protiv teškog toga bolesti je odličan“, rekao je nedavno Mejer.

Oglasio se i sportski direktor Bajerna Hasan Salihamidžić: „Fudbalski klub Bajern, a i ja lično, preporučujemo vakcinaciju, kako bi se, između ostalog, svima omogućio normalniji život.“

Nevakcinisani fudbaleri tokom treninga, utakmica i putovanja moraju dva puta nedjeljno da se testiraju PCR-testom ili svakoga dana brzim, antigen-testovima. U slučaju infekcije, oni bi generalno morali da ostanu u karantinu duži vremenski period.

Tomas Miler: Prihvatam, ali bolje da se vakcinisao

Fudbaleri bi trebalo da budu primjer

Stav Jošue Kimiha nailazi i na kritike među političarima, stručnjacima, pa i fudbalerima. „Nije dobro što nije vakcinisan“, rekao je stručnjak njemačkih socijaldemokrata (SPD) za zdravstvo Karl Lauterbah, „Bilo bi najbolje da se ljudi na vakcinaciju odlučuju bez pritiska. Ovo je odluka Jošue Kimiha i nije nam dozvoljeno da vršimo pritisak, ali mnogo bi značilo ako bi se on vakcinisao, to bi imalo ogroman simbolički efekat“.

Slično razmišlja i dugogodišnji šef Bajerna Karl-Hajnc Rumenige: „Bolje bi bilo da je on, koji je mnogima uzor, vakcinisan. Uvjeren sam, a on je to i najavio, da će možda biti uskoro vakcinisan“.

Sportski direktor Bajera iz Leverkuzena Simon Rolfes takođe podsjeća na to da su fudbaleri mnogima uzor. „Svi mi, i tim i stručni štab, smo ili vakcinisani ili smo preležali koronu“, rekao je bivši njemački reprezentativac. „Za solidarnost u društvu važno je da igrači budu primjer, i zbog toga smo o tome s njima mnogo razgovarali."

