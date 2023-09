Francuska povlači vojsku iz Nigera

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nakon državnog udara u Nigeru najavio da će Pariz okončati vojnu suradnju s tom zemljom, odnosno da će povući svog veleposlanika iz Niameya. Francuski vojnici koji su stacionirani u Nigeru trebali bi se kompletno povući do kraja ove godine, rekao je Macron u intervjuu za televizijske postaje TF1 i France 2.

Francuska u ovom trenutku ima oko 1.500 vojnika u Nigeru. Pariz je do sada u više navrata odbacivao zahtjeve vojne hunte da povuče svoje vojne snage, odnosno veleposlanika. Pritom su francuske vlasti taj potez opravdavale činjenicom da Pariz službeno ne priznaje pučiste kao legitimnu vlast.

Težak udarac politici prema Africi

Povlačenje je težak udarac za francusku politiku u Africi. Ovaj potez se događa nakon što su već prošle godine Francuzi povukli i svoje trupe iz susjednih zemalja Malija i Burkine Faso, i to nakon pokušaja puča u njima. Francuska je zbog zahtjeva afričkih državnih šefova stacionirala nekoliko tisuća svojih vojnika u sahelskoj zoni. Cilj te misije je bila borba protiv džihadističkih skupina.

Napetosti između Francuske i Nigera, bivše francuske kolonije, proteklih su tjedana osjetno porasle. U intervjuu za TF1 i France 2, Macron je rekao da je razgovarao sa svrgnutim predsjednikom Mohamedom Bazoumom, te da mu je poručio kako je Francuska odlučila povući svog veleposlanika. U Francusku će se s njim vratiti i nekoliko diplomata, dodao je Macron.

Postupno povlačenje iz Afrike

„Mi ćemo okončati našu vojnu suradnju s nigerskim vlastima, zato što se one više ne žele boriti protiv terorizma", priopćio je francuski predsjednik. Vojne snage će se postupno povući vjerojatno do konca ove godine, u koordinaciji s pučistima, i to zato „što mi želimo da se to odvija na miran način", dodao je Macron.

Vojna nazočnost francuskih trupa u ovoj afričkoj zemlji je bila reakcija na zamolbu tadašnje nigerske vlade, naglasio je francuski predsjednik. I dodao kako je vojna suradnja dviju strana praktički prekinuta nakon vojnog puča.

General Mohamed Tumba na skupu podrške pučistima Foto: Balima Boureima/AA/picture alliance

Blokada zračnog prostora

Tijekom vikenda je vojna hunta intenzivirala pritisak na Pariz te je najavila kako će zatvoriti svoj zračni prostor za francuske zrakoplove. Nigerski zračni prostor je otvoren za sve nacionalne i internacionalne komercijalne letove „s iznimkom francuskih aviona ili čarter-zrakoplova koje je organizirala Francuska, uključujući I avione kompanije Air France", stoji u priopćenju koje je objavljeno na web-stranici Agencije za sigurnost zračnog prometa za Afriku i Madagaskar (ASECNA). Zračni prostor je blokiran za sve vojne i posebne letove, osim ako oni ne posjeduju dozvolu za apsolviranje istih izdanu od strane aktualne vlasti, tvrdi se.

Air France je na upit agencije AFP priopćio kako ta kompanija trenutno ne koristi zračni prostor Nigera. Najvažnija avio-kompanija za zračni promet između Europe i Afrike je već 7. kolovoza obustavila organizaciju letova prema Niameyu.

Nigerski zračni prostor je nakon jednomjesečne blokade bio ponovno otvoren 4. rujna. Vojna hunta je naime početkom kolovoza zatvorila zračni prostor zbog „opasnosti od intervencije". Ekonomska zajednica država zapadne Afrike (ECOWAS) tada je hunti prijetila vojnom intervencijom, kako bi na vlast vratila državnog predsjednika Bazouma, svrgnutog u vojnom puču 26. srpnja.

