Francuska želi da ponudi autonomiju Korzici

Sredinom sedmice ministar unutrašnjih poslova Francuske Žeral Dermanen konačno je otputovao na Korziku, kako bi smirio uzavrelu atmosferu na tom francuskom mediteranskom ostrvu. Otkako je 2. marta u zatvoru, u Arlu napadnut bivši nacionalistički vođa Ivan Kolona, na ostrvu je situacija nemirna. Kolona služi doživotnu zatvorsku kaznu, jer je optužen za ubistvo guvernera Kloda Erinjaka 1998. godine. Kolona je u komi nakon što ga je napao jedan islamista. I tako se opet u središtu našla ostrvska istorija koju su obilježile pobune i otpori protiv vlade u Parizu.

Žeral Darmanen u posjeti Korzici

Promjene vladara i mnogo zanemarivanja

Zbog plaža i impresivnih pejzaža, Korziku zovu i „ostrvo ljepote“. Ali, to je slika Korzike iz ugla turističke industrije. Jer, istoriju ostrva oblikovao je duh separatizma, koji se hrani zanemaravinjem od strane vladara koji su se tokom vijekova mijenjali, kao i trajnim siromaštvom.

Korijeni duha otpora na Korzici možda leže u dugogodišnjoj mučnoj borbi protiv francuske vojske u 18. vijeku. To ostrvo Francuskoj je 1769. godine prodala prezadužena grad-država Đenova. Od srednjeg vijeka ostrvo je pripadalo Italiji. Stanovnici su se pobunili protiv Francuza. Na kratko vrijeme ostrvo je bilo pod britanskom vlašću, a od 1811. godine Korzika pripada Francuskoj.

U 19. vijeku uslijedio je dug period ekonomskog pada: Korzika se vratila na nivo potrošačke privrede i uzgoju ovaca. Tokom tog perioda mnogi stanovnici ostrva su emigrirali u SAD ili u francuske prekomorske kolonije. Inače, najpoznatiji sin Korzike je Napoleon Bonaparta, vojskovođa i kasniji vladar koji je razvio i usavršio strogi centralizam francuske države. Prije nego što je postao heroj militantnog nacionalističkog pokreta, osuđeni ubica Ivan Kolona ranije je bio pastir u malom primorskom gradu na Korzici.

Protesti na Korzici

Izvozni proizvod – korzikanska mafija

Za jedan od najuspješnih izvoznih proizvoda mediteranskog ostrva u 20. vijeku, važi korzikanska mafija. Najsiromašniji region Fancuske, gdje petina stanovništva živi ispod granice siromaštva, već više decenija je rasadnik organizovanog kriminala. Filmadžije ovdje već dugo vremena nalaze inspiraciju.

Počeci sežu daleko u prošlost. Dvadesetih godina prošlog vijeka nastale su prve veze između korzikanske mafije i francuske politike. Naročito na jugu zemlje njihovi predstavnici su igrali veliku ulogu na lokalnom nivou, recimo u gradskoj vijećnici Marseja. Za vrijeme njemačke okupacije Francuske došlo je do podjele među korzikanskim klanovima, na one koji podržavaju nacionalsocijaliste i one koji podržavaju pokret otpora. U posljeratnoj istoriji iz njihovih redova dolaze muškarci koji su bili povezeni kako sa kriminalnim podzemljem, tako i sa francuskom politikom.

Tri puta više ubistava nego u Parizu

Fabris Ricoli iz Instituta za političke nauke u Parizu vjeruje da su postojanje korzikanske mafije i njen dalekosežni uticaj dugo vremena bili negirani. Tek kada je policija 2010. godine na jahti uhapsila klan Barezi-Kampanela koji je djelovao na Korzici i u Marseju, obezbijeđen je dokaz o postojanju “organizacije nalik mafiji, sa hijerarhijskom strukturom i vezama u privredi i društvu.”

Novac je zarađivala od korupcije, pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti. A pošto su francuske vlasti decenijama strahovale od militantnog pokreta za nezavisnost, borbi protiv korzikanske mafije se nikada nisu ozbiljno posvetile, kaže Ricoli za italijanski časopis L’Eurispes.

Posljedica toga je da Korzika već odavno ima jednu od najvećih stopa ubistava u Francuskoj. Na ostrvu je ubijeno tri puta više ljudi nego na širem području Pariza, među njima i četiri gradonačelnika. Tradicionalno korzikanska mafija ima umiješane prste u građevini, poslovima sa nekretninama, u biznisu sa otpadom, slično kao i italijanski klanovi sa kojima su Korzikanci tradicionalno povezani. Iznude novca za zaštitu, napadi eksplozivom i ubistva, problemi su kojima se u međuvremenu bave i građanske inicijative na Korzici, koje imaju za cilj borbu protiv mafije.

Godine militantnog otpora

Pored toga, sedamdesetih godina su nastali i nacionalistički pokret i razne separatističke grupe koje su okrenute borbi protiv centralne vlasti u Parizu. Ubistvo guvernera Kloda Erinjaka predstavljalo je „kraj nasilnog, tajnovitog korzikanskog pokreta“, kaže stručnjakinja za Korziku i autorka Elin Konstanti za televiziju France 24. Od sedamdesetih godina razne grupe su podsticale nerede koje je policija uspijevala da uguši. Dobrih dvadeset godina kasnije, „naoružani separatisti doživjeli su pad i takođe su desetkovani zbog internih sukoba.“ Politička grupa koja je odogovorna za ubistvo guvenera nadala se ponovnom jačanju oružane borbe, ali postigla je upravo suprotno, kaže Konstanti.

U tadašnjim policijskim akcijama uhapšeni su mnogi militantni borci, iz čijih redova je tada Ivan Kolona identifikovan kao ubica u slučaju Erinjak. Skoro pet godina se uspješno krio od francuske policije i postao je neka vrsta naradnog heroja. Napad na Kolonu u zatvoru, na francuskom kopnu, koji je jedva preživio, oživio je sjećanja na militantni pokret za nezavisnost ostrva. Nova generacija demonstranata, koja Francusku poistovjećuje sa ugnjetavanjem, sada baca molotovljeve koktele na zgrade državnih institucija i učestvuje u borbama sa policijom.

Na ostrvu je trajna politička frustracija. Nakon posljednjih izbora, u korzikanskoj politici dominiraju nacionalističke stranke, ali to nije dovelo do poboljšanja infrastrukture ili smanjenja visoke nezaposlenosti mladih.

Ministar unutrašnjih poslova i riječ na slovo “A”

U centralistički uređenoj Francuskoj regionalna autonomija nije dio programa. Ali nakon intervjua za jedan lokalni list, ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin sada je u diskusiju uveo riječ na slovo „A“. Više predsjedničkih kandidata su za institucionalnu promjenu Korzike, kazao je ministar i dodao: „Spremni smo da idemo čak do autonomije.“ Pritom misli na vladu Emanuela Makrona, koji se nada da će ponovo biti izabran u aprilu.

Korzika već sada ima viši stepen nezavisnosti od drugih regiona u Francuskoj, na primjer što se tiče obrazovne, zdravstvene i saobraćajne politike. Ali dio militantnih nacionalista na ostrvu želi potpuno odvajanje od matice, dok drugi žele barem nezavisnu istragu napada na Ivana Kolonu i veću regionalnu nezavisnost. Ministar unutrašnjih poslova obećava da će se o tome razgovorati tokom drugog mandata predsjednika Makrona. Njegova vlada se nada privremenom primirju i odlaže rješavanje problema sa Korzikom za poslije izbora.

