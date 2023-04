Düsseldorf započinje revoluciju u profesionalnom fudbalu

I prije nego što je kampanju "Fortuna za sve" zvanično predstavio drugoligaš Fortuna Düsseldorf, reakcije medija i navijača bile su pune oduševljenja: govorilo se o "revoluciji stadiona" i "prazniku fudbala". Zapravo, Düsseldorfov plan je neobičan i u ovom obliku potpuno nov u njemačkom i evropskom profesionalnom fudbalu. "Otvaramo fudbal za sve. Idemo potpuno novim putem", rekao je izvršni direktor Fortune Alexander Jobst na predstavljanju projekta "Fortuna za sve". Cilj je "omogućiti dugoročan prvoklasni fudbal u ovom gradu, da to bude jasno i da damo odgovor za šta se Fortuna zalaže. A cilj nam je da klub ponovo čvršće usidrimo u gradu." Prema Jobstovim riječima stadion bi trebao postati "crveno-bijeli dom".

Fortuna od 2004. godine igra na stadionu koji može da primi oko 52.000 gledalaca Foto: Carsten Lappe/dpa/picture alliance

Projekat će biti implementiran u pilot fazi sljedeće sezone za tri od 17 domaćih utakmica, a nakon toga bi gledaoci pak trebali imati besplatan ulaz na sve Fortunine utakmice na domaćem terenu. "Kada će konačno svih 17 utakmica biti besplatno zavisi od toga kako se stvari razvijaju. Sada smo postavili temelje," kaže finansijski direktor Arnd Hovemann. Prihod koji Fortuna izgubi od besplatnih ulaznica trebali bi nadoknaditi sponzori.

Četiri sponzora za narednih pet godina

Klub će u početku krenuti sa četiri strateška partnera koji su, kako navode iz kluba, "zajedno s nama uvjereni da fudbal prvenstveno pripada navijačima i da će dugoročno pratiti naš novi put". To su američka kompanija za informatičku tehnologiju Hewlett Packard Enterprise, osiguravajuće društvo Provinizial, Targo banka i inicijativa Common Goal, čiji je suosnivač španski fudbaler Huan Mata, u kojoj fudbalski profesionalci i treneri doniraju jedan posto svoje plate za organizaciju Streetfootballworld. "To je sponzorstvo kakvo do sada nismo vidjeli”, kaže Jobst. Četiri partnera ulaze u projekat sa garantovanim obimom od 45 miliona eura na period od pet godina.

Međutim, prihod ne koristi samo profesionalnom timu Fortune. 20 posto će se sliti u omladinski i ženski fudbal. Još 20 posto namijenjeno je za digitalnu infrastrukturu i arenu, u kojoj će se 2024. održavati i utakmice Evropskog prvenstva. Takođe, popularni sport u Düsseldorf, kao i društveni i održivi projekti, biće finansirani sa ukupno deset odsto.

Prve reakcije navijača su pozitivne: "Godinama smo bili mišljenja da fudbal treba da bude tu za sve. Naravno, radi se i o cijenama ulaznica", kaže Thomas Kessen, glasnogovornik udruženja navijača "Unsere KURK". Stoga je ideja Fortune za pozdraviti. "Mislimo da je dobro što Fortuna Düsseldorf daje primjer," potvrdio je Jost Peter, predsjednik "Our Curve": "Fudbal za sve - svi to pozdravljamo. To je i naš moto."

Jednom šampion, dvaput pobjednik kupa

Fortuna Düsseldorf je trenutno šesta nakon 29 od 34 kola u 2. Bundesligi. Tradicionalni klub, osnovan 1895. godine, bio je u Bundesligi od 2018. do 2020. godine. Najveći uspjesi kluba desili su se pak u njegovoj ranijoj prošlosti 1933. Düsseldorf je bio prvak Njemačke, 1979. i 1980. Fortuna je osvojila DFB kup. Takođe 1979. godine tim je stigao do finala Evropskog Kupa pobjednika kupova.

Međutim, Düsseldorf nije učestvovao u takmičenju kao aktuelni osvajač kupa, već kao poraženi finalista kupa i zamjenik za 1. FC Köln. Budući da je tim iz Kölna 1978. osvojio ligu i kup, takmičio se u Evropskom kupu. Düsseldorf je odradio dobar posao: u finalu su nakon produžetaka ipak morali prihvatiti poraz od FC Barcelone 3:4.

Klaus Allofs (lijevo) i njegov brat Thomas u finalu Evropskog kupa 1979. protiv FC Barcelone Foto: Sven Simon/picture-alliance

Godine oko osvajanja kupa bile su najuspješnija era u istoriji kluba. U to vrijeme za Fortunu su igrala četvorica njemačkih reprezentativaca, Gerd Zewe, Rudi Bommer, Wolfgang Seel i Klaus Allofs. Od 1971. do 1987. Düsseldorf je konstantno bio u Bundesligi. Nakon toga klub se razvio u svojevrsni "lift tim". Fortuna je tada četiri puta ulazila u Bundesligu, ali i četiri puta ispadala. Tri puta je pala u 3. ligu, jednom čak u četvrtu ligu. U avgustu 2022. godine, je u Fortuni bilo registrovani 27.200 članova. To čini Fortunu jednim od 20 najvećih njemačkih sportskih klubova.

