Fon der Lajen: štro prije poslati oružje Ukrajini

Fon der Lajen priprema građane EU na dugi rat. Ministar pravosuđa ne vidi opasnost da Njemačka postane strana u ratu ako isporuči Ukrajini teško naoružanje i takođe kaže da je Putin izuzet iz istrage o ratnim zločinima.

Njemački javni servis ARD prenosi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u još jednom video obraćanju naciji ponovio zahtjev za teškim naoružanjem od zapadnih partnera:

„Ili će naši partneri da daju Ukrajini svo neophodno teško naoružanje i avione, i to - bez pretjerivanja, odmah - kako bismo ublažili pritisak okupatora na Mariupolj i razbili blokadu, ili ćemo to da radimo kroz pregovore, u kojima bi uloga naših partnera trebalo da bude presudna".

A predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen apelovala je na zemlje EU da brzo isporuče oružje Ukrajini.

„Za sve države članice važi, ko može treba da isporuče brzo, jer samo tako Ukrajina može da preživi u svojoj akutnoj odbrambenoj borbi protiv Rusije", rekla je fon der Lajen za Bild am Zontag.

Volodimir Zelenskij

„Ne pravim razliku između teškog i lakog naoružanja. Ukrajina treba da dobije ono što joj treba da odbranu i čime može da rukuje", nastavila je fon der Lajen.

Predsjednica Evropske komisije pripremila je građane Evrope na dugi vojni sukob:

„Moramo učiniti sve da se rat završi što je prije moguće. Istovremeno se moramo pripremiti za to da će rat trajati mjesecima, u najgorem slučaju možda čak i godinama".

Šesti paket sankcija - banke i nafta

O ključnim tačkama šestog paketa sankcija EU protiv Rusije, koji se trenutno priprema, ona je rekla: „Nastavljamo sa bankarskim sektorom, posebno se bavimo Sberbankom koja čini 37 odsto ruskog bankarskog sektora. I naravno, riječ je o energetskim pitanjima."

Primarni cilj je smanjenje Putinovih prihoda. „Ali naftom se trguje na globalnom nivou. Ono što ne bi trebalo da se desi jeste da za isporuke koje bi inače išle u EU - Putin podigne cijene na drugim tržištima. Zato trenutno razvijamo pametne mehanizme kako bi u sljedeći korak sankcija bila uključena i nafta".

Fon der Lajen je branila njemačku Vladu od optužbi da usporava sankcije. „Njemačka podržava Ukrajinu dugi niz godina i odobrila je u roku od 48 sati svih pet paketa sankcija koje smo predložili. EU nikada nije djelovala tako ujedinjeno, odlučno i energično kao sada. U tome je Njemačka odigrala svoju ulogu", rekla je ona

Isporuka oruža je legitimna

Njemački ministar pravosuđa, Marko Bušman (FDP), je moguće isporuke teškog naoružanja Ukrajini klasifikovao kao legitimne po međunarodnom pravu.

On je listu Velt am Zontag rekao da Ukrajina vodi legitimni odbrambeni rat protiv Rusije.

-Pročitajte i ovo: DW provjerava: Kako uočiti lažnu priču o vojnom uspjehu

„Dakle, ako koristit svoje legitimno pravo na samoodbranu, podrška kroz isporuku oružja ne može dovesti do toga da postanete strana u ratu."

Ovo nije samo njegov lični stav, već stav njemačke vlade.

Putin izuzet od mogućih optužbi za ratne zločine

Bušman je rekao da je Njemačka jedna od prvih zemalja u svijetu koje sistematski identifikuju i obezbjeđuju dokaze o ratnim zločinima u Ukrajini.

„Pozivamo sve ukrajinske izbjeglice da kontaktiraju bilo koju policijsku stanicu ako su žrtve ili svjedoci ratnih zločina. Procjenu izjava i materijala vrši Savezna kriminalistička policija, koja je uključena u istragu od strane Državnog tužilaštva.

„Ako uspijemo da dođemo do ruskih državljana i optužimo ih na osnovu dokaza, onda ćemo ih privesti pravdi pod univerzalnom jurisdikcijom – baš kao što smo uradili sa sirijskim mučiteljima", rekao je on za Velt am Zontag.

Vladimir Putin bi u svakom slučaju bio izuzet, rekao je Bušman. Međunarodno pravo propisuje da se protiv aktivnih šefova država ne smije voditi istraga.

Marko Bušman

Na pitanje da li u Njemačku sa izbjeglicama ulaze i ruski ratni zločinci, Bušman je rekao da niko ne može da zna ko se sada dolazi. Utoliko je važnije da se ljudi registruju i da „tačno znamo ko je ovdje”.

Bušman je rekao da se vrše bezbjednosne provjere, „jer ne možemo isključiti da se put do Njemačke koristi za ciljano krijumčarenje ljudi u cilju destabilizacije naše zemlje. Mi smo spremni da pomognemo, ali smo budni"

Bajdenova izjava o genocidu

Povodom optužbi predsjednika SAD Džozefa Bajdena za „genocid” od strane Rusa, Bušman je rekao: „Nema sumnje da ruski vojnici čine odvratne i strašne zločine u Ukrajini”.

Da bi se genocid pravno dokazao, morala je postojati namjera da se u cjelini ili djelimično uništi nacionalna, rasna, vjerska ili etnička grupa kao takva. Bušman je rekao da još ne može da kaže da li postoje dokazi o tome.

„Ali mislim da je predsjednik Bajden želio da pošalje jasnu političku poruku, a ne pravnu procjenu u tehničkom smislu", rekao je njemački ministar pravosuđa za Velt am Zontag.

Priredila: Dijana Roščić

