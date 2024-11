Filmski festival u Botropu: Kultura kao most između ljudi

Filmski festival u Botropu „Bosnia Herzegovina Looks Around" pružio je jedinstvenu priliku publici da upozna kulturu i umjetnost zemalja Zapadnog Balkana, prije svega Bosne i Hercegovine. Ovo nije bio samo filmski događaj, već i mjesto sjećanja, razmjene i inspiracije. Festival, koji je organizovalo humanitarno udruženje „Aktion – Leben und Lernen in Bosnien e. V. ", okupio je filmove koji slave multikulturalni duh Bosne i Hercegovine.

„Cilj prvog festivala bio je da BiH ponovo vratimo u fokus medija, da se o tome priča, jer smo 2018. primijetili da se BiH potpuno zaboravila, da su drugi problemi prevazišli bosanskohercegovačke i da se o tome jednostavno više ništa ne govori. Ali s vremenom smo dobili neku novu, specijalnu dinamiku festivala“, kaže Samir Čorladi, umjetnički direktor festivala.

Na filmskom festivalu u Bottropu održana je panel-diskusija o ulozi umjetnosti i kulture u prevazilaženju trauma, s fokusom na povezivanje zajednica kroz kulturnu diplomatiju. Foto: Mehmed Smajic/DW

Ambasador Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj, Dr. Damir Arnaut, ističe važnost kulture kao mosta među ljudima. „Filmovi koje njemačka publika ovdje gleda su od ogromnog značaja za historijsko sjećanje na rat u BiH, agresiju, genocid i slično. BiH dijaspora postaje veliki potencijal za Bosnu i Hercegovinu, ali to treba pametno iskoristiti“, kaže Arnaut.

Uloga umjetnosti i kulture u prevazilaženju trauma

Zadnjeg dana festivala održana je panel-diskusija o ulozi umjetnosti i kulture u prevazilaženju trauma, kao i o značaju kulture u dijaspori. Vesna Andree-Zaimović, ambasadorica BiH u Španiji, naglašava da je „kulturna diplomatija često zapostavljena. Kroz emociju i empatiju ljudi se mogu povezati s određenom tematikom i na bolji način je prihvatiti. Ovaj festival vidim kao divan vid kulturne diplomatije. Predstavlja Bosnu i Hercegovinu na, možda ovdje nekonvencionalan način, ne samo kroz stereotipe poput ćevapa i pite, već i kroz visoku umjetnost bosanskohercegovačke kinematografije.“

Filmska industrija i nagrade

Filmska industrija u Bosni i Hercegovini i zemljama zapadnog Balkana nije na zavidnom nivou, ali entuzijazam filmskih radnika pokazuje njen potencijal. „Industrija ima izuzetan potencijal, ali bez državne podrške svaki dalji napredak je težak“, kaže Senad Zaimović, direktor produkcijske kuće Fabrika.

Borislav Banjac, producent, ističe izazove s kojima se filmski radnici suočavaju: „Početak je uvijek težak. Treba pronaći sredstva i odgovarajuću priču, ali vremenom ide bolje.“

U takmičarskom dijelu festivala prikazana su 23 filma, dok je u studentskoj kategoriji prikazano 11 ostvarenja. Nagradu za najbolji film osvojio je film „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ Nebojše Slijepčevića, dok je nagrada za režiju pripala filmu „Mia san Mia“ Sabaheta Džafice. Posebno priznanje dobio je film „Kronicitet" Alete Rajič.

Filmski festival u Bottropu nije samo promocija filma, već i kulturni most. Ove godine, kroz bogat program, skrenuta je pažnja na snagu umjetnosti u očuvanju historije i povezivanju ljudi. Foto: Mehmed Smajic/DW

U studentskoj kategoriji je nagradu za najbolji film osvojio film „Stranac“ Milorada Milatovića, a posebno priznanje pripalo je filmu „Sutra ćemo kupiti ribice“ Sare Ristić.

„Kiss The Future" i humanitarni rad

Festival je završen projekcijom filma „Kiss The Future“, koji donosi priču o opkoljenom Sarajevu i koncertu grupe U2 održanom 1997. godine. Film istražuje vezu umjetnosti, muzike i ljudske izdržljivosti tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnji sedmi filmski festival u Botropu imao je i humanitarni karakter, s podrškom ustanovi Drin u Fojnici, koja je teško stradala u nedavnim poplavama.

