„Ovo je početak jer nakon posljednjih čisto online izdanja festivala želimo pokazati koliko su susreti uživo važni", kaže Herbert Schröer iz udruženja „Aktion – Leben und Lernen in Bosnien" koje je organizator filmskog festivala „Bosnia-Herzegovina looks around". "To je festival koji nije samo namijenjen ljudima iz Bosne ili Zapadnog Balkana, već i ljudima koji su generalno zainteresovani za film", kaže Samir Čorkadi, koji je također od početka bio dio organizacijskog tima, piše list „WAZ".

Da Bosna i Hercegovina nije bijela fleka u svijetu filma pokazuju ne samo Oskarom nagrađeni ili nominirani filmovi poput "Ničija zemlja" ili "Quo vadis Aida?", koji su dobili i brojne evropske nagrade. Inače, potonji je bio prikazan na posljednjem festivalskom izdanju u Botropu.

Samir Čorkadi (drugi sa desne strane) i Herbert Schröer (prvi sa desne strane)

Raznovrsna ponuda

Ponovo su na programu formati od kratkih do dugometražnih igranih filmova. „A tematski spektar postaje širi i internacionalniji", kaže Udo Schucker koji je sa rediteljkom i publicistkinjom Nejrom Latić-Hulusić i organizatorom kulturnih manifestacija Igorom Albaneseom, član žirija. On kaže da osjeća da teme više nisu vezane samo za Balkan i rat u Bosni.

"Ono što me fascinira je to što se jednostavno radi o dobrim filmovima koje ovdje možete pogledati, a ne samo u zemljama njihovog nastanka ili u nekim sporednim programima poznatih festivala", kaže Schucker, prenosi WAZ.

Riječ je o migracijama u najširem smislu, emancipaciji, coming-out pričama, ali i nadrealnim ili smiješnim filmovima iz gotovo svih balkanskih zemalja. Za razliku od svog prethodnika Dietera Wieczoreka, umjetnički direktori koji su zaslužni za selekciju filma dolaze iz Bosne i Hercegovine i rade u lokalnom udruženju filmskih stvaralaca, na akademijama ili, poput Asje Krsmanović, voditeljice takmičarskog programa u značajnom Sarajevo Filmu Festival.

Gradonačelnik pokrovitelj filmskog festivala

Udruženje "Aktion – Leben und Lernen in Bosnien" dosta pomaže obrazovni sistem u BiH

Gradonačelnik Bottropa Bernd Tischler ponovo je pokrovitelj festivala koji i ove godine sponzorišu "Engagement Global NRW", projekat saveznog ministarstva za razvoj, Društvo jugoistočne Evrope i Sparkasse. “Bez njih održavanje festivala `Bosnia-Herzegovina looks around` ne bi bilo moguće", kaže Herbert Schröer.

26. novembra biće prikazan film Blerte Basholli “Hive”. Priča o praktičnoj ženi koja obnavlja selo čiji su svi muškarci poginuli u kosovskom ratu, već je bila u užem izboru za Oskara, a dobila je i brojne evropske i međunarodne nagrade.

Svi filmski prilozi 5. festivala „Bos­nia-Her­ze­go­vina looks around" mogu se pogledati online od 19. do 27. novembra besplatno i bez registracije na stranici

bih-looks­a­round-fes­ti­val.eu

