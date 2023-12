Comeback Kevina Spaceya?

„U američkom životu ne postoji drugi čin", napisao je pisac F. Scott Fitzgerald. Kevin Spacey možda ne misli tako: američki glumac i dvostruki Oskarovac trenutno pokušava otvoriti novo poglavlje u svojoj karijeri, koja je nakon vrtoglavog uspona pretrpjela veliki pad - nakon što je, u jeku kampanje #MeToo, optužen za seksualno napastvovanje u nekoliko slučajeva. Njegov holivudski agent i njegov portparol za odnose sa novinarima su ga odbacili, a izbačen je i iz Netflixove serije "House of Cards", koja je postala veliki hit i u kojoj je imao glavnu ulogu. Netflix je također zamrznuo projekat "Gore Vidal”. To je biografski film, u kojem Spacey glumi pokojnog američkog romanopisca i političkog buntovnika, čije je snimanje završeno samo nekoliko sedmica prije nego što su se pojavile prve optužbe.

Isječeno iz "Sav novac na svijetu"

Prošle godine Kevin Spacey nije uspio u pokušaju da poništi arbitražnu presudu od 31 milion dolara, koju je morao platiti MRC-u odnosno producentima serije "House of Cards" zbog seksualnog maltretiranja mladih članova ekipe iza kulisa – za vrijeme snimanja serije.

Najveću pažnju na naslovnicama novina izazvali su Ridley Scott i Sony Pictures, koji su uložili milione u skupa naknadna snimanja za istorijsku dramu "All the Money in the World" ("Sav novac svijeta"), snimanu 2017-te godine. Oni su ubacili Christophera Plummera da glumi J. Paula Gettyja - i digitalno uklonili Kevina Spaceya iz filma.

Spacey je uvijek isticao da nije kriv. A sada, kada ga je sud oslobodio po više tačaka optužbi, dok je druge odbacio ili je Tužilaštvo odustalo od njih zbog nedostatka dokaza - ovaj glumac manje-više planira povratak na filmsko platno.

Kevin Spacey u niskobudžetnim D-filmovima u budućnosti

To ne znači da će Spacey u bliskoj budućnosti preuzeti glavnu ulogu u holivudskom tent polu, nekoj studijskoj blockbuster-produkciji ili Marvel-franšizi. To se ne može očekivati. Umjesto toga, zvijezda filmskih ostvarenja "The Usual Suspects" i "American Beauty" sada zarađuje za život u nižerazrednim D-movie produkcijama, s malim ulogama u opskurnim, niskobudžetnim filmovima. Godine 2022. imao je sporednu ulogu u italijanskoj drami "Čovjek koji je nacrtao Boga" koju je režirao Franko Nero, pojavljujući se istovremeno u glavnoj ulozi. Film nije objavljen izvan Italije, a Spaceyjeve dijaloge je sinhronizovao jedan lokalni, italijanski glumac.

Sljedećeg mjeseca Spacey će se čuti, ali neće biti viđen u niskobudžetnom britanskom trileru pod nazivom "Control" -u kojem Spacey glumi prijeteći glas u GPS sistemu. Sljedeće godine mogli biste možda vidjeti Spaceyja, koji je bio i jedna od zvijezda poznatog filma "L.A. Confidential", i u britanskoj akcionoj komediji "Peter Five Eight". Međutim, bilo bi prerano bilo koji od ovih filmova nazvati Spaceyjevim "povratkom na veliki ekran".

Evropa ostaje otvorena

Primjetno je da Spaceyjeve trenutne ponude za posao dolaze iz Evrope, gdje se čini da je filmska industrija notorno popustljiva, kada je riječ o stvarnom ili tobože nedoličnom ponašanju filmskih zvijezda.

Roman Polanski proveo je posljednjih 45 godina snimajući filmove u Francuskoj. Zahvaljujući svom francuskom pasošu uspio je izbjeći ekstradiciju u SAD – gdje je optužen za nedozvoljen seksualni odnos s maloljetnicom. Ta optužnica i dalje postoji. Posljednji film Polanskog, "The Palace" (Palata) premijerno je prikazan na 80. Venecijanskom filmskom festivalu ove godine - van konkurencije.

Baš kao i "Udar sreće" Woodya Allena (Vudi Alen) , kojeg njegova usvojena ćerka Dylan Farrow (Dilan Farou) optužuje da ju je seksualno zlostavljao, kada je imala sedam godina. Woody Allen, koji to poriče, lakše finansira i distribuira svoje filmove na evropskom kontinentu nego u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su po tom pitanju puno kritičnije.

A Johnny Depp (Džoni Dep), koji je zbog optužbi za zlostavljanje bivše supruge Amber Herd izašao iz "Harry Potter" spinn off-a "Fantastic Beasts" ("Fantastične zvijeri"), pozvan je na casting za ulogu kralja Ludwiga XV u francuskoj istorijskoj drami "Jeanne du Barry", kojom je otvoren ovogodišnji Kanski festival.

"Indie filmovi"

Istini za volju, filmska industrija - posebno indie sektor koji ima ograničene prihode - poznata je po tome što dosljedno zanemaruje etička pitanja kada se ukaže prilika za zaradom. Mnogo prije #MeToo-a, Mel Gibsonu je zabranjeno učešće u filmskim projektima zbog javnih rasističkih, antisemitskih i anti-gej izjava. Ali, dok je Gibson za neke postao persona non grata - i to ostao do danas - on zapravo nikada nije prestao raditi. Možda, nakon skandala, još niste vidjeli filmove koji predstavljaju vrhunac njegove karijere: "Get The Gringo", "Machette Kills" i "Dragged Across Concrete". Ali ovi filmovi su snimljeni i Gibson je za njih plaćen. Nedavno zgražanje zbog glume Gibsona u visokobudžetnom TV spin-offu "The Continental", TV-adaptacije serije akcionih filmova "John Wick", samo pokazuje koliko je većina medija fokusirana na Hollywood. Za ljubitelje osrednjih „indie", odnosno nezavisnih ili samostalnih produkcija, Mel Gibson nikada nije nestao.

A ni Kevin Spacey neće nestati. Sve dok postoje nezavisni filmski režiseri i producenti, koji pretpostavljaju da bi oznaka "dvostruki dobitnik Oscara" na njihovim trejlerima i posterima mogla dovesti do impulsivne kupovine njihovih filmova ili izvjesnog streaminga serije "House of Cards" od strane starih fanova, Spacey će i dalje glumiti u filmovima. Na neki način. Samo nemojte to zvati "comebackom".

