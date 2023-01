Filmovi koje ne bi trebali propustiti u 2023.

Nakon posta slijedi gozba: ono što se odnosi na religiju čini se da važi i za bioskope. Nakon skoro dvogodišnjeg zatišja usljed pandemije korone, 2023. će se na velikim platnima pojaviti mnogi blockbusteri. Nova godina je toliko ispunjena filmovima koje vrijedi pogledati da će nekima biti teško da napuste kina.

Tri režiserska velikana - tri ekranizovane biografije

Istaknuti svjetski režiser Christopher Nolan u kina se vratio skoro tri godine nakon svog posljednjeg ostvarenja "Oppenheimer". On sada publici predstavlja uzbudljivu priču o vojnom "Projektu Manhattan" koji je na kraju rezultirao izumom atomske bombe. Na čelu istraživačkog tima u tom projektu nalazio se fizičar Robert Oppenheimer, čiji lik u filmu tumači Irac Cillian Murphy. A uz Emily Blunt, Matta Damona, Roberta Downeyja Jr., Florence Pugh i Garyja Oldmana, publiku očekuje vrhunska glumačka postava.

Režiser i producent Michael Mann, također majstor svog zanata ("Posljednji Mohikanac", "Heat"), spreman je za start sa svojim "Ferrarijem", filmom o životu italijanskog vozača trkaćih utomobila i izumiteljem Enza Ferrarija, na kome je godinama radio. Adam Driver tumači lik čovjeka koji je obilježio istoriju automobilske industrije (nadati se sa autentičnijim italijanskim akcentom od Ridleyja Scotta u filmu „House of Gucci"), dok se Penelope Cruz pojavljuje u liku njegove supruge Laure.

Biografski film Martina Scorsesea "Roosevelt" konačno osvjetljava život 25. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Theodora "Teddyja" Roosevelta mlađeg. U glavnoj ulozi pojavljuje se Leonardo DiCaprio, koji uvjerljivo tumači Rooseveltov munjeviti uspon od slabunjavog, razmaženog dečka sa Harvarda do guvernera, a potom i do jednog od najznačajnijih predsjednika SAD-a.

Scorsese 2023. istovremeno predstavlja dva ostvarenja

Dvojac Scorsese/DiCaprio imaće dva nastupa tokom ove godine. Naime, Scorsese će ljubiteljima filma predstaviti i film „Killers Of The Flower Moon": kriminalnu dramu čije je produkcija koštala čak 200 miliona dolara i koja prati brutalno ubistvo pripadnika indijanskog plemena Osage 1920-ih. Tada je, kako bi se razjasnila zbivanja vezana za ovaj užasni zločin, FBI pokrenuo opsežnu istragu.

Denis Villeneuve, kanadski režiser i scenarista na velika platna se vraća sa „Dune: drugi dio", narednim poglavljem njegovoj naučno-fantastične sage. Ponovo su dio spektakla: mlade zvijezde Timothee Chalamet i Zendaya.

I Wes Anderson će se predstaviti u velikom stilu sa ostvarenjem "Asteroid City": radnja filma odvija se u fiktivnom pustinjskom gradu 1955. godine, gdje se održava takmičenje u astronomiji. Glavne uloge tumače zvijezde poput Tilde Swinton, Toma Hanksa, Scarlett Johansson i Adriena Brodyja.

"Blitz" je novi film Stevea McQueena, režisera ostvarenja "12 godina ropstva", čija tema su sudbine stanovnika Londona tokom bombardovanja britanske prijestonice u Drugom svjetskom ratu.

83-godišnji režiser filma "Kum" Francis Ford Coppola će, kako se očekuje, predstaviti "Megalopolis", ostvarenje na kome je slavni režiser radio dvije decenije, o arhitekti koji pokušava obnoviti New York City nakon razorne katastrofe. Glavne uloge u Coppolinom ostvarenju tumače Adam Driver, Forest Whitaker i Laurence Fishburne.

Bioskopi slave povratak i Toma Cruisea, koji je sa „Top Gunom" dosegao nove visine supersonične slave. On će se na platnima pojaviti u ponovnoj ulozi agenta Itana Hunta u sedmom nastavku akcionog serijala "Nemoguća misija". A i Keanu Reeves se ove godine vraća u bisokope sa četvrtim nastavkom „Johna Wicka", kao i vremešni Harrison Ford u „Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Povratak superheroja

Hollywood 2023. igra na sigurnu kartu i reaktivira neke superheroje. Tu su novi nastavci uspješnih ostvarenja kao što su „Transformers", „Star Wars" i „Fast and the Furious" te predistorijski nastavak (prequel) filma "Die Tribute von Panem". U bioskope stiže i rimejk filma "Road House" iz 1989. godine. Jake Gyllenhaal se pojavljuje u ulozi koju je ranije tumačio Patrick Swayze: prekaljenog izbacivača u jednom posrnulom noćnom klubu.

U međuvremenu, fabrika superheroja nastavlja da stvara nove likove. Ljubitelji tajica i vizuelnih efekata mogu se radovati trećem nastavku filmova "Guardians of the Galaxy" i "Ant-Man", drugim nastavcima "Captain Marvel", "Aquaman" i „Shazam!", kao i novoj ekranizaciji "The Flash", strip-heroja Flasha Godona iz 1930tih, sa kontroverznom zvijezdom Ezrom Millerom u ulozi najbržeg čovjeka na svijetu.

Feministički pogled na Barbie

Osim "Transformersa", bioskopsku publiku će oduševiti još jedan dugometražni film o omiljenoj igrački. Režiserka Greta Gerwig, koja potpisuje i "Lady Bird" i „Little Women", obećava pametan i čak feministički pogled na plavokosu plastičnu ikonu. Margot Robbie tumači Barbie, a Ryan Gosling njenog uvijek nasmijanog obožavatelja, Kena. U ovoj filmskoj storiji Barbie je prognana iz svoje utopije u boji slatkiša, njenog Barbielanda, te biva bačena u realni svijet.

Novi filmovi za ljubitelje art-housea

Oni koji više vole feminizam bez zaslađivača mogu pogledati "Women Talking", koji potpisuje Sarah Polley. Rooney Mara, Claire Foy i Frances McDormand glume u njenoj filmskoj adaptaciji romana Miriam Toews o ženama u menonitskoj zajednici koje se bore da okončaju seksualne napade na njih. Film je na oduševljenje publike naišao na ovogodišnjem Totronto film festivalu.

Vrhunska specijalna i art-house ostvarenja u 2023. teško je nabrojati, ali evo užeg izbora. Treba izdvojiti "Cat Person" Susanne Fogel: pogled na vezu koja izmiče kontroli - sa protagonistkinjom iz serije "CODA" Emiliom Jones i zvijezdom serije "Succession" Nicolasom Braunom. Todd Haynes će publici predstaviti melodramu „May/December", u kojoj glume Natalie Portman, Julianne Moore i Charles Melton - priča o paru čija je velika razlika u godinama svojevremeno izazvala nacionalni skandal.

"Poor Things", najnovije djelo Yorgosa Lanthimosa, režisera filmova "The Lobster" i "The Favourite", feministički je pogled na Frankensteina. Victoria alias Emma Stone počinila je samoubistvo u namjeri da se riješi svog brutalnog supruga. No, jedan ekscentrični doktor uspijeva da je vrati iz mrtvih i umjesto njenog mozga on joj implantira mozak njenog nerođenog djeteta.

Radnja filma možda zvuči kao nešto na šta se treba navići, ali u raznovrsnoj ponudi u bioskopima 2023. godine, može se naći nešto za svačiji ukus.

