Fijasko u jugoistočnoj Europi

„Summit EU-Balkan u Sloveniji u listopadu još jednom je dokazao neuspjeh Unije u jugoistočnoj Europi. "Parada licemjerstva, praznih riječi, samodopadnog umirivanja i dvoličnosti", rekla je političarka Zelenih Viola von Cramon, opisujući summit. Von Cramon je izvjestiteljica za Kosovo u Europskom parlamentu. U proteklih 25 godina nije bilo napretka za građane unatoč milijardama iz Europe", kaže bivši austrijski visokorangirani diplomat Wolfgang Petritsch, raniji lider u angažmanu u EU, posebno u Bosni i Hercegovini. Doista, situacija je strašna", ocjenjuje časopis Internationale Politik.

Časopis navodi neke od primjere koji govore u prilog tome:

„Proeuropski sjevernomakedonski premijer Zoran Zaev je izgubio lokalne izbore i zbog toga jer EU nije u poziciji da konačno započne obećane pristupne pregovore. Unatoč desetljeću posredovanja EU-a, Kriza između Srbije i njene otcijepljene pokrajine Kosovo je unatoč deseteljeću posredovanja EU dalje nego ikada od rješenja", piše časopis.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je tokom posljednjeg putovanja po Balkanu, kako se navodi u tekstu, pohvalila „jaku koncentriranost na osnovne reforme" koje su „enormne"

Kada je riječ o BiH autor članka Thomas Brey piše:

„Bosna i Hercegovina je dugi niz godina u samoblokadi zbog sukoba muslimanskih Bošnjaka, pravoslavnih Srba i katoličkih Hrvata. Bivši njemački savezni ministar poljoprivrede Christian Schmidt, koji je u kolovozu poslan u zemlju kao visoki predstavnik s brojnim nadležnostima, sjedi između svih stolica. "U roku od mjesec dana je uspio u tome da ga ni jedan lokalni političar više ne podržava", analizira direktor Transparency International-a za BiH Srđan Blagovčanin", piše časopis.

U tekstu se dalje navodi da dugogodišnju političku „ljubavnu vezu" između bivše kancelarke Njemačke Angele Merkel i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića predstavnici civilnog društva opisuju kao pogubnu.

Negiranje stvarnosti

Unatoč brojnim negativnim primjerima Europska komisija, kako piše list, u svom godišnjem „izvještaju o napretku" govori o „umjerenim reformskim uspjesima". Napravili ste puno teškog posla", rekla je von der Leyen, citira list. „Novinari kritični prema vladama bili su više nego zaprepašteni ovom pogrešnom procjenom", piše list.

„Tokom svoje posljednje posjete Srbiji u rujnu, kancelarka Merkel je podilazila predsjedniku Vućiču, koji odlučuje o svemu, kao jamcu za društveno-političke reforme. Ipak: od njenog prethodnog posjeta Beogradu 2015. nije provedena "nijedna velika temeljna reforma", ocjenjuju u lokalnom uredu Fondacije Heinrich Böll."

Autor teksta postavlja pitanje kako je moguće da se stvarno stanje i pseudo stvarnost koju prikazuju zapadni političari toliko razilaze?

„O tome direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES), sa sjedištem u Ljubljani, Zijad Bećirović, kaže: Europsku vrhunsku politiku ne zanimaju brojni komplicirani balkanski problemi. Ona je ove teme prebacila na "niže razine". Glavni diplomati na licu mjesta su dobili odriješene ruke da djeluju prema vlastitom nahođenju. "Ova predstavništva EU-a postala su plodno tlo za kriminal i korupciju", tvrdi istaknuti politički stručnjak, čak i ako je većina osoblja EU-a ozbiljno angažirana. Korumpirani dio poslanih stručnjaka i diplomata, prema njegovim riječima, radi zajedno s korumpiranim političkim elitama balkanske regije", piše list.

Dodatne milijarde neće pomoći

„Prema posljednjim anketama, samo 36 posto građana Srbija odnose s EU-om ocjenjuje dobrim. Nasuprot tome, 85 posto vjeruje da njihova zemlja ima najbolje odnose s Kinom i Rusijom. No, država ostvaruje tri četvrtine svoje trgovine s EU-om, iz koje dolazi dvije trećine svih stranih ulaganja. Većina kredita s povoljnim kamatama ili donacija dolazi sa zapada. Iako imidž Rusije i Kine vrtoglavo raste, nikome ne bi palo na pamet tamo emigrirati ili studirati. U tom smislu su "zemlje čežnje” prvenstveno Njemačka i Austrija, ali i Švicarska, Skandinavija, Velika Britanija i SAD.

Uvijek novi prijedlozi zapadnih think tankova da se protiv poricanja ove stvarnosti širokog dijela stanovništva bori dodatnim milijardama ne mogu dovesi do uspjeha. Političke elite jugoistočne Europe odavno ne vide EU kao zajednicu vrijednosti, već kao jednostavan mehanizam za milijarde novčanih transfera bez ikakvih reformskih obveza. Već do sada je korumpirana politika na vrhu bila glavna glavni partner za razgovore u Bruxellesu i Washingtonu", ocjenjuje list.

"Europa je doslovno nesposobna”, zaključuje politički savjetnik s Kosova Adrijan Arifi: "Kao i uvijek, sve nade počivaju na Americi", kaže on. Američki predsjednik Joe Biden poslao je u regiju cijeli tim iskusnih stručnjaka za Balkan. Dok EU i njezine članice, kako kaže Arifi, još uvijek razmišljaju o etničkim kriterijima, Gabriel Escobar kao jedan od ovih novih američkih izaslanika kaže: „Problem Bosne i Hercegovine nije etničke prirode, već sustavna korupcija i nedostatak kredibiliteta političkih aktera", piše list.

„Do sada su članice EU često djelovale jedna protiv druge. No potrebna je dosljedna i srednjoročna politika Bruxellesa prema jugoistočnoj Europi", piše Internationale Politik. List navodi što je još potrebno uraditi na Balkanu i, između ostalog, predlaže: uvjetovanje financijskih sredstava reformama i sankcije protiv nacionalista, potom više razmjene mladih ljudi, pojačanu suradnju s organizacijama civilnog društva, i prije svega stvaranje protujavnosti kako bi se suprotstavilo stalnoj propagandi (i protiv EU) tabloidnih medija koji su podložni vladi, medijskih monopola oligarha i razarajućeg utjecaja ruskih državnih medija poput Sputnika koji je prisutan u svim zemljama.

