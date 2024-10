Fico, Orban i Vučić – složna trojka

Tekst pod naslovom „Fico, Orban i Vučić smatraju da su u pravu“ potpisao je bečki dopisnik frankfurtskog lista Stephan Löwenstein. Najprije se u tekstu objašnjava da je ovaj sastanak, održan u utorak (22.10.) u gradu Komarno na slovačko-mađarskoj granici te da je upriličen radi razgovora “o migracijama i zaštiti granica EU“.

„Zapad se mora suočiti sa činjenicama“

“Orban i Fico su također uvjeravali Vučića da će njihove zemlje i dalje podržavati pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Konkretne inicijative nisu predložene. U prvom redu, u fokusu je bila poruka o opasnostima od ilegalnih migracija, koju je Fico sažeto formulirao: "Bili smo u pravu." Orban je napomenuo da je, kao i Fico, već prije nekoliko godina upozoravao da će biti problema ako milioni migranata budu nekontrolirano pušteni u zemlju. "Tada nam nisu vjerovali, a sada Zapad mora da se suoči sa činjenicama."

Potom se navodi da je istog dana Austrija objavila da će vanredne granične kontrole prema Slovačkoj i Češkoj biti produžene za šest mjeseci, ali i da se isto produženje graničnih kontrola prema Mađarskoj i Sloveniji očekuje u novembru. “Prema mišljenju mađarskog premijera, novi EU migracioni pakt "nije rješenje, već problem". Orban je izjavio da žali što Evropska komisija "kažnjava" Mađarsku jer ne pušta migrante u zemlju. Ali "mađarski model" je jedini koji funkcioniše, rekao je on“.

Složni (gotovo) u svemu - Vučić, Fico i Orban Foto: Bernadett Szabo/REUTERS

U tekstu se navodi da se Fico zahvalio Orbanu na "izuzetnoj" saradnji u borbi protiv ilegalnih migracija te da je najavio da će trojica lidera zajednički raditi na povećanju utjecaja na poziciju EU u ovoj oblasti.

Novinar potom bilježi da su se Orban i Vučić osvrnuli na atentat koji je u maju izvršen na njihovog domaćina, slovačkog premijera.

Atentat „rezultat atmosfere"

„Vučić je rekao da mu je 'lično drago da vidi Roberta u tako dobrom stanju' i napomenuo da su 'uvjereni da to nije samo izoliran incident, već rezultat jedne atmosfere'. Orban je izjavio da bi, da je atentat bio uspješan, to bio gubitak ne samo za Slovačku, već i za Mađarsku, jer su dvije nacije danas bliže nego ikad u posljednjih 100 godina. Mađarski premijer je iznio podatak da su on, Fico i Vučić ukupno 40 godina na čelu svojih zemalja, što nije loše za početak.

Prema podacima sa zajedničke pres-konferencije, trojica lidera su također razgovarali o ratu u Ukrajini, koja se graniči sa Slovačkom i Mađarskom. Međutim, u svojim izjavama za javnost su se na to samo kratko osvrnuli. Srpski predsjednik je bez detaljnijeg objašnjenja rekao da 'možda imamo nešto različite stavove o borbama u Ukrajini' i o miru“.

Autor teksta napominje da je šefovima država i vlada Srbije, Mađarske i Slovačke zajedničko to što samo suzdržano kritiziraju ruski napad na Ukrajinu. „Politiku podrške Ukrajini, uključujući i oružje koje šalju NATO i EU, Orban oštro kritikuje. Mađar je naglasio da je konačno učestvovao na sastanku na kojem 'mir nije pomodna riječ'“.