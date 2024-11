Femicid u Njemačkoj: Skoro svaki dan bude ubijena jedna žena

Svaki oblik nasilja nad ženama je u porastu u Njemačkoj. U novom izvještaju o situaciji Federalnog ureda kriminalističke policije (BKA) „Rodno specifični zločini nad ženama 2023. godine“ govori se o 360 ubijenih žena – ubijenih iz mizoginije, kao posljedica nasilja u porodici ili razvoda. Savezna ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (SPD) kaže: „U Njemačkoj skoro svaki dan imamo femicid. Svaka tri minuta žena ili dejvojčica dožive nasilje u porodici.“ Ona naglašava: "One postaju žrtve jer su žene. To je nepodnošljivo" - i zahtijeva dosljedno djelovanje.

Ko je opasan za ženu? Stranac u mračnom parku? U stvari, često su veoma poznati muškarci - partneri i bivši partneri - ti koji zlostavljaju i ubijaju. Svaki dan čovjek u Njemačkoj pokušava da ubije svoju (bivšu) partnerku i vrlo često uspijeva.

Prema podacima BKA, 155 žena su ubili njihovi (bivši) partneri 2023. godine.

Nensi Fezer na konferenciji za štampu u Berlinu Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Muž Diane B. (ime je promijenjeno) više puta je prijetio da će je ubiti, kaže ona za DW. Porodični sud je njenom mužu zabranio bilo kakav pristup bivšoj supruzi. Njeno pravo ime i mjesto boravka moraju ostati tajni. I ona se nada da je on nikada neće pronaći. Godinama ju je tukao, davio i na kraju ozbiljno povrijedio. Pošto nije bilo nikakvih prethodnih optužbi protiv njega, on je na sudu smatran prvim prestupnikom i dobio je samo uslovnu kaznu.

Poslije osam mjeseci zaštite i podrške u skloništu za žene u Koblencu, Diana B. je izgradila novi život na novom mjestu za sebe i svoju djecu. Preživjela je – stotine drugih su mrtve.

Sprečavanje femicida: obuka protiv nasilja i elektronske narukvice za gležanj

Ubistvo žena nije posebno krivično djelo u Njemačkoj, počinioci mogu biti osuđeni za ubistvo ili ubistvo iz nehata. No, tome često prethodi nasilje u porodici. „Potrebno je oštrije djelovati protiv počinilaca i više pažnje i pomoći žrtvama", kaže ministarka unutrašnjih poslova Fezer. Socijaldemokratkinja zahtijeva: „Pored žestokih kazni, potrebna nam je obavezna obuka protiv nasilja i elektronske narukvice za gležanj kako bi nasilnici zapravo promijenili svoje ponašanje i više ne bi mogli neprimjetno da priđu pogođenim ženama."

Savezna ministarka za porodična pitanja Liza Paus (Savez 90/Zeleni) je prije nekoliko mjeseci naglasila: „Ne treba nam samo sigurnosni paket protiv terorističkih napada nožem, već i za prevenciju i zaštitu žena od nasilja."

Ministarka Liza Paus: „Zakon o pomoći u nasilju će spasiti živote"

Ministarka Liza Paus izradila je zakon za pomoć u borbi protiv nasilja, ali je zapelo u koordinaciji između ministarstava vlade „semaforske koalicije" koju su činili SPD, Zeleni i FDP, koja raspala. Paus sada kaže: „Žene kojima se prijeti, koje se premlaćuju i koje se plaše za svoje živote ne zanima ko je na vlasti“. Ona apeluje na sve demokratske poslanike Bundestaga da glasaju za pripremljeni zakon. „Zakon o pomoći u nasilju će spasiti živote", naglašava ona.

Scena iz "sigurne kuće" Foto: ANDREA GRUNAU/DW

Skloništa za žene: premalo mjesta i novca

Prema Istanbulskoj konvenciji Savjeta Evrope o zaštiti žena od nasilja, Njemačkoj nedostaje oko 14.000 mjesta za žene i djecu u skloništima za žene tzv. sigurnim kućama. Studija je pokazala da se ulaže premalo: 300 miliona evra umjesto preporučene potrošnje na prevenciju i zaštitu od nasilja do 1,6 milijardi evra godišnje.

Aleksandra Nejzijus vodi sklonište za žene u Koblencu, gdje su pomoć našle Diana B. i njena djeca. Sa 115.000 stanovnika, gradu bi bilo potrebno jedanaest do dvanaest skloništa. Ima ih sedam – ​​stoga mnoge žene moraju biti odbijene. Ako prijavi slobodno mjesto portalu „Traženje skloništa za žene", ono će biti popunjeno u roku od jednog do dva sata, kaže Nejzijus. One koje pak budu odbijene ubrzo mogu da budu ubijene.

Policija: "Moramo da reagujemo"

Neke žene zovu policiju, druge same dolaze sa djecom i prtljagom jer se plaše partnera, kaže Gabriele Zlabenig. U policiji u Koblencu odgovorna je za nasilje u porodici: "Iza toga stoji stvarna prijetnja. Moramo da reagujemo." Zlabenig godišnje radi na 150 do 200 slučajeva nasilja u porodici nad ženama i prati visokorizične slučajeve.

„Sve više žena je dolazilo i govorilo: treba mi zaštita, ne mogu u kući, dobijam batine, prijeti se smrću." Ali, mjesta u skloništima za žene se rijetko nalaze brzo i u blizini. Policija iz Koblenca vozi neke žene 200 do 300 kilometara do neke od sigurnih kuća u kojoj pronađu mjesto. Stručnjaci pregledaju njihove mobilne telefone kako bi uklonili softvere za praćenje i špijuniranje.

Izlaz iz straha i nasilja

Diana B. je imala sreće u nesreći. Tokom posljednjeg ozbiljnog maltretiranja od strane njenog muža, uspjela je da pobjegne, obilno krvareći, u prodavnicu gdje su drugi muškarci stali ispred nje da je zaštite. Poslije operacije preloma kostiju lica i boravka u bolnici, ona i njena djeca dobili su sobu u skloništu za žene u Koblencu.

Adresa je anonimna, ulaz prate kamere. Majka i djeca su uspjeli da nađu mir poslije godina nasilja i straha. Osmjehuje se dok priča o poštovanju sa kojim su je ovdje tretirali.

Njen muž ju je tukao do tačke hospitalizacije i više puta je obećavao da to više nikada neće učiniti. Željela je da sačuva svoju porodicu zbog djece. To je tipično za mnoge majke, primjećuje Aleksandra Nejzijus.

Nasilje nad ženama se javlja u svim društvenim grupama. Udio žena migrantica u skloništu je veći jer im je potrebna veća podrška, kaže Nejzijus: „One često nemaju porodicu ovdje da im pomogne, ne govore dobro jezik i ne poznaju zakonsku regulativu."

Eskalacija nasilja nakon razvoda

Prije eskalacije, Diana B. se nadala da će moći da se oslobodi nasilja razvodom. Da bi navela svog muža da pristane, povukla je tužbu protiv njega. Živjela je sama sa djecom, ali opasnost nije prošla, prenosi: njen muž se pojavio na rođendanu njenog sina. Uhvatio ju je za kosu i odvukao u podrum, prijetio da će je ubiti i davio je. Njena ćerka ih je pratila: „Molim te, tata, pusti mamu, pusti, odlazi, molim te, plakala je!"

Kada je njen muž odgurnuo Dianu B., vratila se gore, popravila frizuru, našminkala se i nstavila da se brine za rođendan svog sina. Kaže da je bol osjetila tek kasnije. „Ovo su veoma jake žene", naglašava Nejzius.

Žene su u velikoj opasnosti. Razvodi, prijetnje smrću, davljenje – sve to ukazuje na visok rizik od ubistva, kaže Gabriele Zlabenig iz policije Koblenca, kao i određene crte karaktera: „Muškarci koji su izuzetno agresivni, impulsivni, koji žene kontrolišu, koji su dominantni i ljubomorni".

Protest u Hanoveru: "Femicid nije izolovan slučaj" Foto: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

„Molim te idi zbog djece”

„Djeca koja moraju da budu svjedoci nasilja nad svojom majkom, isto je kao i samo nasilje nad djecom“, upozorava porodična advokatkinja Veran-Ičert. Jedna od opasnosti je imitacija: "Ili sin počne da udara ili se ponaša mačo kao muž - ili ćerka postaje žrtva."

U ženskoj kući u Koblencu djeca se uče nenasilju, a dječacima u kuću dolazi socijalna radnica. Aleksandra Nejzijus apeluje na žene koje žele da ostanu sa mužem zbog djece: „Molim vas da odete zbog djece".

*ovaj tekst je najprije objavljen na njemačkom jeziku

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu