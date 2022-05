Evrovizija: Tri favorita iz „Velike petorke“

Iako organizatori Pjesme Evrovizije ne žele da to bude događaj koji ima veze sa politikom, to nekako svake godine ispadne tako. S obzirom na rat i globalnu solidarnost sa Ukrajinom, ne iznenađuje što predstavnici te zemlje nailaze na simpatije iz čitave Evrope i što je Kaluš orkestra sa pjesmom „Stefanija" ubjedljivi favorit za pobjedu. To se vidjelo i prilikom njihovog nastupa u prvoj polufinalnoj večeri.

Kaluš orkestra iz Ukrajine plasirali su se u finale Eurosonga

Ali među favoritima su ove godine i bar tri predstavnika takozvane „Velike petorke". To su, naime, zemlje koje izdvajaju najviše novca za Pjesmu Evrovizije. Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija i Španija nastupaju direktno u finalu i ne moraju da se kvalifikuju kroz polufinalna takmičenja.

Ipak, predstavnici tih zemalja često ne završe takmičenje među prvih deset, a posljednjih godina su Velika Britanija, Nemačka i Španija imale veoma loše plasmane. Ove godine, međutim, čak tri predstavnika „Velike petorke" imaju dobre šanse da se plasiraju među prvih pet.

Vatra, svemir i ljubav

Vreli nastup pjevačice Šanel iz Španije pravi je vatromet plesa i latino ritmova. Ime pjesme „SloMo" (eng. slow motion – usporeni snimak) zato je pomalo čudan, ali se u svakom slučaju očekuje da ona veoma dobro prođe kod publike.

Predstavnica Španije Šanel na svečanom otvaranju Izbora za Pesmu Evrovizije u Torinu

Sem Rajder je već TikTok zvijezda u Velikoj Britaniji i odmah je opčinio ESC-zajednicu. Njegova pjesma „Space Man", svojevrsni je omaž velikim pjevačima kao što su Fredi Merkjuri ili Elton Džon. Iz Engleske tako poslije dugo vremena stiže pjesma koja se, prema prognozama, trenutno takmiči sa Italijom za drugo mjesto.

Sem Rajder, predstavnik Britanije, već je TikTok zvijezda

Italija se predstavlja duetom „Brividi" u kojem nastupaju Mahmud i Blanko. Njihova pjesma je snažna ljubavna balada koja govori o kraju istopolne veze i nemogućnosti da se priča o sopstvenim osjećanjima. Mahmud je već nastupao na Evroviziji i to u Tel Avivu 2019, kada je završio kao drugi, odmah iza Holanđanina Dankana Lorensa.

Mahmud, jedan od dvojice predstavnika Italije, na tirkiznom tepihu u Torinu

Mogućnost da „odbrane titulu" uzbuđuje Italijane. Njihov rok bend „Maneskin", pobjednik prošlogodišnje Evrovizije, u međuvremenu je ostvario uspjeh širom svijeta.

Malik iz Njemačke: Solidan i veseo

Njemačka je u trku poslala 24-godišnjeg Amerikanca njemačkog porijekla Malika Harisa. Scena, na kojoj nastupa, podsjeća na udoban dnevni boravak. On pjesmu „Rockstars" pjeva okružen svojim instrumentima, a posebno je ubjedljiv u dijelu pjesme u kojem repuje.

Predstavnik Njemačke Malik Haris nastupa sa pjesmom „Rockstars“

Nakon dosadašnjih proba u Torinu i reakcija posmatrača, može se reći da bar nije kandidat za posljednje mjesto. Malik je raspoložen, na konferenciji za novinare rekao je da se u Torinu dobro osjeća i da Pjesmu Evrovizije uopšte ne doživljava kao takmičenje, već više kao školsku ekskurziju.

Prvih deset finalista poznato je od sinoć, a drugo polufinale na programu je u utorak. Veliki šou počinje u 21 čas u subotu 14. maja, kada će se 180 miliona gledalaca širom svijeta okupiti ispred televizora kako bi uživo pratili najveći svjetski muzički spektakl.

