“Europa nije cilj, već kompas”

Više od 10.000 mladih ljudi okupilo se na Neumarktu ispred Frauenkirche u Dresdenu na Europskom festivalu mladih pod nazivom “Fete de l’Europe”. Kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron izašao na pozornicu, prolomilo se veliko veselje. "Posebna mi je čast biti prvi francuski predsjednik od ponovnog ujedinjenja koji vam se danas obraća ovdje u Dresdenu. To me jako dotiče", rekao je predsjednik u svom govoru, koji je dijelom održao na njemačkom jeziku.

Zabrinutost za Europsku uniju

Macron je opisao EU kao "jedinstven projekt u svijetu". Rekao je da je Dresden, koji je bio razoren i ponovno izgrađen, a koji je namjerno izabrao za svoj govor, "znak nade". Macron je naglasio da svoj govor ne drži iz istočne Europe, već iz njezinog središta.

Francuski predsjednik pozvao je na jedinstvo. On je, kako je rekao, "čvrsto uvjeren da želimo i moramo odrediti budućnost našeg kontinenta". Europska unija, dodao je, trenutno proživljava odlučujući trenutak. Mogla bi umrijeti "ako donesemo krive odluke", upozorio je Macron.

Više od 10.000 mladih ljudi slušalo je govor Emmanuela Macrona u Dresdenu Foto: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

“Riječ je o našoj sigurnosti”

S obzirom na ruski agresorski rat u Ukrajini, Europa se nalazi u "trenutku bez presedana u svojoj istoriji" koji je tjera da razmišlja o "svojoj odbrani i sigurnosti", rekao je Macron. "Rusija danas također prijeti našoj sigurnosti. Rusija je napala Ukrajinu i možda će biti ovdje sutra ili prekosutra", rekao je Macron.

“Ono što je na kocki u Ukrajini je sigurnost Europe”, upozorio je Macron. Njemačka i Francuska također, kako je rekao, više ne bi bile sigurne ako u Ukrajini prevladava zakon jačeg. “Riječ je zapravo o našem miru i sigurnosti u Ukrajini“, poručio je Macron.

Macron je rekao da Europljani moraju jasnije definirati ko su neprijatelji i kako se od njih zaštititi. "Pri tome ne smijemo upasti u zamku da postanemo nacionalisti ili gledamo samo prema Americi“, rekao je Macron. Zato, dodao je, moramo razgovarati i o tome gdje kupujemo oružje, da li u EU ili u SAD-u.

Prijedlog o zajedničkim dugovima

Macron je naglasio da će ujedinjenje Europe biti potpuno samo zajedničkom odbranom. Za to je, rekao je, nužan novi sigurnosni koncept: “Trebali bismo djelovati odlučno kao Europljani.” EU također, poručio je, mora postati neovisnija. To, prema njegovim riječima, također zahtijeva ulaganja u ekonomiju, istraživanje i zaštitu klime.

Macron je poručio: "Probudimo se!" Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

“Potrebno nam je dvostruko više ulaganja u Europi”, rekao je Macron u Dresdenu. “Trebali bismo udvostručiti naš europski budžet”, dodao je, navodeći kao jednu od mogućnosti zajedničko zaduživanje unutar EU, što je sporno, u mnogim državama EU. Ovdje bi, poručio je, prije svega Njemačka i Francuska morale pokazati više odvažnosti.

Macron: “Puše loš vjetar”

Gotovo dvije sedmice uoči europskih izbora, francuski šef države upozorio je na jačanje desničarskih stranaka u EU. U Europi, rekao je, puše loš vjetar. "Ovaj trend nije trend, to je stvarnost u Mađarskoj. To je bila stvarnost do prekrasnih izbora u Poljskoj“, rekao je francuski predsjednik i dodao: "Svuda u našim demokracijama cvjetaju ove ideje, a poticaj im daju ekstremi, a posebno desničarski ekstremisti."

Stoga je poručio: "Probudimo se!"

Europa, rekao je Macron, nije samo mjesto gdje postoje zajednička pravila. "To je stub vrijednosti, kulture, individualnih i političkih sloboda“, rekao je on. Mora se, prema njegovim riječima, braniti Europa i na zabrinutost i razloge za ljutnju odgovoriti Europom poštovanja. Macron je rekao da ono što ujedinjuje Europljane su njihove su zajedničke vrijednosti. “Europa nije cilj, već kompas“, rekao je Emmanuel Macron u svom govoru održanom u Dresdenu.

